search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Putin refuză „armistițiul artificial” și transmite că Moscova nu va accepta „stratageme de câștigare a timpului”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele rus Vladimir Putin respinge ideea unui „armistițiu artificial” în Ucraina și susține că Moscova își dorește doar o „pace adevărată”, a transmis luni Kremlinul. Declarațiile vin în contextul intensificării consultărilor internaționale privind un posibil plan de pace propus de Statele Unite.

Vladimir Putin blochează ideea armistițiului și pune condiții pentru pace FOTO: AFP
Vladimir Putin blochează ideea armistițiului și pune condiții pentru pace FOTO: AFP

Președintele Putin este deschis păcii, păcii adevărate, deciziilor serioase, iar ceea ce respinge total sunt stratagemele de a câștiga timp și de a crea armistiții artificiale”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, în conferința de presă telefonică zilnică.

Peskov a refuzat să facă speculații cu privire la posibilitatea ajungerii la un acord pe baza planului de pace al SUA până la sfârșitul acestui an, așa cum ar cere, potrivit presei, președintele american Donald Trump. „Nu îndrăznesc să vorbesc despre termene limită. Aceasta ar fi cea mai ingrată sarcină în acest moment”, a spus el, potrivit Agerpres.

Totodată, reprezentantul Kremlinului a apreciat implicarea administrației americane în demersurile diplomatice. „Trump lucrează sincer în favoarea unei soluționări (…) și depune toate eforturile pentru a o realiza. Și echipa sa, de asemenea. Apreciem foarte mult aceste eforturi”, a afirmat Peskov.

Aderarea Ucrainei la NATO, „o piatră de temelie” pentru Moscova

Referindu-se la opoziția Rusiei față de aderarea Ucrainei la NATO, Peskov a subliniat că aceasta „este una dintre pietrele de temelie” ale procesului de negocieri și că subiectul necesită „o discuție specială”.

În acest context, reprezentantul special al președintelui SUA pentru misiuni de menținere a păcii, Steve Witkoff, a declarat duminică faptul că s-au înregistrat progrese „considerabile” în negocierile purtate la Berlin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Consultările au continuat și luni.

După întâlnirea de la Cancelaria Germaniei, care a durat peste cinci ore, Witkoff a scris pe platforma X că au avut loc discuții „aprofundate” privind planul de pace în 20 de puncte.

Kremlinul avertizează asupra modificărilor planului de pace

Kremlinul a respins în avans, duminică, modificările introduse de Ucraina și statele europene la planul de pace inițial prezentat de Casa Albă. „Dacă se fac modificări semnificative, vom avea obiecții foarte puternice”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul de politică internațională al Kremlinului, pentru televiziunea de stat rusă.

Acesta a precizat că obiecțiile ar putea viza „multe puncte”. „Vor exista clauze acolo care sunt absolut inacceptabile pentru noi, inclusiv în ceea ce privește problema teritorială”, a explicat Ușakov.

Problema teritorială a fost abordată activ la Moscova. Iar americanii nu numai că cunosc, dar și înțeleg poziția noastră. Nu știu ce va ieși pe hârtie după acele consultări. Dar nu va fi nimic bun”, a concluzionat consilierul Kremlinului.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
digi24.ro
image
Unde se deschide cel mai mare parc tematic de iarnă din lume. Orașul de gheață își așteaptă vizitatorii
stirileprotv.ro
image
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
gandul.ro
image
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
mediafax.ro
image
Adi Mutu l-a criticat fără menajamente pe Pederzoli pornind de la scandalul Baroan, afacerea de 400.000 de euro: „Săpunaru făcea mai mult!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
libertatea.ro
image
ANALIZĂ „Democrația moare în întuneric”. Sistemul energetic al Ucrainei este în pragul colapsului, avertizează experții (WP)
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
A aflat că iubitul ei va avea un copil cu altă femeie și n-a stat pe gânduri: ”Nu o să mă prefac prostuță”
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Cele mai frumos decorate clădiri din București de Crăciun, în 2025. Unde sunt și cum arată fațadele luminate noaptea
antena3.ro
image
Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
După cât timp se şterg punctele de penalizare de pe permis. Pot fi verificate online
playtech.ro
image
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Ce se întâmplă cu Dan Petrescu, după ce s-a aflat că se confuntă cu probleme de sănătate! Daniel Pancu, dezvăluiri neașteptate după revederea cu antrenorul: „Am fost surprins…”
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Rodica Stănoiu, deshumată astăzi! Trupul său a fost dus la INML! Suspiciunile extrem de grave ale procurorilor!
romaniatv.net
image
Anunț oficial pentru cei 4,921 milioane de pensionari din România. La cât a ajuns pensia medie lunară la nivel național
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Carmen Harra, previziuni pentru 2026: „O rază de lumină” În ce culori se îmbracă de Revelion?
click.ro
FotoJet Ben (1) jpg
Ben Affleck, deprimat după ce și-a scos tatuajul cu J Lo, înainte să se vadă cu ambele Jennifer din viața lui
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”

OK! Magazine

image
Ți se rupe inima! Cât de mult a afectat-o pe Prințesa Kate lupta personală cu cancerul. Nu poate uita

Click! Pentru femei

image
„Singur acasă” împlinește 35 de ani! Secrete de la filmările celui mai emblematic film de Crăciun

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?