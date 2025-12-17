search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unsprezece bătrâni au fost diagnosticați cu râie după relocarea dintr-un azil insalubru din Timiș într-un alt spațiu mizer

0
0
Publicat:

Unsprezece bătrâni care, iniţial, au fost internaţi în azilul din Lenauheim din Timiş, închis de autorităţi din cauza unor nereguli, apoi relocaţi într-o casă particulară mizeră din Cenad, se află în spitale, cu râie, notează Ziua de Vest.

FOTO Freepik
FOTO Freepik

O anchetă epidemiologică este în curs.

Trei dintre bătrânii scoși din casa privată de la Cenad unde erau ținuiți în condiţii degradante, după ce au fost transferaţi de la căminul din Lenauheim, sunt acum la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, unde primesc tratament de specialitate, după ce au fost diagnosticaţi cu scabie.

Alţi opt vârstinci proveniți din același loc au fost internaţi la Clinica de Dermatologie a Spitalului Municipal Timişoara, și ei prezentând simptome şi semne specifice râiei. Pacienții sunt evaluaţi medical pentru stabilirea tratamentului.

Direcţia de Sănătate Publică Timiş a solicitat ca toate centrele în care au fost relocaţi vârstnici de la Cenad să ia măsurile necesare pentru oprirea răspândirii râiei şi în acestea, situaţia fiind monitorizată de personalul medical.

Amintim că, în urmă cu câteva zile, 74 de bătrâni au fost găsiţi în condiţii mizere, într-o casă particulară, după ce azilul din Lenauheim în care erau internaţi a fost închis.

Patroana căminului a fost somată să rezolve de urgenţă problemele găsite de autorităţi, însă ea a decis, fără a cere acordul rudelor, să-i mute pe vârstinici într-o casă din comuna Cenad. Acolo au fost găsiţi de inspectori de la DGASPC în încăperi cu geamurile acoperite cu staniol, dormind pe saltele, pe jos, şi îngrijiţi de mai mulţi cetăţeni străini fără vreo calificare în domeniu.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, atunci, la fața locului a fost solicitată ambulanța „pentru evaluarea stării de sănătate a persoanelor şi oferirea îngrijirilor medicale de specialitate”, iar reprezentanții DGASPC Timiș urmează să le relocheze.

Primele verificări au arătat că toți vârstnicii erau înregistrați la un cămin de bătrâni din Lenauheim.

Cum au ajuns bătrânii să fie mutați

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că, „întrucât la căminul Lenauheim nu s-ar fi luat măsurile necesare pentru cazarea corespunzătoare a vârstnicilor, directoarea centrului ar fi mutat o parte dintre aceştia într-o locuinţă din Cenad, fără a fi îndeplinite însă formele legale”.

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Timiș. Aceștia au întocmit un dosar penal pentru „exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi” și continuă cercetările, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare, pentru a stabili cu exactitate cum s-a ajuns la această situație

La data de 12 decembrie 2025, dosarele au fost preluate sub supraveghere de Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş, care le-a reunit. Procurorii fac cercetări pentru lipsire de libertate în mod ilegal, exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, ucidere din culpă şi purtare abuzivă.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
stirileprotv.ro
image
Ce spune Mihaela Bilic despre alimentele cu efect prebiotic, dar și rolul lor în sănătatea intestinală
gandul.ro
image
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
mediafax.ro
image
În timp ce România cheltuie miliarde pe tancuri și blindate, 98% dintre cetățeni nu au unde să se adăpostească în cazul unui atac aerian
fanatik.ro
image
Câți bani cheltuie o studentă româncă în China
libertatea.ro
image
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
O jurnalistă și soțul ei, găsiți împușcați în casă. Ce s-a întâmplat cu fiul lor de 3 ani, martor la tragedie
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a cumpărat cu 230.000 de euro o casă la malul mării. A stat în ea câteva săptămâni, apoi a aflat că trebuie s-o demoleze
antena3.ro
image
Mersul cu tramvaiul în Bucureşti, sport extrem. Pe un traseu se circulă în "valuri"
observatornews.ro
image
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
cancan.ro
image
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
prosport.ro
image
'Mira-m-aș' sau 'miram-aș'? Cum se scrie corect și care este explicația
playtech.ro
image
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și provocările din Republica Dominicană
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Un ciclon puternic amenință Europa! Cum se va manifesta fenomenul și ce țări vor fi afectate
kanald.ro
image
Magazinele Carrefour din România cumpărate de către frații Dedeman și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Al 13-lea salariu intră pe card în decembrie. Cine sunt românii care iau o leafă în plus de Sărbători
romaniatv.net
image
Burse sociale pentru studenți. Suplimentare de 60 de milioane de euro din fonduri europene
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto TIME, Profimedia jpg
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Angelina Jolie, cu cicatricile de la mastectomie la vedere, pe coperta unei reviste!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?