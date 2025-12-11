search
Trump, „extrem de frustrat" de Rusia și Ucraina. Casa Albă: „Nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine"

Război în Ucraina
Publicat:

Donald Trump este „extrem de frustrat” atât de Rusia, cât și de Ucraina, din cauza impasului în negocierile pentru pace, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Liderul american cere acum „acțiuni reale”, nu doar întâlniri fără rezultat, pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean.

„Președintele este extrem de frustrat de ambele tabere implicate în acest război şi s-a săturat de întâlnirile făcute doar de dragul întâlnirilor. El nu mai vrea discuții. Vrea acțiuni. Vrea ca acest război să se termine”, a declarat Leavitt, conform AFP, preluat de Agerpres.

Purtătoarea de cuvânt a precizat că emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, și echipa acestuia continuă negocierile „cu ambele părți chiar în acest moment”.

Washingtonul ar putea să nu participe la viitoarele negocieri europene

Trump a dezvăluit, cu doar o zi înainte, că liderii europeni pro-Ucraina încearcă să organizeze, în acest weekend sau săptămâna viitoare, o întâlnire privind planul de pace propus de SUA. Participarea americană nu este însă garantată.

„Dacă există o șansă reală de a semna un acord de pace, dacă simțim că aceste întâlniri merită ca cineva din SUA să-şi dedice timpul în acest weekend, atunci vom trimite un reprezentant. Încă nu suntem siguri dacă se poate obține o pace adevărată și dacă putem face cu adevărat progrese”, a mai spus Leavitt.

Zelenski a trimis o nouă contrapropunere Washingtonului

Reacția Casei Albe vine la scurt timp după ce Volodimir Zelenski a anunțat că a transmis Statelor Unite o nouă contrapropunere la planul de pace american.

Zelenski a precizat că două probleme rămân nerezolvate în discuțiile cu SUA, și anume statutul centralei nucleare Zaporojie și controlul asupra provinciei Donețk.

Liderul ucrainean a subliniat că orice concesie teritorială către Rusia trebuie decisă prin referendum în Ucraina – o cerință care ar putea complica și mai mult negocierile.

El a reiterat și că alegerile în Ucraina nu pot avea loc decât după instaurarea unui armistițiu, o condiție cerută constant de Kiev și de statele europene, dar respinsă de Moscova.

Ucraina cere garanții puternice de securitate

Pe lângă discuțiile privind planul de pace, Zelenski a insistat că rezolvarea conflictului trebuie să includă garanții de securitate occidentale clare și un acord pentru reconstrucția țării.

Într-un interviu pentru Politico, publicat marți, Trump i-a transmis lui Zelenski „să se trezească și să înceapă să accepte lucrurile”, referindu-se la eventuale cedări teritoriale din estul Ucrainei către Rusia. Ideea este respinsă vehement atât de Kiev, cât și de aliații europeni ai Ucrainei.

