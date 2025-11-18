search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Trump spune că ar putea discuta cu Maduro, dar amenință cu trupe în Venezuela: „Nu exclud nimic”

0
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a declarat luni că „la un moment dat” va discuta cu liderul venezuelean Nicolás Maduro, dar nu exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela. La rândul său, Maduro spune că este pregătit pentru un dialog direct, însă avertizează că nu va permite „bombardarea poporului venezuelean”. Tensiunile cresc în Caraibe, unde SUA au desfășurat o flotă de nave de război.

Donald Trump spune că va discuta cu Nicolás Maduro FOTO: Shutterstock
Donald Trump spune că va discuta cu Nicolás Maduro FOTO: Shutterstock

Donald Trump a afirmat în Biroul Oval că este deschis unei conversații cu președintele venezuelean. „La un moment dat voi vorbi cu el”, le-a spus el jurnaliștilor, subliniind însă că Nicolás Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Întrebat dacă exclude trimiterea unor trupe americane în Venezuela, președintele a răspuns clar: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”. Trump a mai spus că „trebuie pur și simplu să ne ocupăm de Venezuela”, acuzând regimul de la Caracas că „a deversat sute de mii de persoane provenind din închisori în țara noastră”.

Washingtonul menține din august o prezență militară masivă în Caraibe, inclusiv un portavion american, în cadrul unei operațiuni oficial declarate drept luptă împotriva traficului de droguri. Maduro acuză însă că această justificare este doar un pretext „pentru a impune o schimbare de regim” și pentru a pune mâna pe resursele petroliere ale Venezuelei.

Maduro: „Da păcii! Nu războiului!”

Ca reacție la declarațiile lui Trump, președintele Nicolás Maduro a transmis că este deschis unui dialog direct cu liderul american.

„Statelor Unite, celui care dorește să discute cu Venezuela, vom vorbi cu el, face to face, față în față. Nicio problemă. Ceea ce nu putem permite (...) este ca poporul creștin din Venezuela să fie bombardat și masacrat”, a spus Maduro în emisiunea sa săptămânală de la televiziunea publică.

El a continuat, repetând mesajul în engleză: „Dialogue, nu-i așa în engleză? Dialog, dialog… Yes Peace! War no! Never, never war (Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată război)”. Maduro a afirmat că venezuelenii „vor fi mereu oameni de cuvânt” și pregătiți pentru discuții.

Liderul de la Caracas a vorbit și despre „sectoare ale puterii” din SUA care ar încerca să-l împingă pe președintele american către „cea mai mare greșeală a vieții sale”o intervenție militară în Venezuela. „Acesta ar fi sfârșitul politic al leadershipului său... și îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”, a susținut Maduro, potrivit Agerpres.

Tensiuni tot mai mari în Caraibe

Deși Washingtonul afirmă că operațiunea navală din Caraibe vizează interceptarea traficului de droguri, Caracasul acuză Statele Unite că pregătesc un pretext militar. În același timp, declarațiile contradictorii ale lui Trump, deschidere spre dialog, dar fără a exclude trimiterea de trupe, sporesc incertitudinea.

„La un moment dat voi vorbi cu el”, a spus din nou președintele american, menționând totodată că Maduro „nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Rămâne neclar dacă discuțiile dintre cei doi lideri vor avea loc sau dacă tensiunile din jurul Venezuelei vor escalada în perioada următoare.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă
gandul.ro
image
Schimb cultural neașteptat: un artefact egiptean descoperit într-o bucătărie romană veche de 2.000 de ani
mediafax.ro
image
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
fanatik.ro
image
Scandal la SRTv: Cristinel Godinac e în incompatibilitate, Sorin Torică are o plângere penală pentru fals și uz de fals, spune sindicatul Radio România
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
observatornews.ro
image
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
Concediu fără plată: câte zile ai voie să iei și cum îți afectează vechimea în muncă
playtech.ro
image
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are 70.000.000 $ în cont
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?