Joi, 21 August 2025
Adevărul
Trump sugerează că va permite Ucrainei să „riposteze”: „Urmează vremuri interesante!”

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele american Donald Trump a sugerat că situația de pe frontul din Ucraina s-ar putea schimba, într-un mesaj care reprezintă una dintre cele mai pro-ucrainene declarații ale sale de până acum.

Președintele american Donald Trump sugerează că va permite Ucrainei să „riposteze” FOTO: Getty
Președintele american Donald Trump sugerează că va permite Ucrainei să „riposteze” FOTO: Getty

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut tacit invazia Rusiei în Ucraina și a remarcat că Kievul a fost pus în defensivă, sugerând totodată posibilitatea unui schimb de situație, într-o schimbare bruscă de ton joi, 21 august.

Declarațiile lui Trump, unele dintre cele mai pro-ucrainene de până acum, au venit după ce rachete rusești au distrus biroul unui producător de electronice american în vestul Ucrainei, deși nu este clar dacă cele două evenimente sunt legate.

Într-o postare postată joi pe Truth Social, el a scris mai întâi că este „foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără să ataci țara invadatoare”, recunoscând astfel, tacit, rolul Rusiei în invadarea Ucrainei. „Este ca o echipă grozavă în sport, care are o defensivă fantastică, dar nu are voie să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga!”, a adăugat el.

Trump a făcut apoi referire la Ucraina și Rusia, criticându-și predecesorul Joe Biden, nu pentru că ar fi început invazia, așa cum afirmase anterior, ci pentru că „nu a lăsat Ucraina să riposteze”.

„Joe Biden, corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să RIPOSTEZE, doar să se APERE. Cum a funcționat asta? Oricum, acesta este un război care NU S-AR FI ÎNTÂMPLAT niciodată dacă aș fi fost eu Președinte – ZERO ȘANSE”, a scris Trump.

Postarea sa s-a încheiat cu un mesaj criptic, fără a menționa sprijinul pentru Kiev: „Urmează vremuri interesante!!!” a încheiat Trump, semnând doar cu inițialele sale, spre deosebire de formularea obișnuită „mulțumesc pentru atenția acordată acestei probleme” folosită în alte actualizări referitoare la Ucraina.

Atacuri rusești masive și întâlniri diplomatice recente

Joi, Rusia a lansat un atac aerian major asupra Ucrainei, unul dintre cele mai mari de până acum, implicând peste 600 de drone și rachete, după recentele discuții de pace.

Pe 15 august, Trump s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, unde cei doi au sugerat progrese spre un acord de pace, în timp ce administrația Trump reducea planurile anterioare de a impune sancțiuni suplimentare Moscovei dacă nu se atingea un armistițiu.

Potrivit Kyiv Post, Putin i-ar fi prezentat lui Trump termenii săi de pace, similari cu obiectivele de război ale Moscovei, iar Trump a descris discuțiile drept „foarte productive”.

Întâlnirea din Alaska a fost urmată de un summit la Casa Albă luni, la care au participat președintele Volodimir Zelenski și lideri europeni. Trump i-a informat pe lideri despre situația Moscovei, iar toate părțile, inclusiv Putin, ar fi convenit că garanțiile de securitate pentru Kiev sunt esențiale în orice acord de pace.

Zelenski a declarat că eventualele concesii teritoriale rămân un subiect de discuție doar între el și Putin.

Pe de altă parte, miercuri, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a cerut implicarea Rusiei și Chinei în aceste garanții, o propunere care subminează scopul garanțiilor de securitate, menit să prevină o nouă invazie rusă. Lavrov respinge și desfășurarea de trupe străine în Ucraina, unul dintre elementele-cheie ale garanțiilor.

În urma atacurilor de joi și a ultimelor evoluții, atât Kievul, cât și Franța au subliniat că Rusia s-ar putea să nu fie sinceră în privința păcii, în ciuda declarațiilor publice.

SUA

