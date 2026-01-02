Crimă în Comuna Corbeanca. Suspectul se află în custodia poliției

O crimă a avut loc vineri, 2 ianuarie, în Comuna Corbeanca, din județul Ilfov. Un bărbat a fost ucis. Principalul suspect de află în custodia poliției.

Un bărbat a fost omorât vineri în cartierul Corbeanca. Polițiștii spun că este vorba de o moarte violentă, după ce asupra victimei au fost găsite leziuni la nivelul corpului.

Din primele informații, bărbatul care a murit ar fi fost adus de sărbători de la căminul de bătrâni unde era cazat.

Anchetatorii au precizat că suspectul de crimă este acum în custodia poliției și nu a recunoscut fapta.

Ancheta este coordonată de procurorii de pe lângă Parchetul Ilfov.

