Joi, 21 August 2025
Adevărul
Război în Ucraina

Rachetele și dronele rusești bombardează orașele ucrainene aflate departe de linia frontului, în ciuda negocierilor de pace

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia a lansat o serie de rachete și drone care au vizat orașe din toată Ucraina în noaptea de 21 august, inclusiv regiuni din extremitatea vestică a Ucrainei, situate la sute de kilometri distanță de linia frontului.

Rachete rusești deasupra orașelor ucrainene FOTO: X
Rachete rusești deasupra orașelor ucrainene FOTO: X

Atacul are loc în contextul în care Moscova continuă să lanseze atacuri zilnice asupra civililor ucraineni, în ciuda faptului că, cu doar șase zile înainte, a început negocierile de pace la nivel de lideri cu Washingtonul, scrie kyivindependent.

Trei explozii au fost auzite în regiunea Rivne, când avioanele de vânătoare rusești MiG-31, capabile să lanseze rachete balistice Kinzhal, au decolat. Regiunea Rivne din vestul Ucrainei se află departe de linia frontului și este situată la aproximativ 304 kilometri (390 mile) vest de Kiev.

Între timp, în capitala Ucrainei, mass-media locală a raportat că drone rusești Shahed se apropie de Kiev. Dronele zburau în spațiul aerian deasupra periferiilor Kievului, a raportat administrația militară a orașului la ora 3:48 dimineața, ora locală.

Forțele aeriene ucrainene au raportat că zeci de drone rusești se îndreaptă spre vestul Ucrainei, inclusiv spre regiunile Lviv, Ternopil și Khmelnitski.

Un alt grup de rachete de croazieră zboară peste regiunea Sumy și se îndreaptă spre regiunea Poltava, rachetele aflate în prezent deasupra regiunii Poltava deplasându-se mai spre vest, a raportat Forțele Aeriene ale Ucrainei la ora locală 5:00 dimineața.

„Toate acestea sunt atacuri demonstrative, care nu fac decât să confirme necesitatea de a exercita presiuni asupra Moscovei, necesitatea de a impune noi sancțiuni și tarife până când diplomația va fi pe deplin eficientă”, susține președintele Volodimir Zelenski.

Atacul are loc la câteva zile după ce președintele SUA, Donald Trump, a încheiat discuțiile cu președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni la Casa Albă, pe 18 august, în contextul eforturilor intensificate de a negocia un acord de pace.

După întâlnire, Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace necondiționate și că orice discuție despre teritoriul Ucrainei va avea loc direct între el și președintele rus Vladimir Putin.

„Chestiunea teritoriului este o chestiune pe care o vom lăsa între mine și Putin. Garanțiile de securitate vor fi probabil negociate cu partenerii noștri”, a spus el.

Înainte de întâlnirea lui Zelenski la Casa Albă, Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska pe 15 august, în contextul intensificării eforturilor Washingtonului de a negocia un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Deși nu s-a ajuns la un acord de pace oficial în cadrul întâlnirii de trei ore de la Anchorage, Trump a declarat ulterior că s-au înregistrat progrese și că s-a ajuns la un „acord în mare măsură” cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina și schimburile teritoriale.

De când Trump s-a întâlnit cu Putin la Anchorage pe 15 august, cel puțin 31 de civili au fost uciși și alți 145 au fost răniți în atacurile rusești din Ucraina.

Europa

loading Se încarcă comentariile...
