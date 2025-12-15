Putin refuză „armistițiul artificial” și transmite că Moscova nu va accepta „stratageme de câștigare a timpului”

Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea unui „armistițiu artificial” în Ucraina și susține că Moscova își dorește doar o „pace adevărată”, a transmis luni Kremlinul. Declarațiile vin în contextul intensificării consultărilor internaționale privind un posibil plan de pace propus de Statele Unite.

„Președintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câștiga timp și de a crea armistiții artificiale”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în conferința de presă telefonică zilnică.

Peskov a refuzat să facă speculații cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord pe baza planului de pace al SUA până la sfârșitul acestui an, așa cum ar cere, potrivit presei, președintele american Donald Trump. „Nu îndrăznesc să vorbesc despre termene limită. Aceasta ar fi cea mai ingrată sarcină în acest moment”, a spus el, potrivit Agerpres.

Totodată, reprezentantul Kremlinului a apreciat implicarea administrației americane în demersurile diplomatice. „Trump lucrează sincer în favoarea unei soluționări (…) și depune toate eforturile pentru a o realiza. Și echipa sa, de asemenea. Apreciem foarte mult aceste eforturi”, a afirmat Peskov.

Aderarea Ucrainei la NATO, „o piatră de temelie” pentru Moscova

Referindu-se la opoziția Rusiei față de aderarea Ucrainei la NATO, Peskov a subliniat că aceasta „este una dintre pietrele de temelie” ale procesului de negocieri și că subiectul necesită „o discuție specială”.

În acest context, reprezentantul special al președintelui SUA pentru misiuni de menținere a păcii, Steve Witkoff, a declarat duminică faptul că s-au înregistrat progrese „considerabile” în negocierile purtate la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Consultările au continuat și luni.

După întâlnirea de la Cancelaria Germaniei, care a durat peste cinci ore, Witkoff a scris pe platforma X că au avut loc discuții „aprofundate” privind planul de pace în 20 de puncte.

Kremlinul avertizează asupra modificărilor planului de pace

Kremlinul a respins în avans, duminică, modificările introduse de Ucraina și statele europene la planul de pace inițial prezentat de Casa Albă. „Dacă se fac modificări semnificative, vom avea obiecții foarte puternice”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul de politică internațională al Kremlinului, pentru televiziunea de stat rusă.

Acesta a precizat că obiecțiile ar putea viza „multe puncte”. „Vor exista clauze acolo care sunt absolut inacceptabile pentru noi, inclusiv în ceea ce privește problema teritorială”, a explicat Ușakov.

„Problema teritorială a fost abordată activ la Moscova. Iar americanii nu numai că cunosc, dar și înțeleg poziția noastră. Nu știu ce va ieși pe hârtie după acele consultări. Dar nu va fi nimic bun”, a concluzionat consilierul Kremlinului.