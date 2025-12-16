search
Marți, 16 Decembrie 2025
Planul în șase puncte prezentat de liderii europeni la reuniunea de la Berlin

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Liderii europeni au anunțat luni, 15 decembrie, că s-au înregistrat „progrese semnificative” după cele două zile de discuții intense de la Berlin cu privire la o propunere finală privind încheierea războiului. Aceștia au prezentat un plan privind garanții de securitate și sprijin pentru redresarea economică a Ucrainei, ca parte a unui eventual acord de pace, relatează Kyiv Independent.

Întâlnire a liderilor europeni la Berlin FOTO EPA-EFE
Întâlnire a liderilor europeni la Berlin FOTO EPA-EFE

Într-o declarație comună, liderii europeni au schițat un cadru în șase puncte ce prevede un sprijin militar pe termen lung, o forță multinațională condusă de Europa și susținută de SUA, care să opereze pe teritoriul Ucrainei, precum și angajamente obligatorii din punct de vedere juridic de a răspunde unei viitoare agresiuni armate.

În cadrul primului punct, Europa și Statele Unite ar oferi un sprijin susținut și consistent pentru reconstrucția forțelor armate ale Ucrainei. Astfel, armata Ucrainei ar urma să fie menținută la nivelul de 800.000 de soldați pe timp de pace în chip de descurajare a viitoarelor agresiuni și posibilitate de apărare a teritoriului.

Al doilea punct prevede o forță multinațională condusă de Europa, cu contribuția așa-numitelor națiunilor voluntare și sprijinul SUA. Aceasta ar avea următoarele roluri: regenerarea forțelor armate ale Ucrainei, respectiv securizarea cerului și mărilor. Forța ar opera între granițele Ucrainei.

În cadrul celui de-al treilea angajament, SUA ar urma să conducă un sistem de monitorizare și verificare a încetării focului, cu participare internațională. Acesta ar consta în avertizări timpurii cu privire la orice atacuri reînnoite, ar identifica încălcările și ar ajuta la coordonarea răspunsurilor. De asemenea, ar include un proces menit să  diminueze tensiunile și să prevină escaladarea.

Al patrulea punct include un angajament obligatoriu din punct de vedere juridic și supus aprobării naționale în cazul țărilor participante de a lua anumite măsuri în cazul în care Ucraina ar fi vizată de o nouă agresiune. Acestea ar putea include utilizarea forței armate, precum și sprijin din partea serviciilor de informații, alături de asistență logistică, economică și diplomatică.

Al cincilea angajament privește redresarea pe termen lung și viitorul economic al Ucrainei și cuprinde prevederi precum investiții majore în reconstrucție, sprijin în ceea ce privește acorduri comerciale, precum și măsuri pentru a rezolva problema compensațiilor pentru pagubelor provocate de război. Liderii europeni au subliniat în acest punct că activele suverane rusești din Uniunea Europeană rămân înghețate.

Al șaselea punct reiterează sprijinul ferm al liderilor europeni pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

Aceștia și-au exprimat, totodată, sprijinul pentru președintele Volodimir Zelenski și au subliniat că vor susține orice decizii va lua acesta cu privire la probleme specifice ce privesc statul ucrainean. Aceștia au reiterat faptul că frontierele internaționale nu pot fi modificate prin forță și au cerut Rusiei să dovedească disponibilitatea reală de a lucra pentru o pace durabilă, acceptând planul de pace și un armistițiu imediat.

Documentul este semnat de liderii Germaniei (Friedrich Merz), Franţei (Emmanuel Macron), Regatului Unit (Keir Starmer), Danemarcei (Mette Frederiksen), Olandei (Dick Schoof), Finlandei (Alexander Stubb), Norvegiei (Jonas Gahr Stoere), Italiei (Giorgia Meloni), Poloniei (Donald Tusk), Suediei (Ulf Kristersson) şi ai Uniunii Europene.

