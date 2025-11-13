search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Venezuela mizează pe rezistența de gherilă în cazul unui atac american

Publicat:

Venezuela plănuiește tactici de rezistență de gherilă în cazul unui atac terestru al SUA, potrivit unor surse Reuters și al unor documente de planificare militară văzute de agenția britanică. Armata Venezuelei se află într-o stare precară din punctul de vedere al resurselor, al personalului și echipamentelor.

Relația dintre Venezuela și SUA este tensionată FOTO Shutterstock jpg

SUA, care au efectuat atacuri asupra ambarcațiunilor presupuse a aparține traficanților de droguri și a mobilizat importante resurse în regiune, inclusiv portavioane, au amenințat Venezuela cu trecerea la atacuri pe uscat. Donald Trump a negat ulterior că ar lua în calcul astfel de atacuri.

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, aflat la putere din 2013, a acuzat SUA că încearcă să-l înlăture de la putere, dar a dat asigurări că cetățenii și armata vor opune rezistență.

Armata Venezuelei este afectată de lipsa instruire, salariile mici și echipamente învechite, au declarat șase surse familiarizate cu capacitățile militare ale Venezuelei.

Unii comandanți de unități au fost siliți forțați să negocieze cu producătorii locali de alimente pentru a-și putea hrăni trupele, deoarece proviziile guvernamentale sunt insuficiente.

În aceste condiții, guvernul lui Maduro mizează pe două mari strategii - inclusiv un răspuns de tip gherilă, care a fost menționat public, deși fără detalii, de către oficiali de rang înalt. O a doua strategie nu a fost recunoscută oficial.

Apărarea de tip gherilă, pe care guvernul a numit-o „rezistență prelungită” și a menționat-o în emisiunile televiziunii publice, ar presupune trimiterea a mici unități militare în peste 280 de locații care să comită acte de sabotaj și alte tactici de gherilă, potrivit surselor și documentelor de planificare vechi de câțiva ani, văzute de Reuters.

A doua strategie, numită „anarhizare”, ar presupune activarea serviciilor de informații și ai susținătorii înarmați ai partidului de guvernământ pentru a crea dezordine pe străzile capitalei Caracas și a face Venezuela neguvernabilă pentru forțele străine, a declarat o sursă la curent cu eforturile de apărare și o sursă apropiată opoziției.

„Nu am rezista două ore într-un război convențional”, a declarat și o sursă apropiată guvernului.

O altă sursă informată cu privire la situația mijloacelor de apărarea și securitatea din Venezuela a declarat că țara nu este „pregătită sau profesionalizată pentru un conflict”, în ciuda afirmațiilor contrare ale guvernului  „Nu suntem pregătiți să înfruntăm una dintre cele mai puternice și bine antrenate armate din lume”, a spus aceasta.

„Agresiunea va primi un răspuns de unitate națională”, a declarat marți ministrul Apărării, Vladimir Padrino, în contextul reluării exercițiilor militare în întreaga țară. „Suntem pregătiți, nu vrem război”.

Soldații din Venezuela sunt prost plătiți

Maduro s-a bucurat de o loialitate  puternică din partea armatei, după ce a folosit strategia predecesorului său, Hugo Chavez, care a plasat ofițeri în funcții guvernamentale sau șefi de companii de stat pentru a-și asigura loialitatea.

Conducerea militară a susținut victoria lui Maduro în alegerile din 2024, în ciuda dovezilor, coroborare de mulți observatori internaționali, care arătau că candidatul opoziției a câștigat în mod covârșitor.

Însă dată fiind condițiile precare din armată, în cazul unui atac ar putea exista un nivel ridicat al dezertărilor.

Soldații de rând câștigă aproximativ 100 de dolari pe lună în moneda locală - mult sub costul lunar estimat de 500 de dolari al coșului alimentar de bază, potrivit datelor din aprilie de la Centrul pentru Documentare și Analiză Socială al Federației Profesorilor din Venezuela.

Maduro a declarat însă că 8 milioane de civili se antrenează în cadrul milițiilor, pentru a apăra Venezuela, iar unii civili au declarat pentru Reuters în ultimele luni că sunt pregătiți și dispuși să moară pentru a-și apăra patria împotriva unei forțe străine.

Însă o sursă la curent cu infirmații despre apărare și securitate a estimat că, într-un scenariu de așa-numită „anarhizare”, ar participa doar între 5.000 și 7.000 de persoane, inclusiv personal de informații, susținători înarmați ai partidului de guvernământ și membri ai milițiilor.

Pe de altă parte, aproximativ 60.000 de membri ai Armatei și Gărzii Naționale ar fi desfășurați de guvern într-un „război de rezistență” de tip gherilă, a declarat sursa.

Echipamente militare precare

Acestea sunt în mare parte fabricate în Rusia și au o vechime de zeci de ani.

Venezuela a cumpărat aproximativ 20 de avioane de vânătoare Sukhoi de la compania rusă în anii 2000. De asemenea, elicopterele, tancurile și rachetele de fabricație rusească, capabile să distrugă avioanele care zboară la joasă altitudine, sunt depășite.

Ministerul rus de Externe a declarat săptămâna trecută că este pregătit să răspundă solicitărilor de asistență ale Venezuelei, îndemnând totodată la evitarea escaladării tensiunilor. Maduro a făcut apel la Moscova pentru repararea avioanelor Sukhoi, modernizarea sistemelor radar și livrarea de sisteme de rachete.

Cele 5.000 de rachete Igla de fabricație rusească au fost deja desfășurate, a declarat una dintre surse, iar ordinele militare sunt ca, la „prima lovitură din partea americanilor, toate unitățile să se disperseze sau să se retragă cu armele lor sau să se ascundă în diverse locații”.

„Orice forță militară din lume cunoaște puterea Igla-S, iar Venezuela are nu mai puțin de 5.000 de astfel de rachete”, a declarat Maduro în timpul unei recente emisiuni la televiziunea de stat.

El a adăugat că rachetele portabile și operatorii lor au fost desfășurați „până la ultimul munte, ultimul oraș și ultimul sat din teritoriu”.

Peste o duzină de documente de instruire și planificare militară, datate între 2012 și 2022 și consultate de Reuters, arată o concentrare pe termen lung asupra planificării luptei împotriva „agresiunilor imperialiste”.

Unul, din septembrie 2019, detaliază modul în care plutoanele ar trebui să poziționeze mitralierele, lansatoarele de grenade și alte echipamente. Explică specificațiile unei puști de asalt AK-103 și cum combatanții pot folosi o busolă, soarele și chiar stelele pentru a se orienta dacă sunt în mișcare.

„Mesajul în esență nu este capacitatea militară propriu-zisă, ci descurajarea prin haos: amenințarea ca acest echipament să ajungă în mâinile grupurilor armate, gherilelor, paramilitarilor sau foștilor militari reorganizați, agravând violența și instabilitatea în timpul unei potențiale tranziții”, apreciază Andrei Serbin Pont, analist în domeniul apărării și securității.

