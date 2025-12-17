Video Bătaie între Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterii bugetului de stat. Deputații au trecut de la replici tăioase la picioare în stomac

Dezbaterea desfășurată miercuri, 17 decembrie, în Parlamentul bulgar (Adunarea Națională), pe marginea bugetului de stat, a escaladat într-o bătaie în toată regula, în care deputații și-au împărțit lovituri cu picioarele.

Dezbaterea a degenerat după ce Radostin Vasilev, deputat al partidului de extremă dreapta Moralitate, Unitate, Onoare (MECH) și deputatului Ghiunai Daloolu din alianţa electorală Mişcarea Drepturulor şi Libertăţilor - Un Nou Început (MRF-New Beginning) au avut au schimb de replici tăioase, relatează Nova.bg

„Mucegai, o să-ți rup dinții!", a strigat Radostin Vasilev.

„Vino, tu”, i-a răspuns Ghiunai Daloolu.

Imaginile din Parlamentul bulgar arată cum unul dintre ei îl atacă pe celălalt, care, la rândul său, ripostează cu piciorul în stomacul colegului, direct de pe scaunul său.

Ulterior, liderul MECH s-a ridicat și a întins pumnul spre fața adversarului, dar nu l-a a lovit.

Tensiunile au avut șoc în contextul în care reprezentanţi ai alianţei electorale Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat majoritatea aflată la guvernare de că vrea să impună un „buget al jafului”, atrăgând atenția că acesta va împovăra ţara cu o nouă datorie uriașă, semnalând și riscul cumpărării de voturi înaintea alegerilor.

Din cauza conflictului, președintele sesiunii plenare a anunțat o pauză până la ora 11:00. Motivul conflictului fizic dintre deputați nu a devenit clar.

Mai târziu, Vasilev a explicat că un membru al parlamentului din „MRF-New Beginning", fără a fi provocat în vreun fel, s-a sprijinit pe el și a început să-l insulte și să-l amenințe.

„L-am tolerat cam 50 de secunde, apoi a trebuit să-l scot," a spus Vassilev.

Amintim că, în urmă cu un an, parlamentarii din Taiwan s-au luat la bătaie din cauza unor proiecte de lege controversate, care riscau să afecteze „sistemul democratic” al insulei autonome.