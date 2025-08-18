Răspunsul Europei pentru Putin: ce mesaje au transmis liderii în cadrul discuțiilor istorice de la Casa Albă

Stând alături de președintele Donald Trump în Alaska vineri, președintele Vladimir Putin a avertizat Ucraina și liderii europeni să nu saboteze ceea ce el a numit progres important. Aceasta a fost o încercare de a dezbina alianța occidentală, notează CNN. Iar răspunsul Europei a venit la întâlnirea de luni de la Casa Albă.

Evenimentul a avut un aer istoric, amintind de marile reuniuni aliate care au pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderii europeni au renunțat la toate angajamentele pentru a se reuni la Washington, alarmați de ceea ce s-a întâmplat în Alaska. Întâlnirea dintre Trump și Putin le-a întărit îndoielile cu privire la consecvența unui președinte american care a criticat frecvent NATO.

Fiecare lider european căruia Trump i-a dat cuvântul a abordat o problemă separată.

Președintele francez Emmanuel Macron a spus că summitul trilateral propus de Trump cu Putin și Zelenski ar trebui să aibă un al patrulea participant — un reprezentant pentru Europa. „Când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre securitatea întregului continent european”, a declarat Macron.

Secretarul general NATO, Mark Rutte: Oferirea de sprijin american în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina a reprezentat un „progres major” pentru asigurarea păcii, a spus Rutte. El a mulțumit, de asemenea, lui Trump pentru „deblocarea impasului” și aducerea lui Putin la masa negocierilor. Rutte a mai spus că aliații ar trebui să insiste pentru încetarea atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei.

Cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra unui armistițiu pe care Putin l-a refuzat, cu acceptul lui Trump. Când Trump s-a întâlnit săptămâna trecută cu Putin în Alaska, acest lucru a deschis calea pentru negocieri mai serioase, a spus liderul german. Merz a reiterat că liderii europeni doresc să vadă mai întâi un armistițiu înainte de continuarea discuțiilor — lucru pe care Trump l-a pus la îndoială, întreband dacă „este necesar”. Merz a subliniat necesitatea unui armistițiu înainte de orice întâlnire cu Rusia, spunând lui Trump: „Să lucrăm la asta și să încercăm să punem presiune pe Rusia.”

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a subliniat importanța garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Acestea și o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA ar reprezenta un pas „istoric” înainte. „Coaliția celor care vor” — principalii aliați europeni ai Ucrainei — „sunt pregătiți să intervină” pentru a asigura securitatea Ucrainei, a spus Starmer.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: a cerut ca returnarea copiilor ucraineni răpiți să fie o prioritate principală, adăugând: „Ca mamă și bunică, fiecare copil trebuie să se întoarcă la familia sa.”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni: a afirmat că una dintre cele mai importante întrebări este „cum să fim siguri că nu se va mai întâmpla, ceea ce reprezintă precondiția oricărui fel de pace.”

Președintele Finlandei, Alexander Stubb: „Poate că provin dintr-o țară mică, dar avem o graniță lungă cu Rusia”. Liderul finlandez a lăudat progresul realizat de Trump în negocierile pentru rezolvarea războiului, spunând că s-au făcut mai multe progrese în două săptămâni privind Ucraina decât în ultimii trei ani. El a subliniat și simbolismul reunirii liderilor pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Rezumatul declarațiilor făcute înainte de întâlnirea cu ușile închise între Trump și liderii europeni

Garanții de securitate

Trump a declarat că Putin a acceptat garanții de securitate occidentale pentru Ucraina, menționând că SUA vor avea un rol, fără a preciza detaliile.

Mark Rutte (NATO), Ursula von der Leyen (UE) și alți lideri europeni au subliniat că aceste garanții sunt esențiale pentru a descuraja viitoarea agresiune rusă.

Concesii teritoriale

Trump a reluat ideea posibilității ca Ucraina să cedeze teritorii de-a lungul liniilor frontului actuale ca parte a unui acord, dar a minimalizat importanța imediată a unui armistițiu înainte de semnarea unui tratat de pace.

Întâlnire trilaterală cu Putin

Trump a spus că lucrează pentru organizarea unui summit în trei, cu Zelenski și Putin, subliniind că deciziile finale trebuie luate de Zelenski și de ucraineni. În același timp, Macron a cerut ca Europa să aibă un loc la masa negocierilor.

Poziția Europei

Liderii europeni și-au reafirmat sprijinul pentru Kiev, solicitând garanții solide de securitate și, așa cum a subliniat cancelarul german Merz, un armistițiu. Ursula von der Leyen a evidențiat necesitatea urgentă de a asigura întoarcerea copiilor ucraineni dispăruți.

A fost o demonstrație remarcabilă de unitate din partea liderilor care acoperă întreg spectrul ideologic, de la centriști liberali precum Macron până la prim-ministrul italian populist-conservator Giorgia Meloni. Marea Britanie, deși nu mai este în UE, și-a menținut poziția alături de partenerii săi de peste ocean. Vizitatorii lui Trump erau bine pregătiți și au demonstrat o sinergie pe care un bloc atât de divers rar o reușește, remarcă CNN.

Liderii europeni l-au lăudat pe Trump și au declarat că acesta a mers mai departe decât oricine în efortul său de pace. Au încercat, astfel, să construiască un raționament politic și chiar emoțional pentru ca un președinte maleabil să rămână implicat pe termen lung, pentru o pace cu adevărat justă, și nu cea dorită de Putin. Toți au încercat să promoveze un punct de vedere mai subtil, asupra căruia Trump s-a arătat reticent, uneori, în trecut: susținerea păcii înseamnă, mai întâi, susținerea Ucrainei.

„Dacă vrem să ajungem la pace și dacă vrem să garantăm justiția, trebuie să acționăm uniți”, i-a spus lui Trump prim-ministrul italian Giorgia Meloni. „Suntem de partea Ucrainei.”

„Este echipa Europei și echipa Statelor Unite care ajută Ucraina”, a adăugat la scurt timp președintele finlandez Alexander Stubb.

Trump a sugerat în trecut că Ucraina ar putea fi nevoită să facă concesii semnificative pentru a obține pacea. Însă, pe măsură ce se pregătea să discute detaliile unui posibil acord, Trump părea, cel puțin deocamdată, în mare parte aliniat cu Ucraina și cu liderii prezenți în fața sa.

„Abia aștept să lucrăm împreună și să obținem un rezultat excelent”, a spus el. „Suntem cu adevărat onorați că ați venit până aici.”