 Ucraina a depășit SUA în producția de drone. Planul Pentagonului pentru recuperarea decalajului | adevarul.ro
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Ucraina a depășit SUA în producția de drone. Planul Pentagonului pentru recuperarea decalajului

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Statele Unite sunt încă într-o etapă incipientă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și se află mult în urma Ucrainei în privința capacității de producție, a declarat Travis Metz, oficial al Pentagonului responsabil de programul american în domeniu, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

SUA vor să crească producția de drone militare. FOTO: Shutterstock
SUA vor să crească producția de drone militare. FOTO: Shutterstock

Ucraina ar urma să producă în acest an între șase și șapte milioane de drone mici de atac FPV, echivalentul a aproximativ 500.000 de unități pe lună, potrivit estimărilor prezentate de Metz.

Prin comparație, programul Pentagonului, în valoare de 1,1 miliarde de dolari, comandase până în februarie mai puțin de 200.000 de drone.

Este mult mai greu să treci de la zero la 200.000” decât să crești ulterior producția, odată ce există deja capacitatea industrială necesară, a explicat oficialul american.

Pentagonul vrea drone fabricate cu componente americane

Washingtonul încearcă în paralel să reducă dependența de componente produse în alte țări. Noile reguli publicate pe 23 iulie stabilesc drept obiectiv dezvoltarea unui lanț de aprovizionare integral american pentru dronele militare de mici dimensiuni.

Metz a recunoscut că unele componente sunt dificil de procurat din SUA, semiconductorii fiind una dintre principalele probleme.

Dronele celor 19 companii care vor participa la o rundă de testare în august nu vor putea folosi anumite componente fabricate în China, printre care motoare fără perii și baterii.

Oficialul Pentagonului estimează că „marea majoritate” a dronelor cumpărate într-o etapă anterioară a programului foloseau, cel mai probabil, motoare chinezești.

Expertiza ucraineană, transferată către producția din SUA

Pentagonul încearcă să folosească experiența acumulată de producătorii ucraineni în timpul războiului pentru a accelera dezvoltarea industriei americane.

Șase companii ucrainene au fost invitate să participe luna viitoare la testele Gauntlet II, organizate la Fort Carson, în Colorado. Pentru a putea obține viitoare contracte, acestea trebuie să își localizeze producția în Statele Unite prin parteneriate cu firme americane.

Printre acestea se numără F-Drones, care a încheiat un parteneriat cu Ukrainian Defense Drones și produce într-o fabrică din apropiere de Toledo, Ohio. Producătorul General Cherry a convenit, la rândul său, asupra unei asocieri cu compania americană Wilcox Industries.

Strategia urmărește ca experiența dobândită de Ucraina pe câmpul de luptă să contribuie direct la dezvoltarea capacității de producție din SUA, în loc ca Washingtonul să se bazeze pe importuri.

Metz s-a declarat încrezător că industria americană poate ajunge în cele din urmă la nivelul celei ucrainene. „Nu văd niciun motiv pentru care să nu putem deveni și noi campioni mondiali în acest domeniu”, a afirmat oficialul Pentagonului.

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