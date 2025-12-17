Unsprezece bătrâni au fost diagnosticați cu râie după relocarea dintr-un azil insalubru din Timiș într-un alt spațiu mizer

Unsprezece bătrâni care, iniţial, au fost internaţi în azilul din Lenauheim din Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi într-o casă particulară mizeră din Cenad, se află în spitale, cu râie, notează Ziua de Vest.

O anchetă epidemiologică este în curs.

Trei dintre bătrânii scoși din casa privată de la Cenad unde erau ținuiți în condiţii degradante, după ce au fost transferaţi de la căminul din Lenauheim, sunt acum la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, unde primesc tratament de specialitate, după ce au fost diagnosticaţi cu scabie.

Alţi opt vârstinci proveniți din același loc au fost internaţi la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timişoara, și ei prezentând simptome şi semne specifice râiei. Pacienții sunt evaluaţi medical pentru stabilirea tratamentului.



Direcţia de Sănătate Publică Timiş a solicitat ca toate centrele în care au fost relocaţi vârstnici de la Cenad să ia măsurile necesare pentru oprirea răspândirii râiei şi în acestea, situaţia fiind monitorizată de personalul medical.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul din Lenauheim în care erau internaţi a fost închis.

Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici într-o casă din comuna Cenad. Acolo au fost găsiţi de inspectori de la DGASPC în încăperi cu geamurile acoperite cu staniol, dormind pe saltele, pe jos, şi îngrijiţi de mai mulţi cetăţeni străini fără vreo calificare în domeniu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, atunci, la fața locului a fost solicitată ambulanța „pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate”, iar reprezentanții DGASPC Timiș urmează să le relocheze.

Primele verificări au arătat că toți vârstnicii erau înregistrați la un cămin de bătrâni din Lenauheim.

Cum au ajuns bătrânii să fie mutați

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că, „întrucât la căminul Lenauheim nu s-ar fi luat măsurile necesare pentru cazarea corespunzătoare a vârstnicilor, directoarea centrului ar fi mutat o parte dintre aceştia într-o locuinţă din Cenad, fără a fi îndeplinite însă formele legale”.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș. Aceștia au întocmit un dosar penal pentru „exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi” și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la această situație

La data de 12 decembrie 2025, dosarele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care le-a reunit. Procurorii fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.