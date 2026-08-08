 Simbolurile pierdute în bombardamentele din '44, vulturul și cei doi grifoni din bronz, reapar pe Palatul Universității | adevarul.ro
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Simbolurile pierdute în bombardamentele din '44, vulturul și cei doi grifoni din bronz, reapar pe Palatul Universității

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Universitatea din București a anunțat că vulturul și cei doi grifoni distruși în urma bombardamentelor din 1944 au fost amplasați din nou pe Palatul Universității. Inaugurarea statuilor din bronz a avut loc sâmbătă, 8 august.

Vulturul din bronz/FOTO: PMB
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Vulturul din bronz/FOTO: PMB

„Astăzi am rescris istoria! Am readus acasă, pe Palatul Universității din București, vulturul și cei doi grifoni care fuseseră distruși în urma bombardamentelor din 1944.

Evenimentul reprezintă primul pas al refacerii integrale a frontonului original al Palatului Universității din București, proiect care va continua în următorii doi ani, până la reconstituirea completă a ansamblului sculptural conceput de arhitectul Alexandru Orăscu și realizat de sculptorul Karl Storck între anii 1862 și 1869”, transmite instituția universitară.

Ansamblul montat sâmbătă este alcătuit dintr-un vultur cu o greutate de aproximativ o tonă și doi grifoni de aproximativ 300 de kilograme fiecare, toți trei realizați din bronz. 

Grifonul este o creatură mitologică înaripată, cu trup și picioare de leu și cap și aripi de vultur. În mitologia greacă, acesta era asociat cu zeul Apollo.

„Lucrarea, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de lei, este semnată de sculptorul Alexandru Siminic, împreună cu colaboratorii săi, Teodor și Ștefan Siminic, fiind realizată prin tehnica tradițională a bronzului turnat prin ceară pierdută, cizelat și patinat, și are la bază creația originală a sculptorului Karl Storck”, precizează universitatea.

La rândul său, Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Voi păstra aminterea acestui moment! Îi sunt recunoscător Universității din București pentru contribuția pe care o are permanent la recuperarea memoriei orașului nostru.”

Proiectul de consolidare și restaurare a Universității costă aproximativ 315 milioane de lei

Potrivit Unibuc, proiectul de consolidare și restaurare a Palatului Universității este finanțat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, derulat de Compania Națională de Investiții, și are o durată de peste 60 de luni.

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 315 milioane de lei.

Lucrările efective au început în ianuarie 2023 și vizează consolidarea întregii clădiri a palatului, restaurarea fațadelor și a decorațiunilor istorice, refacerea acoperișului, amenajarea unui spațiu muzeal dedicat vestigiilor arheologice descoperite în curtea interioară, dar și instalarea unui sistem de iluminat arhitectural modern.

Proiectul urmărește atât modernizarea spațiilor de învățământ, cât și protejarea și valorificarea patrimoniului istoric al Palatului Universității.

Clădirea va fi consolidată și reabilitată, iar Balconul Universității și curtea interioară vor fi amenajate pentru a pune în valoare rolul lor în istoria recentă, inclusiv în timpul Revoluției din 1989. Curtea interioară va fi transformată într-un spațiu muzeal în aer liber.

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