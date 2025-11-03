search
Luni, 3 Noiembrie 2025
Adevărul
Răspunsul lui Trump la întrebarea dacă SUA intră în război în Venezuela și ce îl paște pe Maduro

Președintele american Donald Trump a declarat că nu se așteaptă ca SUA să intre în război cu Venezuela, dar a apărat atacurile asupra vaselor în Caraibe, acuzând regimul lui Nicolás Maduro că inundă SUA cu infractori. El a fost de acord cu afirmația jurnalistului NBC că zilele lui Nicolas Maduro în calitate de președinte al Venezuelei sunt numărate, dar a precizat că atacurile aeriene sunt despre „multe lucruri”, relatează Fox News.

image

Armata americană a efectuat mai multe atacuri asupra navelor despre care presupune că transportă droguri în apele internaționale din apropierea Venezuelei, ucigând zeci de presupuși narcoteroriști, în timp ce portavionul USS Gerald R. Ford și grupul său de atac au fost trimise în regiunea Comandamentului Sudic al SUA. Escaladarea tensiunilor a suscitat întrebări cu privire la faptul dacă SUA s-ar putea pregăti să-l răstoarne pe președintele Venezuelei.

Într-un interviu acordat emisiunii „60 Minutes” de la CBS News, gazda Norah O'Donnell l-a întrebat pe Trump despre repoziționarea navei USS Gerald R. Ford în Caraibe și dacă SUA vor intra în război cu Venezuela.

„Mă îndoiesc, nu cred, dar ne-au tratat foarte urât, nu doar din cauza drogurilor. Au aruncat sute de mii de oameni dintr-o țară pe care... nu îi doream - oameni din închisori”, a spus Trump. „Și-au golit închisorile în țara noastră. De asemenea, și-au golit instituțiile de boli mintale și azilul de nebuni în Statele Unite ale Americii”.

O'Donnell l-a presat pe Trump cu privire la amploarea operațiunii militare, întrebându-l dacă este vorba despre oprirea traficului de narcotice sau mai degrabă despre înlăturarea lui Maduro.

Trump a spus că situația are legătură cu mai multe lucruri, reiterând faptul că Venezuela a eliberat infractori care au ajuns în SUA.

„Pentru mine, acesta ar fi pe primul loc, întrucât avem și alte țări, precum Mexicul, care au fost foarte dăunătoare cu noi în ceea ce privește drogurile. Foarte rele”, a spus el. 

Când jurnalistul l-a întrebat pe Trump dacă zilele lui Maduro ca președinte al Venezuelei sunt numărate, Trump a răspuns: „Aș spune că da. Cred că da, da.”

Maduro a acuzat anterior Washingtonul că „fabrică un nou război”, în timp ce președintele columbian Gustavo Petro a declarat că atacurile asupra ambarcațiunilor sunt folosite de SUA pentru a „domina” America Latină.

„Vin din Congo, vin din toată lumea, vin, nu doar din America de Sud. Dar Venezuela, în special, a fost rea. Au bande”, a spus el, menționând banda Tren de Aragua, despre care spune că este cea mai periculoasă dintre toate, relatează BBC,

SUA au respins relatări privind atacuri iminente în Venezuela

Ulterior, acesta l-a întrebat pe Trump dacă există ceva adevăr în rapoartele despre posibile atacuri terestre ale SUA în Venezuela, relatări pe care președintele nu le-a abordat.

„Nu spun că este adevărat sau neadevărat”, a spus el, sugerând că nu va vorbi cu un reporter despre eventuale planuri ale SUA de a ataca o altă țară.

Trump a declarat vineri că nu ia în considerare atacuri la sol în Venezuela, iar secretarul de stat Marco Rubio și Casa Albă au respins relatări din presa americană care au citat surse anonime potrivit cărora un astfel de plan ar fi în curs.

Un reporter l-a întrebat sâmbătă pe secretarul departamentului de război Pete Hegseth, la o reuniune a miniștrilor apărării ai Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), în Kuala Lumpur, dacă Statele Unite plănuiesc să atace în Venezuela.

„Apreciez întrebarea. Dar, bineînțeles, nu am împărtăși detalii operaționale despre ce s-ar putea sau nu întâmpla”, a declarat Hegseth sâmbătă.

Maduro, care se confruntă cu acuzaţii de trafic de droguri în SUA, a acuzat Washingtonul că le folosește drept pretext pentru „forțarea unei schimbări de regim” în Caracas, cu scopul de a pune mâna pe petrolul țării.

Peste 15 atacuri ale SUA asupra unor nave din Caraibe şi Pacific au ucis cel puţin 65 de persoane în ultimele săptămâni, cel mai recent atac având loc sâmbătă.

SUA

