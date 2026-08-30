 Un tată și fiul său au prins în cârlige un vultur în timpul unei partide de pescuit | adevarul.ro
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Video Un tată și fiul său au prins în cârlige un vultur în timpul unei partide de pescuit

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O partidă obișnuită de pescuit s-a transformat într-o misiune de salvare pentru un tată și fiul său din provincia canadiană Nova Scotia. Bryan Esbaugh și fiul său în vârstă de 15 ani, Wyatt, pescuiau vineri dimineață pe lacul Ponhook, în comitatul Queens, când au prins accidental un vultur pleșuv în cârligele undiței.

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Foto: CNC News / Anne-Marie Charron-Esbaugh

Băiatul a povestit că pasărea îi urmărise timp de aproximativ o jumătate de oră, zburând de-a lungul malului și căutând hrană în apă. 

„Am văzut acest vultur pleșuv care ne urmărea în jurul lacului. Așa că ne-am gândit: «O, probabil așteaptă să prindem un pește ca să vadă unde sunt toți»”, a spus Wyatt, pentru CNS News. 

La un moment dat, vulturul s-a întors pentru încă o încercare de a găsi hrană. Pasărea a prins cu ghearele firul și momelile aflate în apă și a zburat cu ele, însă s-a încurcat în fir și a căzut în mijlocul lacului.

„Părea că s-a încurcat complet în fir și s-a prăbușit în mijlocul lacului. ... Se zbătea și dădea din aripi în toate direcțiile”, a povestit Bryan.

Cei doi s-au îndreptat imediat cu barca spre pasărea aflată în apă. Când au ajuns la ea, au observat că un cârlig îi perforase ciocul, în timp ce un altul se prinsese de unul dintre picioare.

Wyatt a reușit să scoată vulturul din apă și să-l urce în barcă.

„Încercam să stăm departe de el din cauza ghearelor sale mari. ... Probabil cântărește în jur de 25 de kilograme”, a spus Bryan.

Cei doi au ajuns în cele din urmă la mal, însă pasărea a căzut din nou în apă în momentul în care încercau să iasă din barcă. Wyatt a manevrat rapid ambarcațiunea și a reușit să ghideze vulturul până la mal.

Acolo, tatăl și fiul au înfășurat pasărea într-un prosop și, împreună, au scos cârligele din ciocul și piciorul acesteia.

Jessica Rock, medic veterinar la Cobequid Wildlife Rehabilitation Centre, a explicat că astfel de accidente nu sunt neobișnuite. Centrul tratează frecvent păsări care rămân prinse în echipamente de pescuit, momeli sau corzi, însă cazul vulturului a fost unul aparte.

Au făcut, într-un fel, tot ce știau mai bine să facă și, cu siguranță, au ajutat acest animal”, a declarat Rock.

Totuși, ea recomandă ca, în astfel de situații, oamenii să apeleze la specialiști: „Le recomandăm ca, dacă se confruntă din nou cu o astfel de situație în viitor, animalul să fie văzut de un specialist, pentru a ne asigura că are cele mai mari șanse de a supraviețui.”

Vulturul a primit un nume cu trimitere la Donald Trump

După ce pasărea a fost eliberată, familia a decis să-i dea un nume neobișnuit: „Canadian White-Headed Lake Raptor” („Vulturul canadian de lac cu cap alb”).

Numele este o glumă făcută de Bryan pe seama președintelui american Donald Trump, după ce acesta a încercat să schimbe numele Lacului Ontario.

Vulturul pleșuv este unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale Statelor Unite, însă, în acest caz, pasărea a avut parte de o aventură cât se poate de canadiană.

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