Trump spune că ar putea discuta cu Maduro, dar amenință cu trupe în Venezuela: „Nu exclud nimic”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că „la un moment dat” va discuta cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela. La rândul său, Maduro spune că este pregătit pentru un dialog direct, însă avertizează că nu va permite „bombardarea poporului venezuelean”. Tensiunile cresc în Caraibe, unde SUA au desfășurat o flotă de nave de război.

Donald Trump a afirmat în Biroul Oval că este deschis unei conversații cu președintele venezuelean. „La un moment dat voi vorbi cu el”, le-a spus el jurnaliștilor, subliniind însă că Nicolás Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Întrebat dacă exclude trimiterea unor trupe americane în Venezuela, președintele a răspuns clar: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”. Trump a mai spus că „trebuie pur și simplu să ne ocupăm de Venezuela”, acuzând regimul de la Caracas că „a deversat sute de mii de persoane provenind din închisori în țara noastră”.

Washingtonul menține din august o prezență militară masivă în Caraibe, inclusiv un portavion american, în cadrul unei operațiuni oficial declarate drept luptă împotriva traficului de droguri. Maduro acuză însă că această justificare este doar un pretext „pentru a impune o schimbare de regim” și pentru a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei.

Maduro: „Da păcii! Nu războiului!”

Ca reacție la declarațiile lui Trump, președintele Nicolás Maduro a transmis că este deschis unui dialog direct cu liderul american.

„Statelor Unite, celui care dorește să discute cu Venezuela, vom vorbi cu el, face to face, față în față. Nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creștin din Venezuela să fie bombardat și masacrat”, a spus Maduro în emisiunea sa săptămânală de la televiziunea publică.

El a continuat, repetând mesajul în engleză: „Dialogue, nu-i așa în engleză? Dialog, dialog… Yes Peace! War no! Never, never war (Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată război)”. Maduro a afirmat că venezuelenii „vor fi mereu oameni de cuvânt” și pregătiți pentru discuții.

Liderul de la Caracas a vorbit și despre „sectoare ale puterii” din SUA care ar încerca să-l împingă pe președintele american către „cea mai mare greșeală a vieții sale”: o intervenție militară în Venezuela. „Acesta ar fi sfârșitul politic al leadershipului său... și îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, a susținut Maduro, potrivit Agerpres.

Tensiuni tot mai mari în Caraibe

Deși Washingtonul afirmă că operațiunea navală din Caraibe vizează interceptarea traficului de droguri, Caracasul acuză Statele Unite că pregătesc un pretext militar. În același timp, declarațiile contradictorii ale lui Trump, deschidere spre dialog, dar fără a exclude trimiterea de trupe, sporesc incertitudinea.

Rămâne neclar dacă discuțiile dintre cei doi lideri vor avea loc sau dacă tensiunile din jurul Venezuelei vor escalada în perioada următoare.