Un bărbat căutat de autoritățile germane a fost depistat de jandarmii din Dolj în timp ce încerca să obțină prelungirea unei dovezi de circulație

Un bărbat urmărit de autoritățile germane în vederea arestării a fost identificat luni de jandarmii doljeni la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, acesta se prezentase la instituție pentru a solicita prelungirea unei dovezi de circulație.

Jandarmii erau în misiune de pază și control Foto: Jandarmeria Română

Jandarmii aflați în misiune de pază și control al accesului au observat bărbatul în momentul în care încerca să intre în clădire, relatează Agerpres.

Bărbatul solicitase accesul în instituție pentru prelungirea unei dovezi de circulaţie.

Verificările efectuate ulterior în bazele de date, prin aplicația eDAC, au arătat că pe numele lui exista o semnalare emisă de autoritățile din Germania, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (UE) 2018/1862, fiind căutat pentru arestare în vederea predării sau extrădării.

După confirmarea semnalării, bărbatul a fost predat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Dolj, care urmează să îl prezinte autorității competente pentru dispunerea măsurilor legale.