Marți, 16 Decembrie 2025
Zelenski își menține poziția și nu vrea să cedeze Donbasul rușilor: „Nu vorbim încă despre un referendum”

Război în Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în prezent, nu se discută despre organizarea unui referendum privind rezolvarea problemei teritoriale a Donbasului, menționând că Ucraina nu va recunoaște sub nicio formă regiunea ca aparținând Federației Ruse. Declarațiile au fost formulate ca răspuns la întrebările jurnaliștilor prezenți la Berlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. FOTO: AFP
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski. FOTO: AFP

„Nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a afirmat Zelenski, citat de Ukrinform.

Președintele ucrainean a precizat că, în cadrul negocierilor de pace, nu a fost găsit până în prezent un compromis privind problema teritorială. Potrivit acestuia, poziția Rusiei a rămas neschimbată.

„Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru”, a spus președintele ucrainean.

Zelenski a menționat că partea americană încearcă să identifice o soluție de compromis și a propus ideea unei „zone economice libere” în Donbas. Totuși, liderul de la Kiev a subliniat că un astfel de statut nu ar însemna controlul Federației Ruse asupra regiunii.

„O "zonă economică liberă" nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată”, a declarat Zelenski, adăugând că discuțiile pe această temă vor continua, deși „nu există încă un consens”.

Declarațiile vin în contextul discuțiilor purtate la Berlin de Zelenski cu o delegație americană condusă de reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și de Jared Kushner.

În urma întâlnirilor, Zelenski a precizat că există diferențe de poziție între părți în ceea ce privește problema teritorială.

