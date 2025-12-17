search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Horoscop joi, 18 decembrie. Zodia care riscă să-și rănească persoana iubită. Ce nativi primesc oferte interesante la muncă

Publicat:
Ultima actualizare:

Horoscopul arată că joi, 18 decembrie, accentul cade pe felul în care ne raportăm la dorințe, emoții și valoarea personală. Lorina, astrologul Click!, semnalează că relațiile cer mai multă sinceritate și spontaneitate, iar sănătatea este influențată de starea interioară.

Unii nativi vor fi surprinși. FOTO Shutterstock
Unii nativi vor fi surprinși. FOTO Shutterstock

Berbec 

Iubire - Vreți să aveți rolul principal, indiferent cu cine și unde mergeți. Dorința e mare, încât dacă planul A nu funcționează, veți schimba foaia.

Sănătate - Nu aveți încredere în forța proprie și evitați să faceți antrenamentul sau rutina necesară folosind scuze legate de indispoziție.

Bani - Sunt văzute atât rezultatele pozitive ale eforturilor profesionale, cât și greșelile.

Taur 

Iubire - Dărâmați câteva din zidurile de autoprotejare, fiți mai spontan și mai deschis social. Nu știți de unde apare persoana potrivită!

Sănătate - Sunteți apreciat de cei din jur și vă simțiți bine știind că sunteți prețuit și dorit.

Bani - Apar tensiuni legate de cât valorați. Nu vă dovediți valoarea raportat la suma de bani disponibilă pe card.

Gemeni 

Iubire - Puteți intra într-o stare de apatie și indiferență, care va răni sentimentele sincere ale persoanei cu care conviețuiți.

Sănătate - Pentru că există riscul de rănire, lăsați acasă încălțămintea elegantă dar incomodă și nesigură.

Bani - Dacă doriți să vă realizați speranțele, e momentul să visați mai puțin cu ochii deschiși. Socotiți rezervele!

Rac 

Iubire - Activitățile artistice in pereche sunt favorizate. Ele destind atmosfera și apropie sufletele voastre.

Sănătate - Puteți fi mai visător, mai nostalgic. Alegeți să vă amintiți doar de lucruri plăcute și starea de bine se instalează.

Bani - Ascultați-vă intuiția, comunicați doar cât și ce simțiți acum nevoia să exprimați. Urmați-vă rutina.

Leu 

Iubire - Este vorba de evenimente obișnuite, repetitive, fără ca ceva să iasă din tipar.

Sănătate - Se acutizează pe moment unele sensibilități și trebuie să fiți atent la depășirea punctului ce aduce dezechilibru.

Bani - Aveți răbdare și înțelegere mai mult ca de obicei. Planificați activități care să vă solicite aceste calități.

Fecioara 

Iubire - De ceva timp nu mai există puncte clare comune pe care să vă centrați amândoi.

Sănătate - Nu vă simțiți bine în pielea voastră, ceea cevă provoacă o stare de disconfort. Sunteți singurii vinovați pentru asta.

Bani - Puteți avea unele experiențe neplăcute și sunteți forțați să deveniți conștienți de propriile voastre deficiențe.

Horoscopul integral, în Click!

