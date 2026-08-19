 Scandal pe salarii la Ministerul Investițiilor. Angajații care gestionează fonduri UE cer o grilă salarială distinctă și îl acuză pe ministru că i-a uitat | adevarul.ro
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Scandal pe salarii la Ministerul Investițiilor. Angajații care gestionează fonduri UE cer o grilă salarială distinctă și îl acuză pe ministru că i-a uitat

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Angajații din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) cer Guvernului și Parlamentului modificarea proiectului Legii salarizării, susținând că actualele prevederi riscă să ducă la plecarea specialiștilor care gestionează fondurile europene. Sindicatul reprezentativ „MIPE Normalitate”, care spune că reprezintă peste 1.400 de angajați, solicită o grilă distinctă de salarizare și utilizarea fondurilor europene disponibile pentru plata cheltuielilor eligibile cu personalul.

Ministrul Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru este acuzat de sindicaliști că a uitat să le negocieze și lor salariile. Foto arhivă

Într-o scrisoare deschisă transmisă miercuri, 19 august, președintelui României, premierului, ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, ministrului Muncii, președinților celor două Camere ale Parlamentului și liderilor grupurilor parlamentare, reprezentanții angajaților din MIPE cer ca situația profesioniștilor care gestionează fondurile europene să fie introdusă în discuțiile privind noua Lege a salarizării.

Sindicatul „MIPE Normalitate” solicită intervenția înainte de definitivarea legii și susține că este necesară o soluție pentru păstrarea în sistem a specialiștilor care lucrează în domeniul fondurilor europene.

Organizația sindicală afirmă că problema nu este doar una salarială, ci privește capacitatea României de a atrage și utiliza fondurile europene.

Sindicatul: Specialiștii cu experiență au început să plece

Potrivit reprezentanților sindicali, în structurile care gestionează fondurile europene lucrează persoane cu 10, 15 sau chiar 20 de ani de experiență, care evaluează, contractează, monitorizează, verifică și autorizează proiecte și cheltuieli de sute de milioane și miliarde de euro.

Sindicatul susține că acești angajați reprezintă „memoria și expertiza sistemului” și că specialiștii au început să părăsească instituțiile.

În opinia organizației, măsurile adoptate începând din 2025 și soluțiile aflate în discuție prin noua Lege a salarizării riscă să accelereze plecările, într-un moment în care România trebuie să gestioneze termenele privind PNRR și absorbția fondurilor europene.

Sindicatul precizează că situația semnalată privește întregul personal care gestionează fonduri europene, atât din structurile centrale, cât și din cele regionale ale MIPE.

Cheltuielile salariale pot fi rambursate prin programele europene, susține sindicatul

Reprezentanții angajaților susțin că, în cazul personalului ale cărui cheltuieli salariale sunt eligibile și rambursate prin programele de asistență tehnică, asigurarea unor venituri competitive poate fi realizată prin utilizarea fondurilor europene.

Potrivit sindicatului, acesta este rolul asistenței tehnice: consolidarea capacității administrative și atragerea și păstrarea specialiștilor într-un domeniu în care instituțiile statului concurează cu mediul privat pentru forța de muncă.

Organizația întreabă de ce ar fi pierduți profesioniști din sistem în condițiile în care măsura solicitată nu ar presupune, potrivit susținerilor sale, economia bugetară urmărită prin noua legislație.

Disputa privind salarizarea personalului OIR

Sindicatul dă ca exemplu situația personalului din structurile care au rol de organisme intermediare în gestionarea fondurilor europene.

Potrivit scrisorii, în ultima formă comunicată oficial a proiectului Legii salarizării, personalul OIR ar fi încadrat pe o poziție inferioară în grila de salarizare, cu venituri diminuate, deși angajații ar avea atribuții și statut similare cu personalul autorităților de management.

Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță

Sindicatul amintește o adresă transmisă de MIPE la 7 august 2026, ca răspuns la un memoriu al organizației. Potrivit reprezentanților sindicali, conducerea ministerului a susținut atunci necesitatea corectării încadrării personalului și a arătat că soluția propusă ar avea un impact bugetar favorabil, întrucât cheltuielile salariale sunt eligibile și rambursate prin Programul Asistență Tehnică 2021-2027.

Acuzații la adresa ministrului MIPE

Sindicatul susține că ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, cunoaște situația din minister, inclusiv volumul de muncă, deficitul de personal, presiunea termenelor și riscul privind fondurile europene.

În scrisoare, organizația sindicală îl acuză pe ministru că, deși ministerul ar fi recunoscut oficial problema și ar fi susținut că soluția propusă este justificată și favorabilă bugetar, acesta nu ar susține până la capăt corectarea inechităților în noua formă a Legii salarizării.

Sindicatul vorbește despre o contradicție între poziția exprimată de minister și soluția inclusă în proiectul de lege și susține că invocarea principiului echității salariale ar putea genera noi diferențe între funcționarii care gestionează fonduri europene în ministere diferite.

Organizația avertizează și asupra riscului unor noi procese privind discriminarea salarială, despre care afirmă că ar putea afecta bugetul de stat.

Ce solicită angajații din MIPE

Sindicatul cere, înainte de definitivarea Legii salarizării:

  • o grilă distinctă de salarizare pentru personalul care gestionează fonduri europene, raportată la complexitatea, responsabilitatea și importanța activității;
  • un nivel salarial competitiv cu mediul privat, pentru păstrarea specialiștilor cu experiență;
  • utilizarea finanțării disponibile prin programele de asistență tehnică pentru susținerea cheltuielilor eligibile cu personalul;
  • eliminarea diferențelor de salarizare considerate nejustificate între categorii de personal care exercită atribuții echivalente.

Sindicatul solicită, de asemenea, ca reprezentanții săi să fie consultați înainte de definitivarea prevederilor Legii salarizării care se vor aplica personalului implicat în gestionarea fondurilor europene.

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Sindicatul susține că nu cere bani suplimentari de la buget

Reprezentanții „MIPE Normalitate” afirmă că solicitările nu urmăresc acordarea unor privilegii și nici alocarea unor sume suplimentare de la bugetul de stat.

Potrivit sindicatului, solicitarea este ca resursele europene disponibile să poată fi utilizate pentru păstrarea specialiștilor care gestionează fondurile europene.

Organizația susține că angajații care evaluează, contractează, monitorizează și verifică proiectele finanțate din fonduri europene trebuie păstrați în sistem și cere autorităților să intervină înainte de definitivarea noii Legi a salarizării.

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