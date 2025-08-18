search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Răspunsul Europei pentru Putin: ce mesaje au transmis liderii în cadrul discuțiilor istorice de la Casa Albă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Stând alături de președintele Donald Trump în Alaska vineri, președintele Vladimir Putin a avertizat Ucraina și liderii europeni să nu saboteze ceea ce el a numit progres important. Aceasta a fost o încercare de a dezbina alianța occidentală, notează CNN. Iar răspunsul Europei a venit la întâlnirea de luni de la Casa Albă.

Liderii europeni, poză de grup la Casa Albă alături de Donald Trump FOTO Profimedia
Liderii europeni, poză de grup la Casa Albă alături de Donald Trump FOTO Profimedia

Evenimentul a avut un aer istoric, amintind de marile reuniuni aliate care au pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderii europeni au renunțat la toate angajamentele pentru a se reuni la Washington, alarmați de ceea ce s-a întâmplat în Alaska. Întâlnirea dintre Trump și Putin le-a întărit îndoielile cu privire la consecvența unui președinte american care a criticat frecvent NATO.

Fiecare lider european căruia Trump i-a dat cuvântul a abordat o problemă separată.

Președintele francez Emmanuel Macron a spus că summitul trilateral propus de Trump cu Putin și Zelenski ar trebui să aibă un al patrulea participant — un reprezentant pentru Europa. „Când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”, a declarat Macron.

Emmanuel Macron si Trump FOTO AFP
Emmanuel Macron si Trump FOTO AFP

Secretarul general NATO, Mark Rutte: Oferirea de sprijin american în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina a reprezentat un „progres major” pentru asigurarea păcii, a spus Rutte. El a mulțumit, de asemenea, lui Trump pentru „deblocarea impasului” și aducerea lui Putin la masa negocierilor. Rutte a mai spus că aliații ar trebui să insiste pentru încetarea atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei.

Mark Rutte FOTO AFP
Mark Rutte FOTO AFP

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra unui armistițiu pe care Putin l-a refuzat, cu acceptul lui Trump. Când Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu Putin în Alaska, acest lucru a deschis calea pentru negocieri mai serioase, a spus liderul german. Merz a reiterat că liderii europeni doresc să vadă mai întâi un armistițiu înainte de continuarea discuțiilor — lucru pe care Trump l-a pus la îndoială, întreband dacă „este necesar”. Merz a subliniat necesitatea unui armistițiu înainte de orice întâlnire cu Rusia, spunând lui Trump: „Să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia.”

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a subliniat importanța garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acestea și o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA ar reprezenta un pas „istoric” înainte. „Coaliția celor care vor” — principalii aliați europeni ai Ucrainei — „sunt pregătiți să intervină” pentru a asigura securitatea Ucrainei, a spus Starmer.

Keir Starmer FOTO AFP
Keir Starmer FOTO AFP

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: a cerut ca returnarea copiilor ucraineni răpiți să fie o prioritate principală, adăugând: „Ca mamă și bunică, fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia sa.”

Citește și: Trump nu exclude trimiterea de trupe americane în Ucraina. „Le vom oferi o protecție foarte bună”
FOTO AFP
FOTO AFP

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni: a afirmat că una dintre cele mai importante întrebări este „cum să fim siguri că nu se va mai întâmpla, ceea ce reprezintă precondiția oricărui fel de pace.”

Giorgia Meloni FOTO AFP
Giorgia Meloni FOTO AFP

Președintele Finlandei, Alexander Stubb: „Poate că provin dintr-o țară mică, dar avem o graniță lungă cu Rusia”.  Liderul finlandez a lăudat progresul realizat de Trump în negocierile pentru rezolvarea războiului, spunând că s-au făcut mai multe progrese în două săptămâni privind Ucraina decât în ultimii trei ani. El a subliniat și simbolismul reunirii liderilor pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Alexander Stubb, primit la Casa Albă FOTO AFP
Alexander Stubb, primit la Casa Albă FOTO AFP

Rezumatul declarațiilor făcute înainte de întâlnirea cu ușile închise între Trump și liderii europeni 

Garanții de securitate

Trump a declarat că Putin a acceptat garanții de securitate occidentale pentru Ucraina, menționând că SUA vor avea un rol, fără a preciza detaliile.

Mark Rutte (NATO), Ursula von der Leyen (UE) și alți lideri europeni au subliniat că aceste garanții sunt esențiale pentru a descuraja viitoarea agresiune rusă.

Concesii teritoriale

Trump a reluat ideea posibilității ca Ucraina să cedeze teritorii de-a lungul liniilor frontului actuale ca parte a unui acord, dar a minimalizat importanța imediată a unui armistițiu înainte de semnarea unui tratat de pace.

Întâlnire trilaterală cu Putin

Trump a spus că lucrează pentru organizarea unui summit în trei, cu Zelenski și Putin, subliniind că deciziile finale trebuie luate de Zelenski și de ucraineni. În același timp, Macron a cerut ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor.

Citește și: Harta Ucrainei cu teritoriile ocupate, afișată în Biroul Oval: „Modalitate de presiune asupra lui Zelenski”

Poziția Europei

Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev, solicitând garanții solide de securitate și, așa cum a subliniat cancelarul german Merz, un armistițiu. Ursula von der Leyen a evidențiat necesitatea urgentă de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni dispăruți.

A fost o demonstrație remarcabilă de unitate din partea liderilor care acoperă întreg spectrul ideologic, de la centriști liberali precum Macron până la prim-ministrul italian populist-conservator Giorgia Meloni. Marea Britanie, deși nu mai este în UE, și-a menținut poziția alături de partenerii săi de peste ocean. Vizitatorii lui Trump erau bine pregătiți și au demonstrat o sinergie pe care un bloc atât de divers rar o reușește, remarcă CNN.

Liderii europeni l-au lăudat pe Trump și au declarat că acesta a mers mai departe decât oricine în efortul său de pace. Au încercat, astfel, să construiască un raționament politic și chiar emoțional pentru ca un președinte maleabil să rămână implicat pe termen lung, pentru o pace cu adevărat justă, și nu cea dorită de Putin. Toți au încercat să promoveze un punct de vedere mai subtil, asupra căruia Trump s-a arătat reticent, uneori, în trecut: susținerea păcii înseamnă, mai întâi, susținerea Ucrainei.

Dacă vrem să ajungem la pace și dacă vrem să garantăm justiția, trebuie să acționăm uniți”, i-a spus lui Trump prim-ministrul italian Giorgia Meloni. „Suntem de partea Ucrainei.”

„Este echipa Europei și echipa Statelor Unite care ajută Ucraina”, a adăugat la scurt timp președintele finlandez Alexander Stubb.

Trump a sugerat în trecut că Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii semnificative pentru a obține pacea. Însă, pe măsură ce se pregătea să discute detaliile unui posibil acord, Trump părea, cel puțin deocamdată, în mare parte aliniat cu Ucraina și cu liderii prezenți în fața sa.

„Abia aștept să lucrăm împreună și să obținem un rezultat excelent”, a spus el. „Suntem cu adevărat onorați că ați venit până aici.”

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
digi24.ro
image
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
stirileprotv.ro
image
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
gandul.ro
image
Zelenski a anunțat la Casa Albă faptul că alegerile prezidențiale din Ucraina vor avea loc doar după încheierea războiului cu Rusia
mediafax.ro
image
Cinci zodii care au noroc de pe 19 august de la ora 19. Oportunități uriașe, reușite, dar și surprize pentru ele
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii
digisport.ro
image
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura
stiripesurse.ro
image
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
antena3.ro
image
Bugetarii care vor avea salariile tăiate cu 30%. Venitul şefilor din instituţii
observatornews.ro
image
Cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-un apartament din Iași. NU s-a sinucis!
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Nina Iliescu nu poate accepta sfârşitul lui Ion Iliescu! Ce a făcut văduva fostului preşedinte de faţă cu toţi, declaraţia dureroasă...
playtech.ro
image
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: vor să-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordănescu! Salariu uriaș pentru antrenor
digisport.ro
image
Joaca de-a Dumnezeu: apare o nouă 'rasă' umană / Selecția embrionilor în funcție de IQ și 'optimizarea' partenerilor
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
romaniatv.net
image
Decizie privind seniorii cu pensie peste 3.000 de lei. Vor fi afectați de această schimbare fiscală
mediaflux.ro
image
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
click.ro
image
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
click.ro
image
Cea mai mare gară din lume a fost inaugurată. Terminalul său impresionant acoperă o suprafață echivalentă cu 170 de terenuri de fotbal
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
image
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor

OK! Magazine

image
A apărut incredibila știre despre divorțul lui Kate de William, iar palatul ar fi făcut presiuni să dispară complet!

Click! Pentru femei

image
„Brad Pitt de Franța” a ajuns la fundul sacului și trăiește doar din mila fostei soții, Halle Berry

Click! Sănătate

image
Apă minerală carbogazoasă versus apă plată: care te hidratează mai bine?