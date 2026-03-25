Iranul consolidează apărarea Insulei Kharg în anticiparea unei operațiuni terestre a SUA. Mesajul președintelui Parlamentului iranian

Iranul și-a consolidat apărarea și a amplasat capcane pe insula Kharg, pe fondul temerilor legate de o posibilă operațiune americană care ar viza acest important nod petrolier, potrivit mai multor surse familiarizate cu informațiile serviciilor de informații ale SUA, relatează CNN.

Administrația Trump a luat în considerare trimiterea de trupe pentru a prelua controlul asupra insulei din nord-estul Golfului Persic, care gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului, ca mijloc de presiune asupra Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Oficialii și experții militari avertizează însă că o astfel de acțiune ar presupune riscuri semnificative, inclusiv pierderi mari de vieți omenești în rândul trupelor americane.

Iranul și-a sporit prezența militară pe insulă în ultimele săptămâni, desfășurând sisteme suplimentare de rachete sol-aer portabile( MANPAD) și amplasând mine antipersonal și antiblindaj, inclusiv în zonele unde ar putea avea loc debarcări amfibii, au declarat sursele.

Unii aliați ai președintelui american Donald Trump au pus sub semnul întrebării necesitatea unei astfel de operațiuni, subliniind că preluarea insulei Kharg nu ar rezolva, de una singură, problemele legate de Strâmtoarea Ormuz sau influența Iranului asupra pieței globale de energie.

Armata americană a efectuat anterior lovituri asupra insulei Kharg, pe 13 martie, vizând 90 de ținte, inclusiv „facilități de depozitare a minelor navale, buncăre de stocare a rachetelor și alte obiective militare”, potrivit Comandamentului Central al SUA. Trump a declarat atunci că SUA au evitat lovirea infrastructurii petroliere „din motive de decență”.

Planificatorii militari subliniază complexitatea unei eventuale operațiuni terestre. Insula Kharg, reprezentând aproximativ o treime din dimensiunea Manhattanului, ar necesita o forță de debarcare considerabilă. Două unități expediționare ale pușcașilor marini, fiecare formată din mii de militari, nave și aeronave, au fost recent desfășurate în regiune. Aproximativ 1.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată sunt, de asemenea, așteptați să ajungă în zonă.

O sursă israeliană a avertizat că ocuparea insulei ar putea declanșa contraatacuri mortale din partea Iranului. „Speranța este că nu vor risca acest lucru și vor lovi în schimb câmpurile petroliere, dar nu există nicio certitudine”, a declarat sursa.

Amiralul în retragere James Stavridis a exprimat la rândul rezerve. „Aș fi foarte îngrijorat de acest lucru”, a spus el. „Iranienii sunt inteligenți și nemiloși. Vor face tot posibilul să provoace pierderi maxime forțelor americane, atât navelor din larg, cât și mai ales odată ce trupele terestre s-ar afla pe teritoriul lor suveran.”

Iranul amenință cu represalii

Oficialii iranieni au emis, la rândul lor, avertismente. Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Teheranul monitorizează îndeaproape activitățile SUA și a amenințat cu represalii împotriva actorilor regionali care ar sprijini un atac, relatează The Telegraph.

„Pe baza unor informații, dușmanii Iranului, cu sprijinul uneia dintre țările din regiune, se pregătesc să ocupe una dintre insulele iraniene”, a scris Ghalibaf pe X. „Toate mișcările inamicului sunt sub supravegherea deplină a forțelor noastre armate. Dacă depășesc limitele, toată infrastructura vitală a acelei țări din regiune va deveni, fără restricții, ținta unor atacuri.”

Într-o declarație separată, miercuri el declarase: „Monitorizăm îndeaproape toate mișcările SUA din regiune, în special desfășurările de trupe.”

O altă sursă informată cu privire la planificarea militară a SUA, Comandamentul Central al SUA a menținut o supraveghere aproape constantă asupra insulei Kharg, urmărind pregătirile defensive și schimbările de mediu care indică amplasarea capcanelor. Deși loviturile recente au degradat o parte din sistemele de apărare aeriană și maritimă ale Iranului, care includ rachete sol-aer HAWK și tunuri antiaeriene Oerlikon, potrivit lui Stavridis, insula rămâne puternic fortificată.

Forțele americane ar rămâne totuși vulnerabile la atacuri cu rachete balistice și drone, din cauza proximității insulei de coasta iraniană. În interiorul administrației Trump continuă dezbaterile privind în ce măsură beneficiile unei astfel de operațiuni justifică riscurile, a declarat o sursă informată cu privire la aceste discuții.

Aliații regionali au îndemnat discret Washingtonul să evite escaladarea conflictului prin trimiterea de trupe terestre. Un oficial din Golf a declarat că o astfel de acțiune ar putea duce la pierderi mari, ar atrage represalii împotriva infrastructurii din regiune și ar prelungi conflictul.

În schimb, statele din Golf insistă asupra necesității de a dezmembra programul de rachete balistice al Iranului înainte de încheierea conflictului. Pentagonul a informat țările din Golf că o mare parte din capacitățile de rachete ale Iranului au fost deja distruse și că SUA este aproape de a ajunge la finalul listei de ținte, însă fără a preciza un calendar.

Stavridis a sugerat o alternativă: „Acest lucru s-ar putea face fără a trimite trupe la sol”, a spus el, referindu-se la o posibilă blocadă maritimă care să împiedice exporturile de petrol de pe insulă.

SUA și Iranul au lansat amenințări reciproce după ce Iranul a respins un plan american de încheiere a conflictului. Casa Albă a avertizat că va „dezlănțui iadul” dacă Teheranul nu acceptă cerințele.

Trump a descris anterior insula Kharg drept „o mică insulă petrolieră care stă acolo, complet neprotejată”.