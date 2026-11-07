Trump vrea să-l numească pe șeful UFC secretar de presă al Casei Albe: „Un luptător violent și războinic”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis sâmbătă, 7 noiembrie, că i-a cerut directorului executiv al UFC, Dana White, să ocupe funcţia de secretar de presă al Casei Albe.

Donald Trump și Dana White Foto: Casa Albă

„Sunt încântat să anunț că marelui Dana White, un luptător violent și războinic, i s-a oferit funcția de secretar de presă al Statelor Unite. I-am cerut să vină însoțit de câțiva asistenți, chiar dacă unii dintre ei nu sunt din țara noastră: Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes și Kayla Harris.

Avem nevoie de acești oameni pentru a ne apăra de Stânga Nebună. Dana va fi un secretar de presă cum nu s-a mai văzut. Dana, te rog, acceptă funcția!”, a transmis președintele SUA pe rețeaua Truth Social.

În iunie, Trump a organizat un eveniment UFC în aer liber, la Casa Albă, pentru a marca atât împlinirea a 80 de ani de către președinte, cât și aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Cine este Dana White

Născut pe 28 iulie 1969, în statul american Connecticut, Dana White este un om de afaceri, președintele și directorul general al organizației UFC.

A devenit cunoscut după ce, în 2001, i-a convins pe frații Lorenzo și Frank Fertitta să cumpere UFC pentru două milioane de dolari, fiind numit ulterior președintele companiei.

Sub conducerea sa, UFC a devenit una dintre cele mai importante organizații de arte marțiale mixte din lume. Un moment decisiv a fost lansarea reality-show-ului The Ultimate Fighter, în 2005, care a contribuit la popularizarea competiției. În 2016, UFC a fost vândută pentru aproximativ patru miliarde de dolari, iar White și-a păstrat funcția.

În 2023, a devenit CEO al organizației. Pe lângă activitatea din UFC, Dana White a fondat competiția de lupte cu palmele Power Slap și a cofondat Zuffa Boxing.

În 2025, a fost ales în consiliul de administrație al Meta.

White este un susținător declarat al lui Donald Trump, pe care l-a sprijinit public în campaniile electorale din 2016, 2020 și 2024. Relația dintre cei doi datează de la începutul anilor 2000, când Trump a găzduit primele evenimente UFC organizate sub conducerea lui White.