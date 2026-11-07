 Doi din trei americani dezaprobă activitatea lui Trump. Profilul alegătorilor la alegerile din SUA, într-un sondaj NBC | adevarul.ro
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Doi din trei americani dezaprobă activitatea lui Trump. Profilul alegătorilor la alegerile din SUA, într-un sondaj NBC

Alegeri intermediare SUA 2026
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Aproape două treimi dintre alegătorii participanți la exit-pollul publicat de NBC News pentru alegerile din SUA din 2026 dezaprobă felul în care Donald Trump își exercită funcția de președinte.

Donald Trump la Dineul anual al Asociației Corespondenților de la Casa Albă FOTO Profimedia

Proporția celor nemulțumiți este de 63%, în timp ce 37% îi aprobă activitatea.

Cum evaluează alegătorii activitatea lui Donald Trump

Ponderea respondenților la exit-poll (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100DezaprobăDezaprobăAprobăAprobă%6337
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Dezaprobă
Respondenți (%) 63 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026

Vezi datele
Cum evaluează alegătorii activitatea lui Donald Trump
RăspunsRespondenți (%)
Dezaprobă63
Aprobă37

Pentru 44% dintre respondenți, unul dintre motivele votului pentru Camera Reprezentanților a fost exprimarea opoziției față de Trump. Alți 16% au spus că au vrut să își arate susținerea pentru el, iar 40% au declarat că președintele nu a fost un factor în alegerea lor.

Economia și starea democrației se află în fruntea preocupărilor alegătorilor. Întrebați care este cea mai importantă problemă cu care se confruntă țara, dintre șase variante propuse, 39% au ales economia, iar 33% starea democrației. Au urmat imigrația, cu 14%, sănătatea, cu 8%, politica externă, cu 4%, și criminalitatea, cu 3%.

Principalele preocupări ale alegătorilor

Cea mai importantă problemă a țării, dintre șase opțiuni (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100EconomiaEconomiaStarea democrațieiStarea democrațieiImigrațiaImigrațiaSănătateaSănătateaPolitica externăPolitica externăCriminalitateaCriminalitatea%393314843
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Economia
Respondenți (%) 39 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026

Vezi datele
Principalele preocupări ale alegătorilor
ProblemăRespondenți (%)
Economia39
Starea democrației33
Imigrația14
Sănătatea8
Politica externă4
Criminalitatea3
Procentele sunt reproduse așa cum apar în sursă, fără ajustarea totalului la 100%.

Preferințele de vot diferă puternic în funcție de aceste priorități. Dintre cei care au indicat starea democrației, 79% au votat cu democrații și 20% cu republicanii. În rândul celor preocupați în primul rând de economie, proporțiile au fost de 52% și, respectiv, 46%. Alegătorii care au ales imigrația au susținut în proporție de 89% republicanii, față de 10% democrații.

Evaluarea situației economice este predominant negativă: 75% dintre respondenți consideră că economia națională merge nu prea bine sau prost, în timp ce 25% o apreciază drept bună sau excelentă. Dintre cei cu o părere negativă, 70% au votat cu democrații și 28% cu republicanii.

Politica lui Trump privind taxele vamale este, la rândul ei, criticată de majoritatea celor intervievați. Potrivit exit-pollului, 66% consideră că aceasta a afectat negativ economia națională, 21% spun că a ajutat-o, iar 12% apreciază că nu a avut niciun efect.

Cum văd alegătorii efectul taxelor vamale ale lui Trump

Impactul asupra economiei naționale, în opinia respondenților (%)

Datele complete sunt disponibile în tabel.0102030405060708090100Au afectat negativ economiaAu afectat negativ economiaAu ajutat economiaAu ajutat economiaNu au avut niciun efectNu au avut niciun efect%662112
Valorile complete sunt disponibile în tabel.
Au afectat negativ economia
Respondenți (%) 66 %
Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură.

Sursa: NBC News, exit-poll la alegerile din SUA din 2026

Vezi datele
Cum văd alegătorii efectul taxelor vamale ale lui Trump
Efect perceputRespondenți (%)
Au afectat negativ economia66
Au ajutat economia21
Nu au avut niciun efect12
Procentele sunt reproduse așa cum apar în sursă, fără ajustarea totalului la 100%.

NBC News a realizat cercetarea împreună cu alte organizații de presă în 45 de state-cheie. Interviurile față în față din ziua alegerilor au fost combinate cu alte metode, prin poștă, telefon și online, pentru a include și alegătorii care au votat anticipat sau prin corespondență. Datele descriu profilul și motivațiile electoratului, nu reprezintă rezultatele numărării voturilor.

Miza scrutinului și reacția lui Trump

La alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie, au fost puse în joc toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 35 de locuri din Senat, precum și funcții de guvernator și mandate în legislativele statelor, după cum explica Adevărul într-un articol despre calendarul electoral din 2026.  

După apariția primelor rezultate, Trump a încercat să se distanțeze de înfrângerile unor candidați republicani, potrivit unui articol publicat de Adevărul pe 4 noiembrie. Într-un mesaj pe rețelele sociale, președintele a susținut că scrutinul nu reprezenta un verdict asupra sa și că republicanii ar fi câștigat detașat dacă el s-ar fi aflat pe buletinul de vot.

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