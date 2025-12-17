Cine este noul şef al partidului lui Volodimir Zelenski, „Slujitorul poporului”. Ascensiunea lui Oleksandr Kornienko

Partidul ucrainean „Slujitorul poporului”, înfiinţat de Volodimir Zelenski, și-a ales un nou președinte în persoana lui Oleksandr Kornienko, prim-vicepreședinte al parlamentului.

Partidul „Slujitorul poporului”, formațiunea politică a președintelui Volodimir Zelenski, care a cunoscut o ascensiune rapidă pe scena politică ucraineană odată cu acesta, și-a desemnat recent un nou lider, în persoana lui Oleksandr Kornienko, actual prim-vicepreședinte al Radei Supreme a Ucrainei.

Potrivit deputatului David Arakhamia, decizia a fost luată prin vot intern al membrilor partidului şi Oleksandr Kornienko a primit susținerea majorității.

Până în prezent, noul președinte nu a făcut declarații publice cu privire la numirea sa, notează Focus.

Ascensiunea lui Oleksandr Kornienko

Oleksandr Kornienko s-a născut la 12 mai 1984 în Kiev și a urmat o pregătire academică complexă, studiind tehnologii chimice la Universitatea Națională Tehnică „KPI” și continuându-și formarea prin cursuri de psihoterapie la Academia din Wiesbaden, Germania.

Înainte de a intra în politică, Oleksandr Kornienko și-a desfășurat activitatea profesională în mai multe domenii: a lucrat ca strateg politic, consultant de afaceri și formator, a coordonat proiecte în industria muzicală și a sprijinit inițiative civice dedicate tinerilor.

Totodată, el s-a implicat activ în campanii electorale, conducând în special tabăra partidului „Slujitorul poporului” în timpul alegerilor parlamentare din 2019 și supervizând mișcarea de voluntariat „ZeKomanda”, care a mobilizat tinerii în sprijinul candidaturii lui Volodimir Zelenski.

În cadrul parlamentului, Oleksandr Kornienko a deținut poziții importante, inclusiv cea de primul vicepreședinte al fracțiunii partidului, președinte al Comisiei de numărare a voturilor și conducător al subcomisiei pentru organizarea puterii de stat și urbanism.

De asemenea, el a fost autor sau coautor al unor proiecte de lege importante, cum ar fi inițiativa din 2025 privind limitarea independenței agențiilor de supraveghere NABU și SAP și reforma urbanistică din 2022, care a redus participarea publicului în procesul decizional privind construcțiile.

În 2025, Oleksandr Kornienko a fost numit președinte al Consiliului de supraveghere al Institutului Politehnic din Kiev, consolidându-și astfel influența în domeniul academic și administrativ.

În cariera sa politică, el a mai fost implicat și în unele incidente controversate, precum criticile extrem de dure adresate colegilor din fracțiune în 2020, pentru care ulterior și-a cerut scuze public.

Partidul „Slujitorul poporului” a fost inițial înregistrat în Ucraina sub denumirea „Partidul Schimbării Decisive” la 13 aprilie 2016, preşedinte fiind la acea dată Evghenii Iurdiga, iar ulterior Ivan Bakanov, fostul șef al studioului comic „Kvartal 95” din 2013.

Formațiunea și-a câștigat rapid notorietatea în rândul electoratului ucrainean, obținând rezultate semnificative în sondaje și consolidându-și poziția în politică odată cu desemnarea lui Volodimir Zelenski drept candidat la președinție, la 21 ianuarie 2019, candidatura sa aducând partidului o vizibilitate majoră și contribuind la succesul electoral uluitor al acestuia.