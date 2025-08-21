search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
Moscova insistă să participe la negocierile internaționale privind securitatea Ucrainei

Publicat:

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov respinge diplomația europeană ca fiind „o încercare stângace de a-l influența pe Trump”

Serghei Lavrov FOTO: EPA EFE
Serghei Lavrov FOTO: EPA EFE

Moscova a declarat că trebuie să participe la orice discuții internaționale privind securitatea Ucrainei, în timp ce Rusia continuă să tergiverseze presiunile exercitate de Donald Trump pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, scrie The Guardian.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri că Moscova trebuie să fie inclusă în orice discuții privind garanțiile de securitate ale Ucrainei, respingând diplomația europeană ca fiind o „escaladare agresivă” și o „încercare stângace de a-l influența pe Trump”.

„A discuta serios despre garanțiile de securitate fără Rusia este o cale care nu duce nicăieri”, a declarat Lavrov în timpul unei vizite de lucru în Iordania.

Lavrov a mai spus că China, aliatul Rusiei în război, ar trebui să se numere printre garanții de securitate ai Ucrainei, reluând o propunere prezentată pentru prima dată de negociatorii ruși în timpul discuțiilor din Turcia, în primăvara anului 2022.

Liderii europeni au început să exploreze garanțiile de securitate post-conflict pentru Ucraina, în urma promisiunii lui Trump de a ajuta la protejarea țării în cadrul oricărui acord care să pună capăt războiului Rusiei.

Oficialii ruși au afirmat în repetate rânduri că Moscova nu va accepta desfășurarea forțelor europene în Ucraina, una dintre garanțiile cheie de securitate aflate în discuție.

Kievul va privi probabil cu scepticism orice perspectivă ca China, un susținător al Rusiei în timpul războiului, să acționeze ca garant al securității.

Lavrov, între timp, a evitat orice referire directă la un posibil summit Putin-Zelenski, subliniind planurile aparente ale Kremlinului de a amâna orice planificare concretă a unei întâlniri.

Trump a anunțat săptămâna aceasta că a „început pregătirile” pentru prima întâlnire între cei doi lideri de la începutul invaziei rusești pe scară largă.

Trump a afirmat ulterior că a organizat o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski, explicând: „M-am gândit să-i las mai întâi să se întâlnească”.

Deschiderea negocierilor directe cu Zelenski ar contrazice scenariul pe care Putin l-a cultivat de la invazia din 2022, în care îl prezintă pe președintele Ucrainei ca pe o figură ilegitimă și o simplă marionetă a Occidentului.

Putin, care aproape niciodată nu se referă la Zelenski pe nume, ci vorbește în schimb despre „regimul de la Kiev”, a pus în repetate rânduri la îndoială faptul că omologul său ucrainean are autoritatea de a semna un acord de pace. „Poți negocia cu oricine, dar din cauza ilegitimității sale, el nu are dreptul să semneze nimic”, a declarat Putin oficialilor ruși la începutul acestui an.

Dar promisiunea lui Trump de a organiza o întâlnire îl pune pe Putin într-o situație dificilă: dacă o respinge, riscă să creeze tensiuni cu președintele SUA, iar dacă acceptă, Zelenski va fi ridicat la un statut egal și Putin se va confrunta cu un rival priceput în mass-media, gata să se întâlnească aproape fără condiții prealabile.

Citește și: Emmanuel Macron: „Nu văd că Putin ar fi foarte dispus să obțină pacea în acest moment. Dacă rușii nu se conformează, trebuie să intensificăm sancțiunile”

Moscova nu a dat semne că se pregătește pentru o astfel de întâlnire.

Lavrov a avertizat miercuri că orice contact între cei doi lideri ar trebui să fie aranjat „cu cea mai mare atenție”, în timp ce alți oficiali ruși l-au desconsiderat pe Zelenski ca fiind o persoană fără importanță, care nu merită o atenție serioasă.

Dar, așa cum se întâmplă adesea, Moscova a evitat să închidă complet ușa, sugerând că întâlnirea dintre Putin și Zelenski ar putea avea loc, fără a da însă semne că aceasta se află efectiv în perspectiva.

Mai multe țări s-au oferit să găzduiască o eventuală întâlnire între Putin și Zelenski, printre care Vaticanul, Elveția și Ungaria.

Conform unor surse, liderul rus i-ar fi sugerat lui Trump ca omologul său să se deplaseze la Moscova pentru discuții – o idee pe care Rusia știa că Kievul o va respinge din cauza riscurilor evidente pentru siguranța lui Zelenski.

Analiștii au sugerat că liderul rus s-ar întâlni probabil cu Zelenski doar pentru a accepta condițiile maximaliste ale Rusiei, ceea ce ar echivala cu capitularea Ucrainei.

„Putin nu se va întâlni cu Zelenski în circumstanțele actuale”, a declarat Tatiana Stanovaya, cercetătoare senior la Carnegie Russia Eurasia Center. „El a afirmat în repetate rânduri că o astfel de întâlnire ar fi posibilă numai dacă ar exista motive bine pregătite, ceea ce în practică înseamnă acceptarea de către Zelenski a condițiilor Rusiei pentru încheierea războiului.”

Persoane apropiate Kremlinului au subliniat că Putin nu vede necesitatea de a se grăbi să se întâlnească cu Zelenski.

Pur și simplu, Putin consideră că o întâlnire cu Zelenski are valoare doar dacă se încheie cu o capitulare”, a scris comentatorul naționalist Alexei Mukhin. „Dacă Zelenski nu este dispus să semneze una, Kremlinul va continua să „lucreze” la ideea unei întâlniri până când acesta va fi dispus să o facă”, a adăugat Mukhin.

Putin se confruntă acum cu o situație care amintește de momentele anterioare în care Trump l-a presat să accepte un armistițiu. La acea vreme, el a reușit să manevreze presiunea, iar analiștii cred că este probabil să adopte o abordare similară și acum – minimizând perspectiva negocierilor fără a le respinge categoric.

Întrebarea cheie este dacă Trump va încerca să exercite presiuni asupra Kievului pentru a accepta unele dintre cererile Rusiei, în vederea deschiderii drumului către o întâlnire între cei doi lideri.

Conducerea Rusiei nu a dat miercuri niciun semn de compromis. Lavrov a declarat că SUA încep să înțeleagă mai clar „cauzele profunde” ale războiului – o expresie folosită de Putin pentru a descrie cererile care variază de la renunțarea oficială a Ucrainei la aderarea la NATO până la „demilitarizarea” și „denazificarea” acesteia, o formulă vagă care, în practică, ar însemna înlăturarea lui Zelenski.

Ministrul rus de externe a indicat, de asemenea, ca model negocierile din aprilie 2022 din Turcia între Rusia și Ucraina. Aceste negocieri eșuate s-au concentrat pe cererile Moscovei privind dezarmarea Ucrainei, neutralitatea politică și renunțarea la ambiția sa de a adera la NATO.

Între timp, oficialii ruși au declarat pentru Reuters că Moscova se pregătește să majoreze impozitele și să reducă cheltuielile pentru a susține cheltuielile ridicate pentru apărare și a continua efortul de război.

