Trump ar dori să stabilească o trilaterală doar după o întâlnire Putin-Zelenski

Donald Trump dorește să lase Rusia și Ucraina să stabilească o întâlnire la nivel de lideri, renunțând la o implicare directă pe moment, potrivit unor oficiali ai administrației la curent cu situația, făcând astfel un pas înapoi în ceea ce privește negocierile menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina, relatează The Guardian.

Din perspectiva lui Trump, următoarea etapă în negocierile de pace Ucraina este o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, au declarat oficialii.

Trump le-a spus consilierilor săi în ultimele zile că are de gând să stabilească o întâlnire trilaterală cu cei doi lideri doar după ce se vor întâlni aceștia mai întâi, deși asupra acesteia planează o mare incertitudine.

Într-un interviu telefonic acordat marți lui Mark Levin de la postul de televiziune WABC, Trump a spus de asemenea că ar fi mai bine ca Putin și Zelenski să se întâlnească fără el pentru început. „Vreau doar să văd ce se întâmplă la întâlnire. Așadar, ei sunt în proces de a o organiza și vom vedea ce se întâmplă.”

Un oficial de rang înalt din administrație a caracterizat situația ca fiind o abordare de tip „așteptare și observare” în ceea ce privește posibilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski. Însă în ultimele zile au existat puține semne tangibile de progres, iar Casa Albă nu are o listă scurtă de locații unde ar putea avea loc întrevederea.

Casa Albă a declarat într-un comunicat că „Trump și echipa sa de securitate națională continuă să discute cu oficiali ruși și ucraineni în vederea unei întâlniri bilaterale pentru a opri uciderile și a pune capăt războiului... Nu este în interesul național să se continue negocierea publică a acestor probleme”.