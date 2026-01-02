search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
Incendiu într-un hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane scoase din clădire

Publicat:

Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit în prezent ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au ieşit singure din clădire sau au fost evacuate, toate refuzând evaluarea medicală.

Pompierii intervin la incendiu FOTO: Gazeta Vâlceană
Pompierii intervin la incendiu FOTO: Gazeta Vâlceană

Incendiul a izbucnit, vineri seară, într-o cameră situată la etajul 1 al unui fost hotel din zona Nord a municipiului Râmnicu Vâlcea, acolo deplasându-se, progresiv, forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD.

Potrivit ISU Vâlcea, la sosirea echipajelor, 20 de persoane se autoevacuaseră, iar alte 12 au fost evacuate de salvatori.

”Clădirea respectivă nu mai are destinaţie turistică de cel puţin 3 ani de zile. Are destinaţie de locuinţă de serviciu”, a transmis sursa citată.

Incendiul a fost stins, stabilindu-se că acesta a pornit, cel mai probabil, de la un mijloc de încălzire lăsat nesupravegheat.

Toate persoanele, cetăţeni străini, au refuzat evaluarea medicală.

Râmnicu Vâlcea

Top articole

loading Se încarcă comentariile...
