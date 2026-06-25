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Pentagonul învață din războiul din Ucraina. Armata SUA construiește în regim de urgență poligoane pentru lupte cu drone și război electronic

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Război în Ucraina
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Experiența acumulată de Ucraina pe frontul împotriva Rusiei schimbă rapid modul în care armata americană se pregătește pentru conflictele viitorului. Pentagonul intenționează să amenajeze, în următoarele patru până la șase săptămâni, cel puțin două poligoane de antrenament care să reproducă cât mai fidel condițiile de luptă din Ucraina, inclusiv atacurile cu drone și utilizarea intensă a mijloacelor de război electronic.

Soldații americani se antrenează pentru războiul cu drone/FOTO:Profimedia
Soldații americani se antrenează pentru războiul cu drone/FOTO:Profimedia

Anunțul a fost făcut de secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, în cadrul unui eveniment dedicat extinderii programelor de interceptare a dronelor și rachetelor.

SUA recunosc că metodele actuale de instruire nu mai sunt suficiente

Potrivit oficialului american, noile facilități vor permite simularea unui mediu de luptă modern, dominat de drone, bruiaj electronic și sisteme de contramăsuri.

„Putem crea un mediu complet de război electronic și toate condițiile specifice câmpului de luptă actual, implicând direct producătorii de drone și dezvoltatorii sistemelor anti-dronă”, a explicat Driscoll.

Planul Pentagonului este ca militarii să se antreneze împreună cu inginerii și companiile care dezvoltă aceste tehnologii, astfel încât lecțiile învățate pe teren să fie integrate rapid în noile echipamente.

Secretarul Armatei a precizat că este analizată și posibilitatea deschiderii unui poligon în afara Statelor Unite, unde să poată fi testate sisteme mai complexe, inclusiv arme hipersonice. Deocamdată, locația unei astfel de facilități nu a fost făcută publică.

Una dintre problemele actuale este că multe exerciții desfășurate pe teritoriul american nu includ simulări reale de război electronic, deoarece utilizarea anumitor sisteme de bruiaj este strict reglementată în SUA.

Ucraina și Rusia au transformat dronele în arme de masă

Oficialii americani urmăresc cu atenție ritmul fără precedent al producției de drone din războiul ruso-ucrainean.

Dwayne Hayes, reprezentant al Direcției pentru Amenințări Strategice a armatei americane, a declarat că Rusia produce lunar între 3.000 și 5.000 de drone de tip Shahed și aproximativ 600.000 de drone FPV.

În replică, Ucraina fabrică în jur de 30.000 de drone interceptoare în fiecare lună, încercând să reducă impactul atacurilor aeriene și să protejeze infrastructura critică.

Potrivit lui Hayes, conflictul din Ucraina demonstrează că marile puteri nu mai au nevoie doar de arme sofisticate și extrem de scumpe, ci și de sisteme ieftine, care pot fi produse și utilizate în număr foarte mare.

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„Am devenit foarte buni la construirea unor sisteme precum rachetele Patriot sau THAAD, dar avem nevoie și de interceptoare mult mai accesibile pentru un război de uzură precum cel din Ucraina”, a explicat oficialul american.

Militarii americani au fost trimiși să studieze experiența ucraineană

Interesul Pentagonului pentru tacticile dezvoltate de Kiev nu este nou.

În luna mai, secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a confirmat că militari americani au fost trimiși în Ucraina pentru a analiza direct modul în care forțele ucrainene folosesc dronele pe câmpul de luptă.

În paralel, companiile ucrainene din domeniul tehnologiilor militare încep să pătrundă pe piața americană. Producătorul ucrainean de drone FPV F10 s-a calificat printre finaliștii programului Drone Dominance și este așteptat să primească un contract pentru furnizarea de drone către armata SUA.

Pentagonul accelerează investițiile în armele viitorului

În timp ce încearcă să găsească soluții mai ieftine pentru combaterea dronelor, Pentagonul continuă să investească și în tehnologii de ultimă generație.

Secretarul Apărării Pete Hegseth și directorul tehnologic al Pentagonului, Emil Michael, au participat recent la o demonstrație de arme cu energie dirijată desfășurată la poligonul White Sands din statul New Mexico.

Printre sistemele testate s-a aflat și un laser de mare putere dezvoltat pentru armata americană, capabil să distrugă drone în zbor. Tehnologia este văzută drept o soluție promițătoare pentru apărarea împotriva atacurilor masive cu aparate fără pilot, costul unei lovituri fiind considerabil mai redus decât cel al unei rachete clasice de interceptare.

Administrația Trump a inclus în proiectul de buget pentru anul fiscal 2027 peste două miliarde de dolari pentru cercetarea și dezvoltarea armelor cu energie dirijată.

Specialiștii din industrie consideră că maturizarea tehnologiei și creșterea finanțării ar putea accelera introducerea acestor sisteme în dotarea armatei americane.

Lecțiile războiului din Ucraina schimbă doctrina militară occidentală

Decizia Pentagonului de a reproduce pe teritoriul SUA condițiile de luptă întâlnite în Ucraina reprezintă una dintre cele mai clare dovezi că războiul declanșat de Rusia a devenit un laborator militar pentru întreaga lume.

Dacă în trecut conflictele moderne erau dominate de aviație, tancuri și rachete de mare precizie, experiența ucraineană arată că dronele ieftine, războiul electronic și capacitatea de a produce echipamente în masă pot influența decisiv evoluția unui conflict.

Pentru armata americană, provocarea nu mai este doar dezvoltarea celor mai avansate arme din lume, ci și adaptarea la un tip de război în care tehnologia accesibilă și producția pe scară largă pot face diferența pe câmpul de luptă.

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