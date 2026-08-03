 „O insultă pentru cei care l-au iubit pe Elvis”. Val de critici după ultima postare generată cu AI a lui Donald Trump | adevarul.ro
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Foto „O insultă pentru cei care l-au iubit pe Elvis”. Val de critici după ultima postare generată cu AI a lui Donald Trump

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Donald Trump a stârnit nemulțumirea fanilor muzicii în cea mai recentă serie de imagini generate cu inteligență artificială, după ce s-a reprezentat drept nimeni altul decât „Regele Rock and Roll-ului”, Elvis Presley.

Trump a stârnit un nou val de critici pe rețelele sociale FOTO AFP
Trump a stârnit un nou val de critici pe rețelele sociale FOTO AFP

Donald Trump a publicat, în acest weekend, aproximativ 40 de postări pe platforma sa, Truth Social, majoritatea constând în imagini generate cu ajutorul inteligenței artificial, relatează Euronews.

Printre acestea s-au numărat o hartă a Venezuelei acoperită cu steagul Statelor Unite și însoțită de mesajul „Al 51-lea stat”, dar și o imagine în care chipul lui Trump plutește deasupra Groenlandei, alături de textul: „Salut, Groenlanda!”

FOTO Truth Social / Donald Trump
FOTO Truth Social / Donald Trump

Trump este cunoscut pentru astfel de serii de imagini create cu AI, însă una dintre cele mai recente postări a provocat furia iubitorilor de muzică din întreaga lume.

În imagine, Trump apare întruchipându-l pe Elvis Presley, purtând o ținută inspirată de celebrul costum cu paiete pe care artistul l-a îmbrăcat în timpul filmării concertului „Aloha from Hawaii” din 1973.

FOTO Truth Social / Donald Trump
FOTO Truth Social / Donald Trump

Fotografia a generat reacții aprinse pe rețelele sociale.

Un utilizator a scris că imaginea cu Trump în rolul lui Elvis „este o insultă pentru toți cei care l-au iubit pe Elvis”.

Un alt internaut a comentat: „Trump continuă să spună că America era odinioară de râsul lumii, dar că acum, de când este el președinte, nu a fost niciodată mai respectată. Ca australian, pot confirma în proporție de 100% că Donald Trump este de râs aici.”

Un alt mesaj distribuit online susține că „Spre deosebire de Trump, Elvis și-a servit țara cu onoare, distincție și rock and roll”, iar un alt utilizator a adăugat: „Nu doar că tânjește după lumina reflectoarelor, ci chiar se crede Elvis în perioada lui de glorie. Ego-ul lui este ieșit din orice limită.”

De-a lungul anilor, Trump s-a asociat în repetate rânduri cu personaje emblematice din cultura pop, publicând imagini în care apare ca Superman, Hannibal Lecter sau chiar un cavaler Jedi. De fiecare dată, astfel de referințe culturale au avut efectul invers celui dorit, provocând reacții negative atât din partea creatorilor și fanilor, cât și critici potrivit cărora Trump demonstrează că nu înțelege pe deplin personajele la care face trimitere.

În același timp, unii dintre criticii lui Trump și-au exprimat îngrijorarea și față de declarațiile repetate privind intenția sa de a candida pentru un al treilea mandat, în condițiile în care Amendamentul 22 al Constituției SUA prevede că „nicio persoană nu poate fi aleasă în funcția de președinte de mai mult de două ori”.

FOTO Truth Social / Donald Trump
FOTO Truth Social / Donald Trump

Recent, într-un interviu acordat postului Real America's Voice, Trump a declarat că i-ar „plăcea să fie următorul om aflat la conducere”, afirmație care se adaugă unei serii de imagini publicate săptămâna trecută în care apărea purtând șepci inscripționate cu mesajul „Trump 2028”.

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