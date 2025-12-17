Dominic Fritz anunță când vom ști cine este noul ministru al Apărării propus de USR. „Un om cu greutate în politică”

Președintele USR Dominic Fritz a declarat miercuri seara că vineri va fi făcută nominalizarea pentru funcția de ministru al Apărării, poziție care revine USR.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat miercuri seara la Antena 3 că partidul pe care îl conduce va face zilele acestea nominalizarea pentru funcția de ministru al Apărării Naționale. Acesta spune că joi va fi convocată conducerea USR, iar vineri va fi înaintată oficial propunerea. Fritz nu a vrut să dezvăluie numele viitorului ministru, dar i-a făcut o scurtă caracterizare.

”Un om calificat, cu greutate în politică, care știe ce vorbește, care știe cum să gestioneze 16 miliarde de euro pentru înzestrarea armatei”, a spus Dominic Fritz despre noul ministru al Apărării.

De altfel, președintele României, Nicușor Dan, a confirmat că va fi un ministru plin la Apărare.„Până la sfârșitul săptămânii vom avea un ministru plin”, a afirmat Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială la Helsinki.

În momentul de față, funcția de ministru este deținută cu titlu de interimar de Radu Miruță, ministrul Economiei, după ce titularul acestui post, Ionuț Moșteanu, după scandalul legat de informațiile din CV-ul său.



