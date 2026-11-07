Doi din trei americani dezaprobă activitatea lui Trump. Profilul alegătorilor la alegerile din SUA, într-un sondaj NBC
Aproape două treimi dintre alegătorii participanți la exit-pollul publicat de NBC News pentru alegerile din SUA din 2026 dezaprobă felul în care Donald Trump își exercită funcția de președinte.
Proporția celor nemulțumiți este de 63%, în timp ce 37% îi aprobă activitatea.
Cum evaluează alegătorii activitatea lui Donald Trump
Ponderea respondenților la exit-poll (%)
Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026
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|Răspuns
|Respondenți (%)
|Dezaprobă
|63
|Aprobă
|37
Pentru 44% dintre respondenți, unul dintre motivele votului pentru Camera Reprezentanților a fost exprimarea opoziției față de Trump. Alți 16% au spus că au vrut să își arate susținerea pentru el, iar 40% au declarat că președintele nu a fost un factor în alegerea lor.
Economia și starea democrației se află în fruntea preocupărilor alegătorilor. Întrebați care este cea mai importantă problemă cu care se confruntă țara, dintre șase variante propuse, 39% au ales economia, iar 33% starea democrației. Au urmat imigrația, cu 14%, sănătatea, cu 8%, politica externă, cu 4%, și criminalitatea, cu 3%.
Principalele preocupări ale alegătorilor
Cea mai importantă problemă a țării, dintre șase opțiuni (%)
Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026
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|Problemă
|Respondenți (%)
|Economia
|39
|Starea democrației
|33
|Imigrația
|14
|Sănătatea
|8
|Politica externă
|4
|Criminalitatea
|3
Preferințele de vot diferă puternic în funcție de aceste priorități. Dintre cei care au indicat starea democrației, 79% au votat cu democrații și 20% cu republicanii. În rândul celor preocupați în primul rând de economie, proporțiile au fost de 52% și, respectiv, 46%. Alegătorii care au ales imigrația au susținut în proporție de 89% republicanii, față de 10% democrații.
Evaluarea situației economice este predominant negativă: 75% dintre respondenți consideră că economia națională merge nu prea bine sau prost, în timp ce 25% o apreciază drept bună sau excelentă. Dintre cei cu o părere negativă, 70% au votat cu democrații și 28% cu republicanii.
Politica lui Trump privind taxele vamale este, la rândul ei, criticată de majoritatea celor intervievați. Potrivit exit-pollului, 66% consideră că aceasta a afectat negativ economia națională, 21% spun că a ajutat-o, iar 12% apreciază că nu a avut niciun efect.
Cum văd alegătorii efectul taxelor vamale ale lui Trump
Impactul asupra economiei naționale, în opinia respondenților (%)
Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026
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|Efect perceput
|Respondenți (%)
|Au afectat negativ economia
|66
|Au ajutat economia
|21
|Nu au avut niciun efect
|12
NBC News a realizat cercetarea împreună cu alte organizații de presă în 45 de state-cheie. Interviurile față în față din ziua alegerilor au fost combinate cu alte metode, prin poștă, telefon și online, pentru a include și alegătorii care au votat anticipat sau prin corespondență. Datele descriu profilul și motivațiile electoratului, nu reprezintă rezultatele numărării voturilor.
Miza scrutinului și reacția lui Trump
La alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie, au fost puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 de locuri din Senat, precum și funcții de guvernator și mandate în legislativele statelor, după cum explica Adevărul într-un articol despre calendarul electoral din 2026.
După apariția primelor rezultate, Trump a încercat să se distanțeze de înfrângerile unor candidați republicani, potrivit unui articol publicat de Adevărul pe 4 noiembrie. Într-un mesaj pe rețelele sociale, președintele a susținut că scrutinul nu reprezenta un verdict asupra sa și că republicanii ar fi câștigat detașat dacă el s-ar fi aflat pe buletinul de vot.