Administrația președintelui american Donald Trump face presiuni pentru încheierea unui acord de pace între Ucraina și Rusia până la începutul lunii ianuarie, înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului SUA. Calendarul accelerat provoacă îngrijorare la Kiev și în capitalele europene, unde există temeri că Volodimir Zelenski ar putea fi împins să accepte concesii importante în favoarea Moscovei.

Donald Trump vrea un acord de pace între Ucraina și Rusia până în ianuarie. Foto: AFP

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, au intensificat în ultimele zile discuțiile cu oficiali ucraineni, ruși și europeni. Întâlnirile au avut loc la Moscova, Dublin și Berlin, iar mesajul transmis de reprezentanții Washingtonului ar fi fost că un acord trebuie încheiat cât mai repede.

Cei doi au reluat negocierile directe cu reprezentanții Ucrainei și Rusiei la Abu Dhabi, la începutul acestei luni, după o pauză de opt luni provocată de războiul din Iran.

Potrivit surselor citate de Financial Times, administrația Trump urmărește încheierea unui acord înainte ca noul Congres american să își înceapă activitatea în ianuarie. Democrații au câștigat alegerile de la jumătatea mandatului și urmează să preia controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului.

Această schimbare ar putea limita libertatea de acțiune a președintelui american în negocierile cu Moscova. Democrații au semnalat că intenționează să consolideze sprijinul pentru Ucraina, să impună sancțiuni suplimentare Rusiei și să intensifice verificările parlamentare asupra politicii externe a administrației Trump.

Între timp, Donald Trump s-a întâlnit săptămâna aceasta cu Vladimir Putin în China. După discuție, liderul american a susținut că președintele rus i-a transmis că Moscova este „pregătită pentru pace”.

Un oficial european care a participat la discuțiile cu Witkoff și Kushner a declarat că presiunea americană este puternică și că există temeri privind amploarea concesiilor pe care Ucraina ar trebui să le facă pentru a ajunge la un acord.

„Americanii exercită o presiune puternică și există o oarecare îngrijorare că ar fi nevoie de concesii semnificative din partea Ucrainei pentru a se ajunge măcar aproape de un acord”, a afirmat acesta.

Un alt oficial european a rezumat diferența de abordare dintre Washington și Moscova: „Americanii se grăbesc, Putin nu se grăbește”.

Îngrijorări la Kiev privind concesiile cerute de Rusia

La Kiev există temeri că Volodimir Zelenski ar putea fi determinat să accepte condițiile Moscovei înainte ca democrații să preia controlul asupra Congresului american. Un înalt oficial ucrainean a declarat că Rusia ar putea obține condiții mai avantajoase dacă negocierile se încheie înainte de luna ianuarie.

Printre concesiile care provoacă îngrijorare se numără cedarea unor teritorii din regiunea Donbas, renunțarea definitivă a Ucrainei la perspectiva aderării la NATO și acceptarea unor restricții privind efectivele armatei ucrainene.

Oficialul ucrainean a susținut că și unele decizii recente ale Washingtonului sunt interpretate la Kiev drept instrumente de presiune. Este vorba despre întârzierile în livrarea rachetelor interceptoare pentru sistemele antiaeriene Patriot și limitările impuse sistemului de comunicații prin satelit Starshield, utilizat de armata ucraineană.

Acesta a descris abordarea administrației americane drept „o alegere clară” în favoarea obținerii unor condiții de negociere avantajoase pentru Rusia.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a cerut joi Ucrainei și aliaților săi europeni să accepte ceea ce a numit „compromisuri” și „realități”. Printre revendicările Moscovei se află recunoașterea controlului asupra unor teritorii din Donbas, excluderea aderării Ucrainei la NATO și limitarea capacităților militare ale Kievului.

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Rusia solicită, de asemenea, modificări ample ale arhitecturii de securitate europene construite după încheierea Războiului Rece, inclusiv retragerea trupelor și armamentului NATO de pe flancul estic al Alianței.

Potrivit unor persoane familiarizate cu poziția Kremlinului, Moscova nu pare dispusă să încheie rapid un acord. Rusia ar intenționa să folosească o nouă campanie de atacuri aeriene pentru a-și consolida poziția înaintea următoarelor runde de negocieri.

Trump ar putea discuta despre încheierea războiului cu liderii europeni la summitul G20

Administrația americană a sugerat că Donald Trump ar putea aborda subiectul încheierii războiului din Ucraina cu liderii europeni la summitul G20, pe care îl va găzdui luna viitoare la Miami.

Ideea unor discuții în acest format a fost însă contestată de un oficial francez, care a declarat că nu sunt prevăzute negocieri cu europenii pe tema Ucrainei, în condițiile în care Kievul nu a fost invitat la summit.

Donald Trump i-a transmis o invitație și lui Vladimir Putin, însă liderul rus nu a confirmat dacă va participa.

Statele europene solicită să aibă un rol oficial în negocierile privind încheierea războiului. Spre deosebire de abordarea americană, acestea consideră că primul pas ar trebui să fie obținerea unui armistițiu, urmând ca discuțiile despre viitorul securității europene să aibă loc ulterior.

Rusia a transmis că europenii trebuie să participe la stabilirea unui eventual acord final, însă Putin nu și-a asumat deocamdată angajamentul de a extinde negocierile. Președintele rus a declarat că Moscova va lua o decizie după ce oficialii europeni se vor întâlni cu reprezentanții săi.

Garanțiile de securitate pentru Ucraina, respinse de Moscova în forma propusă de SUA

Un alt punct sensibil al negocierilor îl reprezintă garanțiile de securitate pe care Ucraina le-ar putea primi din partea statelor occidentale după încheierea războiului.

Washingtonul susține că Moscova ar fi acceptat, în principiu, posibilitatea unui mecanism de protecție pentru Kiev inspirat de articolul 5 al NATO, care prevede că un atac împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

Jared Kushner a afirmat joi, la Berlin, că administrația americană încearcă să obțină acceptarea acestui mecanism de către Rusia.

„Cred că președintele Trump este deschis la această idee, dar, evident, acest lucru trebuie să fie în interesul Americii”, a declarat Kushner.

Acesta a susținut că reprezentanții americani au reușit să convingă partea rusă să accepte principiul unor garanții de securitate pentru Ucraina, construite pe modelul articolului 5 al NATO.

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Declarațiile sale au fost însă contrazise vineri de viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, care a participat la ultima rundă de negocieri de la Abu Dhabi.

Oficialul rus a declarat că inclusiv o formulă de protecție pentru Ucraina asemănătoare apartenenței la NATO este inacceptabilă pentru Moscova, potrivit agenției Interfax.

Riabkov a reiterat că Rusia solicită o garanție explicită că Ucraina nu va putea deveni niciodată membră a Alianței Nord-Atlantice.

„Să recunoască inviolabilitatea cererii noastre ca Ucraina să nu poată adera niciodată la NATO. Când se va întâmpla acest lucru, cred că vom putea discuta problema garanțiilor de securitate”, a afirmat oficialul rus.

Astfel, deși Washingtonul încearcă să obțină un acord până la începutul anului viitor, diferențele dintre pozițiile Moscovei, Kievului și capitalelor europene rămân importante, în special în privința teritoriilor, viitorului militar al Ucrainei și garanțiilor de securitate.