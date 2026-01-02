Crimă în Comuna Corbeanca. Suspectul se află în custodia poliției

Crimă în Comuna Corbeanca. Suspectul se află în custodia poliției0
O crimă a avut loc vineri, 2 ianuarie, în Comuna Corbeanca, din județul Ilfov. Un bărbat a fost ucis. Principalul suspect de află în custodia poliției.
Un bărbat a fost omorât vineri în cartierul Corbeanca. Polițiștii spun că este vorba de o moarte violentă, după ce asupra victimei au fost găsite leziuni la nivelul corpului.
Din primele informații, bărbatul care a murit ar fi fost adus de sărbători de la căminul de bătrâni unde era cazat.
Anchetatorii au precizat că suspectul de crimă este acum în custodia poliției și nu a recunoscut fapta.
Ancheta este coordonată de procurorii de pe lângă Parchetul Ilfov.
Știre în curs de actualizare