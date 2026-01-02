Persoană descoperită moartă de pompierii veniţi să stingă un incendiu la o casă din Craiova

Trupul neînsufleţit al unei persoane a fost descoperit, vineri, de pompierii solicitaţi să stingă un incendiu la o casă din Craiova.

Pompierii solicitați să intervină în cursul după-amiezii de vineri, 2 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu la o locuință din Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii, au descoperit în interior trupul neînsuflețit al unei persoane.

Incendiul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112, autoritățile fiind alertate nu doar asupra focului izbucnit în locuință, ci și asupra riscului ca o persoană să fie surprinsă în interior. De asemenea, era semnalat și pericolul ca flăcările să se extindă la clădirile învecinate, punând în pericol alte locuințe și bunurile acestora.

„În această după-amiază, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalat un incendiu la o locuinţă situată în municipiul Craiova, pe strada Traian Vuia, în zona Balta Fetii, existând suspiciunea surprinderii unei victime în interior şi pericol de propagare la construcţiile învecinate”, a transmis ISU Dolj.

La fața locului au sosit rapid echipaje din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Craiova, care au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o autospecială SMURD.

Potrivit aceleiaşi surse, pompierii au localizat rapid acest incendiu și au salvat construcțiile din jur, dar, din nefericire, în timpul intervenţiei, au descoperit trupul neînsuflețit al unei persoane.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili identitatea victimei și cauza exactă a focului.