Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa

Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

”O aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a plecat vineri, 2 ianuarie, în jurul orei 19.00, din Baza 90 Transport Aerian, de la Otopeni, cu destinaţia Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi diagnosticaţi cu arsuri la un spital din Paris, Franţa. Pe timpul zborului, pacienţii vor fi monitorizaţi de o echipă medicală mixtă asigurată de Forţele Aeriene Române şi de UPU SMURD al SCUB Floreasca”, a anunţat MApN.

Misiunea aeronavei a fost aprobată la solicitarea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în baza cererii de asistenţă internaţională formulată de autorităţile din Confederaţia Elveţiană, prin intermediul Mecanismului European de Protecţie Civilă.

Mecanismul a fost instituit în 2001 de Uniunea Europeană pentru a permite ţărilor participante (UE şi non-UE) să îşi coordoneze asistenţa în cazul unei situaţii de urgenţă la scară largă care nu poate fi rezolvată doar de sistemul de protecţie civilă al unei ţări.

”România îşi reafirmă, astfel, solidaritatea cu Confederaţia Elveţiană şi angajamentul de a contribui activ la gestionarea situaţiilor de urgenţă majore, atunci când este solicitat sprijin internaţional, având ca prioritate salvarea vieţii şi protejarea sănătăţii persoanelor afectate”, a adăugat MApN.

MApN a mai acţionat, în 2025, în baza acestui mecanism. Astfel, în luna martie, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale, a transportat pacienţi diagnosticaţi cu arsuri de la Skopje, Macedonia de Nord, la un spital din Vilnius/Lituania.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că, în urma deciziei Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, o aeronavă militară este pregătită să decoleze pentru a transporta, de la Lausanne spre Paris, şase tineri cu arsuri grave în urma incendiului de la Crans-Montana. Ministrul a explicat că Armata oferă sprijinul, ”fără a întreba cine plăteşte cheltuielile, sau dacă au fost ori nu prevăzuţi bani în buget”.