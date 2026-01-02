Video Un bloc cu cinci etaje din centrul orașului Harkov, atacat cu rachete balistice de armata rusă

Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană.

Un bloc cu cinci etaje a fost lovit, iar autoritățile intervin pentru a scoate oamenii de sub dărâmături. Într-o postare pe Facebook, președintele Volodimir Zelenski a dat mai multe detalii despre atacul rușilor.

Oleh Siniehubov, șeful Administrației Militare Regionale din Harkov, a declarat că rușii au lovit o clădire rezidențială cu cinci etaje din districtul Kyivskyi al orașului, scrie RBC-Ukraine.

„Centrul orașului Harkov, două atacuri cu rachete, rapoartele preliminare indică rachete balistice, cu lovituri directe asupra unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje”, a spus Siniehubov.

Inițial, 13 persoane au fost raportate rănite. Șase au fost transportate la spital, inclusiv o femeie în stare gravă. Atacul cu rachete a distrus clădirea rezidențială și a provocat un incendiu.

De asemenea, a avariat ferestrele și fațadele clădirilor din apropiere. Serviciile de urgență, Serviciul de Urgență al Ucrainei (DSNS) și autoritățile municipale și regionale se află la fața locului. Operațiunea de salvare este în curs de desfășurare.

Rapoartele preliminare, citate de Zelenski, indică faptul că două rachete au fost lansate asupra orașului.

„Un atac rus îngrozitor asupra Harkovului. Rapoartele preliminare indică faptul că două rachete au fost lansate direct asupra zonei rezidențiale. Una dintre clădiri a fost grav avariată”, a transmis președintele ucrainean.

În prezent, la fața locului se desfășoară o operațiune de salvare, la care participă toate serviciile de urgență necesare.

Potrivit autorităților, numărul răniților din Harkov a crescut la 16. Este posibil ca încă să mai fie persoane blocate sub dărâmături, iar operațiunile de căutare și salvare continuă, scrie RBC Ukraine. Primarul orașului Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că o persoană se află în stare gravă.