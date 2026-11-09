 Trump sugerează că granițele Ucrainei s-ar putea schimba după încheierea războiului: „Țara va avea un contur ușor diferit” | adevarul.ro
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Trump sugerează că granițele Ucrainei s-ar putea schimba după încheierea războiului: „Țara va avea un contur ușor diferit”

Război în Ucraina
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Președintele american Donald Trump susține că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi încheiat în curând, dar admite că teritoriul țării ar putea avea alte limite după conflict.

Donald Trump vorbeste despre granițele Ucraineni
Președintele SUA, Donald Trump Foto: AFP

Donald Trump a declarat că este încrezător că un acord de pace între Ucraina și Rusia poate fi obținut în viitorul apropiat. Liderul de la Casa Albă a sugerat însă că, la finalul războiului, Ucraina ar putea avea granițe diferite.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat emisiunii 60 Minutes, difuzată de postul american CBS News.

Întrebat dacă se așteaptă ca războiul să se încheie cu păstrarea independenței și libertății Ucrainei, Trump a răspuns că este optimist în privința unui acord, dar a făcut referire la posibile schimbări teritoriale.

„Cred că vom pune capăt acestui război și cred că acest lucru se va întâmpla. În cele din urmă, Ucraina va avea un contur ușor diferit”, a afirmat președintele american.

Trump invocă ostilitatea dintre Zelenski și Putin

Întrebat ce împiedică în principal încheierea păcii în Ucraina, în pofida promisiunilor sale repetate că va pune capăt conflictului, Trump a indicat ostilitatea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin.

Președintele american a repetat că războiul nu ar fi început dacă s-ar fi aflat la conducerea Statelor Unite la momentul declanșării invaziei ruse.

„Dacă aș fi fost președinte, acest război nu ar fi început niciodată. Nu ar fi existat nicio șansă. Dar războiul a început, așa că am moștenit acest conflict. Cred că suntem foarte aproape de încheierea unui acord”, a declarat Trump.

Întrebat în cine are mai multă încredere, în Zelenski sau în Putin, liderul american a spus că are relații bune cu ambii președinți și că nu dorește să aleagă una dintre părți.

Trump și-a exprimat din nou convingerea că războiul se va încheia în curând, atribuind acest rezultat eforturilor sale diplomatice. El a insistat însă asupra nivelului ridicat de ostilitate dintre liderii ucrainean și rus.

Chestionat dacă atitudinea lui Zelenski este de înțeles, având în vedere că Rusia este cea care a invadat Ucraina, Trump a fost de acord.

„Așa este”, a răspuns președintele american.

El a adăugat însă că, în timpul primei întâlniri, Rusia ar fi fost tratată cu „o lipsă foarte mare de respect”, fără să ofere ulterior alte explicații pe această temă.

Trump respinge ideea că Putin l-ar induce în eroare

În cadrul interviului, jurnalistul l-a întrebat pe Trump dacă nu consideră că Vladimir Putin încearcă să îl inducă în eroare în privința disponibilității Moscovei de a încheia războiul.

Președintele american a respins această posibilitate. Jurnalistul i-a atras însă atenția că Trump a promis în repetate rânduri că va obține pacea în Ucraina, în timp ce liderul de la Kremlin pare să fie unul dintre principalele obstacole în calea unui acord.

Trump a susținut că a adoptat o poziție fermă față de Rusia, invocând măsurile comerciale și sancțiunile impuse Moscovei.

„Nimeni nu a fost mai dur cu Rusia decât mine. Uitați-vă la relațiile noastre comerciale. Uitați-vă la ceea ce am făcut în privința comerțului, a sancțiunilor și a tuturor celorlalte măsuri”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Negocierile de pace și condițiile Moscovei

Declarațiile lui Trump vin într-un moment în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului continuă, iar pozițiile Kievului și Moscovei rămân profund diferite.

Analistul militar danez Anders Puck Nielsen a avertizat că presiunile exercitate asupra Ucrainei pentru a accepta un acord de pace nu vor produce rezultate în lipsa unor condiții pe care Kievul să le considere acceptabile.

Potrivit acestuia, Statele Unite intenționau să organizeze, în perioada 10–11 noiembrie, la Abu Dhabi, negocieri între reprezentanții Ucrainei și Rusiei.

Moscova solicită însă nu doar cedarea teritoriilor din Donbas care nu se află încă sub controlul său, ci și adoptarea unui statut neutru de către Ucraina și revenirea NATO la configurația din mijlocul anilor 1990.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a cerut Rusiei să demonstreze, în cadrul discuțiilor de la Abu Dhabi, că este dispusă să accepte o încetare a focului și să negocieze un acord de pace cu Ucraina.

Merz a făcut aceste declarații pe 3 noiembrie, la Berlin, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cancelarul german a afirmat că, până la acel moment, Moscova nu demonstrase că este pregătită pentru un dialog serios. Cu toate acestea, el a susținut organizarea unei noi runde de negocieri și a subliniat că statele europene trebuie să participe la procesul diplomatic.

Zelenski, dispus să discute problema teritorială cu Putin

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a declarat anterior că Volodimir Zelenski este pregătit să discute cu Vladimir Putin inclusiv problema teritoriilor.

De asemenea, liderul ucrainean a admis pentru prima dată posibilitatea unor discuții privind garanțiile de securitate pentru Rusia, dar a precizat că acestea ar putea avea loc numai după ce vor fi luate în considerare cerințele și interesele de securitate ale Ucrainei.

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