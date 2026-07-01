„Vulturul de aur” pe care Donald Trump îl dorește pe Casa Albă a stârnit un val de ironii: „L-a angajat pe Vladimir Putin ca decorator”

Președintele american Donald Trump a stârnit un nou val de reacții și ironii pe rețelele sociale după ce a publicat pe platforma Truth Social o imagine care pare să fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale și care înfățișează un vultur pleșuv auriu amplasat pe un balcon al Casei Albe.

„Un cadou de aur pentru Casa Albă în anul celei de-a 250-a aniversări!”, a scris liderul de la Washington în mesajul care a însoțit imaginea publicată luni seară.

Fotografia prezintă un vultur american turnat în aur, având în partea frontală un blazon decorat în culorile drapelului Statelor Unite. Cu toate acestea, utilizatorii au observat rapid mai multe neconcordanțe, printre care faptul că blazonul conține doar 11 stele, deși simbolistica tradițională americană folosește 13 stele pentru a reprezenta cele 13 colonii originale care au format Statele Unite, potrivit the independent.

Postul CNN a relatat că metadatele imaginii indică faptul că aceasta ar fi fost realizată folosind instrumente de inteligență artificială dezvoltate de Google.

În același timp, fotograful independent Andrew Leyden a publicat pe platforma X două fotografii realizate în fața Casei Albe la scurt timp după apariția postării lui Trump.

În imaginile surprinse de acesta nu apare niciun astfel de ornament instalat pe clădirea prezidențială.

Postarea președintelui american a generat numeroase reacții critice și ironice în mediul online. Mulți utilizatori au descris presupusul „cadou” drept „de prost gust” și au comparat designul acestuia cu simboluri asociate Rusiei.

„Trump l-a angajat pe Vladimir Putin ca decorator”, a scris dramaturgul Paul Rudnick pe platforma X, făcând referire la asemănarea dintre imagine și vulturul bicefal prezent pe stema Federației Ruse.

Fostul congresman republican și unul dintre cei mai vocali critici ai lui Trump, Adam Kinzinger, a redistribuit imaginea însoțită de un singur cuvânt: „dezgustător”.

La rândul său, comentatorul Jo Carducci a descris proiectul drept „de prost gust”.

Mai mulți utilizatori au atras atenția și asupra unei alte erori din mesajul președintelui american. Anul 2026 nu marchează cea de-a 250-a aniversare a Casei Albe, ci cea de-a 250-a aniversare a Declarației de Independență a Statelor Unite.

Construcția Casei Albe a început la 13 octombrie 1792, la 16 ani după semnarea Declarației de Independență, care a avut loc la 4 iulie 1776.

Până în prezent, Casa Albă nu a confirmat existența unui astfel de proiect.

Dacă vulturul auriu va fi instalat într-adevăr pe balconul reședinței prezidențiale, acesta ar reprezenta cea mai recentă manifestare a preferinței lui Donald Trump pentru decorațiunile aurii și elementele opulente.

De la revenirea sa la Casa Albă, președintele american a introdus numeroase obiecte decorative aurite în Biroul Oval. Potrivit CNN, printre acestea se numără „noi figurine aurite pe șemineu și medalioane pe cadrul acestuia, vulturi aurii pe mesele laterale și oglinzi Rococo aurite pe uși”.