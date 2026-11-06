Trump îl pune pe Stephen Miller la conducerea echipei de la Casa Albă. Cine este omul din spatele politicii antiimigrație a Casei Albe

Donald Trump îl promovează pe Stephen Miller, omul care a contribuit la conturarea politicii sale dure în privința imigrației, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.

Donald Trump l-a promovat pe Stephen Miller ca șef de cabinet la Casa Albă. Foto: captură video CBS

Președintele american a făcut anunțul vineri, 6 noiembrie, pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Stephen Miller, care ocupă în prezent funcția de adjunct al șefului de cabinet, va prelua noul post luni, 9 noiembrie.

Donald Trump l-a descris drept „unul dintre cei mai de încredere consilieri” ai săi și a lăudat activitatea lui Susie Wiles, fără să ofere detalii despre motivele schimbării.

„Mă bucur să anunț că Stephen Miller, actualul adjunct al șefului de cabinet al administrației Trump și unul dintre cei mai de încredere consilieri ai mei, va prelua funcția de șef de cabinet începând de luni, 9 noiembrie 2026.

Susie Wiles, care a făcut o treabă remarcabilă, se va alătura echipei politice a lui Trump. Vreau să-i mulțumesc pentru activitatea sa în funcția de șef de cabinet. A făcut o treabă excelentă!”, a scris președintele american.

Schimbarea de la conducerea Casei Albe vine la doar câteva zile după alegerile de la jumătatea mandatului, în care democrații au obținut o victorie importantă și au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, ceea ce le oferă posibilitatea să blocheze o parte din agenda legislativă a administrației și să deschidă anchete parlamentare.

Cine este Stephen Miller

Stephen Miller este unul dintre oamenii care fac parte de multă vreme din cercul apropiat al lui Donald Trump. A intrat în echipa acestuia în 2016, în timpul primei campanii prezidențiale, și a lucrat ca redactor de discursuri. După victoria lui Donald Trump, a devenit consilier principal la Casa Albă și a rămas în administrație pe toată durata primului mandat.

Stephen Miller a avut un rol important în formularea politicilor promovate de Trump, în special în domeniul imigrației. Este considerat unul dintre principalii arhitecți ai măsurilor restrictive adoptate de administrație, inclusiv ai planurilor de deportare în masă. În al doilea mandat al lui Donald Trump, a revenit la Casa Albă ca adjunct al șefului de cabinet pentru politici și consilier pentru securitate internă, notează BBC.