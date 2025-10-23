search
Joi, 23 Octombrie 2025
Adevărul
SUA au desfășurat nave de război și forțe speciale în apropiere de Venezuela. Ce au de gând americanii

Publicat:

SUA au mobilizat resurse militare importante în apropierea Venezuelei, cea mai mare desfășurare de forțe în Caraibe din ultimele decenii, relatează FT. Aproximativ 10.000 de soldați, opt nave de război, un submarin de atac cu propulsie nucleară și avioane de vânătoare F-35 au fost trimise în regiune din august încoace.

Relația dintre Venezuela și SUA este tensionată FOTO Shutterstock
Relația dintre Venezuela și SUA este tensionată FOTO Shutterstock

Analiști consultați de FT au explicat ce ar putea urmări SUA prin această concentrare importantă de forțe.

„Cred că încercăm doar să-i transmitem lui Maduro mesajul: «ne putem desfășura, putem face ce vrem»”, a apreciat un fost ofițer militar superior. Este o proiecție a puterii „menită să indice că suntem atenți, că avem capacitatea și că o demonstrăm în fața voastră”.

Acesta a făcut acest comentariu după ce SUA au trimis trei bombardiere americane B-52, săptămâna trecută, în largul coastelor Venezuelei, nu departe de Maiquetía, principalul aeroport care deservește Caracas.

SUA au rotit două nave de război, ceea ce „înseamnă că această forță va rămâne acolo o perioadă”, a explicat Mark Cancian, un fost oficial al Pentagonului.

În timp ce guvernul Venezuelei a exprimat îngrijorări privind o incursiune americană, obiectivele imediate ale SUA sunt combaterea traficului de droguri - cum a declarat de altfel oficial și administrația americană - dar și probabil unele presiuni asupra liderului Venezuelei, Nicolas Maduro, să renunțe la putere, apreciază foști oficiali din domeniul apărării, analiști militari și experți regionali.

De la începutul lunii septembrie, SUA au atacat cel puțin șapte ambarcațiuni rapide despre care susțin că transportau droguri în nordul Caraibelor, ucigând în total 32 de persoane.

SUA au alocat însă resurse și pentru misiuni mai complexe.

„Capacitățile pe care le au SUA oferă factorilor de decizie politică mai multe opțiuni”, a declarat Seth Jones, fost oficial al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA.

De pildă, printre navele de război desfășurate se numără trei distrugătoare cu rachete ghidate, un crucișător cu rachete ghidate, o navă de luptă litorală și o escadrilă amfibie formată din trei nave, ce transportă aproximativ 2.200 de pușcași marini.

SUA au angajat resurse substanțiale în Caraibe

Aproximativ 8% dintre navele de război americane desfășurate la nivel global se află în prezent în Caraibe, potrivit datelor de monitorizare a flotei aparținând Institutului Naval al SUA.

Distrugătoarele sunt „ca briceagul elvețian al marinei. Pot face de toate”, a observat un fost oficial al apărării.

Escadrila amfibie de asalt „ar avea o putere aviatică considerabilă” și „într-un scenariu realmente extrem... este proiectată pentru ca pușcașii marini să debarce pe țărm”, a adăugat fostul oficial al apărării. Acești pușcași marini ar putea efectua și misiuni de salvare.

SUA au mobilizat și forțe speciale pentru misiuni în apropierea Venezuelei

Nu doar bombardiere B-52, ci și drone MQ-9 Reaper, avioane spion P-8 Poseidon, elicoptere de atac MH-6 Little Bird, elicoptere MH-60 Black Hawk, dar și o navă de operațiuni speciale au fost observate în apropierea Venezuelei în imagini din satelit, sisteme de urmărire a zborurilor sau filmări postate pe rețelele de socializare.

Este vorba de MV Ocean Trader, o navă comercială modernizată și transformată într-un centru de comandă plutitor pentru operațiuni speciale. Aceasta poate fi confundată cu o navă de marfă. Forțele speciale pot face „multe” lucruri de pe această navă, dar prezența sa „îmi indică faptul că suntem foarte, foarte concentrați pe aspectul colectării de informații”, a declarat fostul ofițer militar superior.

Cu resursele disponibile, forțele speciale pot face „aproape orice”, a spus fostul oficial al apărării. „Aceste operațiuni pot varia de la «pregătirea operațională a mediului», care este  similară cu o operațiune de recunoaștere, până la misiuni extrem de periculoase de capturare a unei ținte de mare importanță.”

Operațiunile speciale ar putea include, de asemenea, raiduri cu barca sau elicopterul, supraveghere, atacuri cu drone, atacuri cu rachete, atacuri subacvatice sau culegerea de informații privind ținte umane.

„Dacă vrei să pui presiune pe Maduro într-un mod mai larg, să-l faci să demisioneze sau chiar să încerci să-l înlocuiești, forțele operațiunilor speciale vor fi utile, dar numai până la un punct”, notează Seth Jones, fost oficial al Comandamentului Operațiunilor Speciale al SUA.

Figuri ale opoziției din Venezuela și unii analiști privesc mai departe, anticipând că operațiunea are și un scop mai cuprinzător, și anume de a forța personalități guvernamentale proeminente de a renunța la putere - prin demisie sau alte aranjamente.

Scenariul are precedente.

Ultima ocupație militară majoră a SUA în regiune a avut loc în 1994, când forțele americane au intrat în Haiti cu sprijinul ONU, în urma unei lovituri de stat militare.

SUA au intervenit în Grenada, în 1983, după ce studenții americani la medicină au fost luați captivi. SUA au trimis atunci nave și peste 7.000 de soldați și pușcași marini, plus elemente ale Regimentului 82 Aeropurtat, unitatea armatei specializată în operațiuni cu parașuta. Guvernul țării a fost răsturnat

În 1989, SUA l-au înlăturat pe dictatorul Manuel Noriega din Panama, desfășurând aproximativ 30.000 de soldați, adică de trei ori mai mulți decât trupele din Caraibe în prezent.

Amenințarea cu o posibilă incursiune terestră

Actuala acumulare armată în Caraibe „nu ar trebui să presupună imediat faptul că planificăm ceva mai amplu decât ceea ce facem acum”, a subliniat Bradley Martin, fost căpitan de forțe de suprafață ale Marinei, în prezent analist la think tank-ul Rand. „Ar putea exista utilizări ale forței sub nivelul unei invazii totale, dar acestea ar fi destul de limitate din cauza dimensiunii forței.”

Potrivit estimării lui Cancian, 50.000 de soldați americani „ar fi minimul absolut” necesar pentru o incursiune terestră Venezuela. Dar „planificatorii de război și-ar imagina ceva mai degrabă apropiat de 150.000”.

Totuși, a spus el, posibilitatea ca SUA să atace teritoriul venezuelean într-o anumită formă este mai mare decât în ​​urmă cu câteva săptămâni.

Săptămâna trecută, președintele SUA a declarat că are în vedere lansarea de atacuri pe „teritoriul” Venezuelei și că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în țară. De asemenea, a avertizat că Maduro nu ar trebui să „se joace” cu SUA.

Un „atac împotriva oricărui tip de țintă terestră  va spune multe nu doar despre apetitul pentru risc al administrației, ci și despre obiectivul în evoluție al acestei misiuni”, a declarat Ryan Berg, directorul programului pentru Americi de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

„Lui Trump îi plac atacurile care permit personalului militar american să stea la o distanță sigură de ținta lor”, a adăugat el, prevăzând că o rachetă ghidată de precizie va fi folosită într-un eventual atac asupra Venezuelei.

Vizarea infrastructurii energetice sau a producției de petrol „ar reprezenta probabil cea mai mare doză de apetit pentru risc”, a spus Berg. „Mă îndoiesc că ar trece la asta imediat, deoarece ar fi o escaladare destul de serioasă.”

Pe de altă parte, o prezență americană prelungită în Caraibe prezintă riscuri pe termen lung pentru SUA în alte părți ale lumii, în special în Asia.

„Nu există nimic gratis aici”, a spus fostul ofițer militar superior. „Dacă muți resurse în altă parte, atunci îți asumi riscuri în alte locuri.”

Operațiunea din Caraibe ar putea „diminua forțele pe care probabil am dori să le concentrăm în Indo-Pacific împotriva problemei chineze”.

