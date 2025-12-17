search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Cât de eficient e învățământul în două schimburi. Ce spun studiile despre randamentul elevilor, în funcție de vârstă și oră

Publicat:

În multe țări din lume, inclusiv în România, elevii învață în două schimburi, adică dimineața și după-amiaza. În acest context s-a pus problema dacă acest sistem este sănătos pentru copii, dar și dacă este eficient din punct de vedere didactic. Răspunsurile specialiștilor sunt împărțite.

Elevii merg la școală în două schimburi FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Învățământul în două schimburi este o practică foarte răspândită în numeroase țări din lumea întreagă. Inclusiv în România. Sunt mii de elevi români care învață nu doar în două dar și în trei schimburi. Orarul de după-amiază a dus la discuții atât în rândul părinților, profesorilor, dar și a specialiștilor despre eficiența procesului didactic. Se discută inclusiv posibilitatea ca învățatul în două schimburi să aibă efecte negative asupra sănătății copiilor.

Mulți specialiști din străinătate spun că discuția ar trebui nuanțată și că este greu de dat un verdict clar. Cert este, însă, că în funcție de momentul zilei, creierul reacționează diferit.

Matematica se învață bine mai ales dimineața

Problema eficienței elevilor care învață în două schimburi a preocupat specialiști inclusiv din state precum Marea Britanie, Statele Unite sau Bulgaria. În urma studiilor efectuate sau a experienței de la clasă, profesorii au identificat faptul că adolescenții învață mai bine dimineața. Cel puțin la matematică. Este vorba despre un studiu realizat de cadrele didactice de la Royal Holloway, Universitatea din Londra.

Aceștia au observat că atunci când adolescenții au avut ore de matematică dimineața rezultatele lor la examene s-au îmbunătățit cu 7%, față de perioada în care au avut ore la aceeași materie în schimbul de după amiază. Un alt studiu, realizat, de această dată, de specialiști bulgari, indică același rezultat. Folosind un set de date colectate pe o perioadă de un deceniu, dintr-un liceu specializat în științe umaniste și limbi străine, Velichka Dimitrova a examinat performanța academică, orarul cursurilor și ratele de absență și a descoperit că rezultatele la examene ar putea fi îmbunătățite doar prin reorganizarea orarului.

De exemplu, științele exacte sunt mai bine asimilate dimineața, în timp ce materiile care necesită creativitate au succes mai mare după-amiaza. „Dimineața, mintea este odihnită așa că suntem mai buni la a face ceva repetitiv, cum ar fi rezolvarea problemelor, unde avem nevoie de mai multă viteză, atenție și concentrare. După-amiaza, se pare că acest proces încetinește. Pe de altă parte, istoria este mai potrivită pentru după-amiaza, când suntem mai creativi și deschiși la discuții”, precizează specialistul bulgar pentru „Teacher Toolkit”.

Și alte studii arată același lucru. Elevii sunt mai buni la îndeplinirea sarcinilor repetitive sau la raționamente ce necesită concentrare și atenție în prima parte a zilei, în timp ce creativitatea sau discuțiile sunt mai prolifice în cea de-a doua parte a zilei. Evident este vorba despre un interval de timp până la ora 18.00. Aceste considerente se bazează și pe studiul lui Nolan Pope de la Universitatea din Chicago care a observat că elevii sunt mult mai productivi dimineața la științele exacte, în special. 

Adolescenții funcționează mai bine, un pic mai târziu

Alte studii arată că programul foarte matinal de învățare și predare nu se potrivește prea bine adolescenților, adică liceenilor. De exemplu, aceste studii indică faptul că ceasul biologic al adolescentului este puțin dat peste cap, în special din motive legate de transformările biologice prin care trece. Tocmai de aceea, orele prea matinale nu sunt pe placul ceasului biologic adolescentin. 

Cercetările au arătat că, din cauza schimbării tiparelor de somn în timpul adolescenței, progresele academice pot fi obținute prin începerea școlii mai târziu. De obicei, funcția cognitivă a adolescenților atinge vârful după-amiaza, nu dimineața. Dacă punem în orar matematica dimineața atunci mulți elevi nu se vor descurca la fel de bine ca după-amiaza.

A nu se confunda, însă, orele după-amiezii (între 12.00 și 18.00), cu orele de seară, atunci când oboseala își face loc și productivitatea scade. Specialiștii spun că dimineața cele mai potrivite pentru elevii adolescenți ar fi activitățile fizice. Kim-Ling Sun, un profesor cu două decenii de experiență la catedră susține această idee. În sensul că, spune profesorul, pentru elevii de liceu și studenți programul cel mai bun și cu rezultatele educaționale cele mai bune începe de la ora 11.00. „Cercetările cognitive actuale ne informează că cel mai bun moment al zilei pentru a participa la un curs universitar este după ora 11:00”, precizează Kim Ling Sun pentru „Best Colleges”. 

Elevii mici învață mai bine dimineața

Mulți învățători și profesori cu experiență didactică spun că pentru elevii de clasele primare și gimnaziale cel mai bun este programul de dimineață. Și asta în condițiile în care școlarii sunt mai odihniți.

Cel puțin asta ne mărturisește și Daniela Alupei, profesor de învățământ primar, cu experiență, de la Școala numărul 2 din orașul Săveni. „Orele de dimineață sunt cele mai benefice pentru copii. Aceștia sunt mai odihniți, mai plini de energie și cu o atenție sporită. Mai ales că au nevoie de acest lucru pentru a învăța multe lucruri noi. După-amiaza ar fi foarte greu pentru ei, nu se mai pot concentra, sunt deja obosiți de pe parcursul zilei”, spune Daniela Alupei.  Același lucru îl arată și un studiu din 2018 al lui Daniel H. Pink, în cartea sa „When”.

Acesta subliniază faptul că oamenii, în general, funcționează și se simt cel mai bine dimineața, cu un nivel maxim de energie. Se simt mai fericiți și au nivel de satisfacție în ceea ce privește viața, mult mai ridicat. Totodată, dimineața, este înregistrat cel mai scăzut nivel de depresie sau anxietate, deși acest lucru variază în funcție de cronotipul individual , arătând maxime dimineața și minime seara. Pink, referindu-se la diverse cercetări, subliniază faptul că dimineața este cea mai bună perioadă pentru performanțe maxime, în timp ce nopțile târzii aduc scăderi de dispoziție, cu efecte asupra bunăstării, concentrării și memoriei. 

