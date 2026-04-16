Percepția americanilor privind războiul împotriva Iranului contrastează cu cea a lui Trump. Domeniile în care opiniile sunt divergente

Președintele american Donald Trump s-a declarat în ultimele zile încrezător într-un final apropiat al războiului cu Iranul și în faptul că prețurile și piețele se vor stabiliza, însă percepția opiniei publice americane este diferită, se arată într-o analiză CNN a celor mai recente sondaje de opinie.

Trump a declarat într-un interviu difuzat miercuri că războiul cu Iranul este „foarte aproape de final”. Totodată, a reluat argumentul că intervenția militară a fost justificată, în pofida creșterii prețurilor la energie și a volatilității piețelor, argumentând că principalul obiectiv este împiedicarea Iranului să obțină arma nucleară.

„A meritat cu siguranță să opresc asta”, a spus Trump, adăugând că SUA „au învins militar” Iranul și că situația prețurilor petrolului nu este la fel de rea precum anticipat.

„Cred că ne descurcăm foarte bine. Și pesemne că oamenii presupun că vom câștiga în curând. I-am învins complet din punct de vedere militar.”

Totuși, această evaluare optimistă nu este împărtășită de opinia publică americană, sondajele arătând că sprijinul pentru război este în scădere, din mai multe motive.

Americanii nu consideră că obiectivele au fost îndeplinite

Deși Trump consideră războiul un succes, sondajele arată contrariul. Potrivit unui sondaj CBS News-YouGov realizat în weekend, doar 36% dintre americani sunt de părere că operațiunile militare au fost un succes, în timp ce 33% le consideră un eșec, iar 31% spun că este prea devreme pentru a-și face o idee.

Percepția este chiar mai puțin favorabilă în ceea ce privește planul strategic: doar 25% consideră că războiul este un succes strategic, față de 42% care cred contrariul.

În ceea ce privește obiectivele principale ale războiului, procentul americanilor care sunt de opinie că acestea au fost îndeplinite este mic.

De pildă, doar 7% estimează că liderii iranieni sunt acum mai pro-americani (în contextul în care Trump a afirmat că Iranul are în prezent un „nou regim” care este „destul de rezonabil”);

Doar 8% dintre americanii intervievați consideră că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru alte state ( în timp ce Trump a spus că războiul a împiedicat Iranul să preia controlul sau să elimine Orientul Mijlociu).;

Numai 11% dintre respondenți au fost de părere că programul nuclear iranian a fost oprit definitiv ( Trump a spus inițial că bombardamentele din iunie au distrus instalațiile nucleare, după care și-a nuanțat declarațiile).

Un sondaj Pew Research a arătat că doar 27% dintre americani sunt de părere că războiul va reduce probabilitatea ca Iranul să dezvolte la un moment dat o armă nucleară, în timp ce același procent consideră că, de fapt, acesta ar putea avea stimula impulsul contrar.

Americanii nu sunt convinși de beneficiile războiului

Argumentul lui Trump din interviul citat potrivit căruia beneficiile pe termen lung vor depăși costurile nu convinge majoritatea populației. Un sondaj Ipsos arată că 51% dintre americani sunt de părere că războiul nu merită costurile, comparativ cu doar 24% care cred contrariul.

Sondajul prin care americanii îi arată lui Trump într-un procent mare că dezaprobă intervenția militară din Iran

În plus, doar 26% consideră că securitatea națională a SUA va avea de câștigat pe termen lung, în timp ce 41% estimează că, în realitate, situația se va înrăutăți.

Un alt sondaj, realizat de Universitatea Massachusetts Amherst, a arătat faptul că doar aproximativ 30% dintre americani sunt de părere că războiul va aduce mai multă stabilitate în lume, în timp ce jumătate au respins această idee.

Republicanii nu sunt entuziasmați

În rândul bazei sale electorale mai largi, mulți par să fie mai degrabă sceptici. Chiar și în rândul republicanilor, sprijinul nu este solid. Între 20% și 25% dintre republicani și votanți ai lui Trump dezaprobă modul în care Trump gestionează conflictul.

Sondajele arată că doar 57% dintre republicani au fost de părere că războiul va îmbunătăți securitatea națională pe termen lung, în timp ce 55% consideră că analiza cost-beneficiu e în favoarea războiului. În mod similar, doar 56% dintre republicani sunt de părere că războiul a fost un succes din punctul de vedere al intereselor strategice.

În ambele cazuri, majoritatea celorlalți nu înclină puternic pentru niciuna dintre opțiuni.

Încrederea în Trump scade

Încrederea americanilor în promisiunea lui Trump privind o politică externă mai puțin intervenționistă scade. Potrivit Pew Research, procentul celor care nu au încredere că va lua cele mai bune decizii în privința Iranului a sărit de la 50% la 56% după atacurile din iunie asupra instalațiilor nucleare iraniene, ajungând la 64% în martie.

Doar 66% dintre republicani și independenți cu înclinații republicane s-au arătat „oarecum” încrezători în modul în care Trump gestionează problema Iranului.

Doar 23% dintre americani spun că au „multă încredere” în capacitatea lui Trump de a lua deciziile potrivite în ceea ce privește Iranul, în timp alți 18% au spus că au oarecum încredere. Aproximativ 6 din 10 au răspuns că „nu au prea multă” sau niciun pic de încredere.

Războiul agravează problema inflației

Probabil cea mai îngrijorătoare problemă pentru Trump și republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului este situația inflației, care a crescut din cauza șocului de pe piața petrolului.

Nivelul de nemulțumire față de modul în care Trump gestionează inflația a ajuns la între 67% și 71% în sondajele recente.

Această tendință afectează și percepția asupra gestionarea economiei în ansamblu. Un sondaj CNN arată că rata de aprobare a lui Trump pe acest subiect a scăzut la 31%, cel mai scăzut nivel de până acum.