Planul lui Donald Trump pentru o posibilă invazie a Venezuelei. Detalii dezvăluite de un fost expert în informații militare. Manualul clasic de destabilizare – înaintea unei intervenții directe

Un fost ofițer britanic de informații militare a prezentat o presupusă strategie prin care președintele american Donald Trump ar fi analizat posibilitatea unei intervenții militare directe în Venezuela.

Într-un nou episod al seriei Battle Plans Exposed, analistul Philip Ingram a descris un scenariu ipotetic privind modul în care Washingtonul ar putea lansa un atac asupra regimului condus de președintele Nicolas Maduro — o acțiune care, potrivit acestuia, ar putea începe „cu o tăcere neliniștitoare”.

„Nu este doar un război împotriva traficului de droguri. Ar putea fi preludiul unei invazii americane în toată regula”, afirmă Ingram, citat de The Sun.

Tensiuni în creștere între Washington și Caracas

De mai multe luni, administrația Trump a desfășurat operațiuni în Marea Caraibilor împotriva traficanților de droguri, acuzând guvernul de la Caracas că permite exportul de substanțe ilegale spre teritoriul american.

Trump a transmis anterior că „zilele dictatorului Maduro sunt numărate”, trimițând totodată forțe navale și aeriene mai aproape de țărmurile Venezuelei.

Washington acuză regimul venezuelean că a transformat țara într-un centru al criminalității organizate. „Maduro și apropiații săi s-au îmbogățit transformând Venezuela într-un paradis al bandelor”, a spus Ingram, declarându-se de acord cu poziția lui Trump în privința liderului sud-american.

Ca reacție, Maduro ar fi ordonat mobilizarea armatei și redistribuirea armamentului la nivel național, anticipând un posibil atac.

„Doctrina Monroe” revizitată

Potrivit lui Ingram, orice confruntare viitoare ar fi inspirată de vechiul principiu al politicii externe americane – Doctrina Monroe –, conform căreia nicio putere străină nu ar trebui să intervină în afacerile din emisfera vestică.

„Statele Unite au un istoric îndelungat de intervenții în regiune – din Chile până în Panama. Când Washington decide că un lider sud-american trebuie înlăturat, se întâmplă”, a spus expertul.

El a adăugat că, în viziunea lui Trump, Venezuela ar fi devenit „o bază avansată pentru dușmanii Americii – o nouă Cuba, dar amplificată”.

Activități secrete și posibile acțiuni CIA

Trump ar fi confirmat anterior existența unor „acțiuni secrete” autorizate de CIA în interiorul Venezuelei.

Ingram susține că acest lucru ar putea include finanțarea grupurilor de opoziție, recrutarea de agenți locali și desfășurarea de campanii de propagandă menite să submineze sprijinul armatei pentru Maduro.

„Este manualul clasic de destabilizare – înaintea unei intervenții directe”, a explicat fostul ofițer.

Forță militară consolidată în Caraibe

În paralel, Statele Unite și-au consolidat prezența militară în regiune.

Mai multe nave de război, distrugătoare cu rachete ghidate, avioane F-35 și unități de pușcași marini au fost desfășurate în apropierea coastelor Venezuelei.

Cea mai recentă mișcare – andocarea distrugătorului USS Gravely în Trinidad și Tobago, la doar 11 kilometri de țărmul venezuelean – a fost interpretată de Ingram drept parte a unui „blocaj naval” menit să preseze regimul Maduro.

El a comparat această strategie cu o „boa constrictor” care „strânge treptat inelul în jurul puterii de la Caracas”.

Posibil scenariu de atac

Dacă un conflict ar izbucni, Ingram crede că operațiunile ar începe cu un atac cibernetic masiv, condus de US Cyber Command, menit să paralizeze infrastructura energetică, comunicațiile și sistemele militare ale Venezuelei.

Aceasta ar fi urmată de o ofensivă combinată a CIA și a armatei americane, vizând capturarea sau eliminarea liderilor-cheie – în special pe președintele Nicolas Maduro și cercul său apropiat.

„Scopul ar fi eliminarea centrului de comandă înainte ca restul aparatului de stat să poată reacționa”, a spus Ingram.

Ulterior, forțele americane ar putea ocupa puncte strategice – aeroporturi, baze aeriene și câmpuri petroliere – pentru a controla economia țării fără a menține o ocupație prelungită.

„Dacă Maduro ar fi ucis, capturat sau forțat să se ascundă, iar câmpurile petroliere securizate, Statele Unite s-ar opri. Nu ar ocupa țara, ci ar izola-o”, a concluzionat Ingram.

„Planul de luptă este trasat”

În încheiere, analistul britanic a spus că toate „elementele sunt deja în poziție”, iar lumea „așteaptă în tăcere să vadă dacă degetul președintelui Trump apasă pe trăgaci”.