Deghizați în civili, urmăriți de zeci de drone. SUA îi antrenează pe polonezi după modelul războiului din Ucraina

Scenariul exercițiului presupune infiltrarea în spatele liniilor inamice, deghizarea în civili și lovirea unei ținte importante cu ajutorul unei drone.

Soldați polonezi/FOTO:Shutterstock

Militarii de forțe speciale din Polonia au fost primii din NATO care au participat la un antrenament conceput de „Berete Verzi" americane pe baza experienței acumulate în războiul din Ucraina. Exercițiul presupune străpungerea liniei frontului, deplasarea în haine civile prin spatele unui inamic fictiv și un atac cu dronă asupra unei ținte-cheie, potrivit ABC News.

Antrenamentul a început vineri la poligonul Joint Multinational Readiness Center din Hohenfels, Bavaria, care se întinde pe aproximativ 3.000 de kilometri pătrați. Potrivit unui instructor din cadrul „Beretelor Verzi", scenariul exercițiului reproduce direct provocările cu care se confruntă atât armata ucraineană, cât și cea rusă.

„Folosim lecțiile învățate din Ucraina. Toate acele efecte cu care se confruntă și Rusia, și Ucraina, încercăm să le reproducem cât mai fidel posibil", a explicat instructorul.

Conform scenariului, militarii polonezi de forțe speciale trebuie să treacă neobservați pe lângă o unitate aeropurtată americană, care joacă rolul inamicului. După aceea, trebuie să parcurgă aproximativ 100 de kilometri pe teritoriul Germaniei. Traseul trece prin ferme, sate și prin orașul Amberg, cu peste 40.000 de locuitori. De acolo, militarii trebuie să ajungă la un al doilea poligon, la Grafenwöhr, și să lovească o țintă fictivă cu o dronă.

Militarii sunt puși să renunțe la uniformă în favoarea hainelor civile

Unul dintre instructori a explicat de ce militarii sunt puși să renunțe la uniformă în favoarea hainelor civile: „Îi obligăm să își dea jos uniforma militară și să meargă îmbrăcați ca civilii, ca să se poată amesteca în mulțime — dar a te amesteca înseamnă și să nu atragi atenția localnicilor."

Potrivit acestuia, scenariul trebuie să semene cu condițiile în care militarii ar acționa pe teritoriul Rusiei: „Trebuie să fie ca în Rusia, iar în Rusia sigur ai ieși în evidență."

Dacă militarii polonezi sunt depistați, conform scenariului, „li se va arunca în cap tot arsenalul rusesc". La edițiile anterioare ale exercițiului, militarii americani au folosit peste o sută de drone pentru a-i căuta și a-i urmări pe participanți, alături de patrule cu câini.

Potrivit regulilor exercițiului, militarii polonezi pot fi, în mod simulat, „capturați" sau „eliminați".

Interesul pentru experiența ucraineană continuă să crească

Exercițiul a fost conceput inițial pentru forțele americane de operațiuni speciale. Până acum a mai avut loc doar de două ori, ambele dăți în acest an. Organizatorii intenționează acum să îl desfășoare periodic și spun că a stârnit deja interesul aproape tuturor celor 32 de state membre NATO.

Antrenamentul are loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre Rusia și NATO. Săptămâna aceasta, directorul CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Moscova pentru a avertiza Rusia să nu atace state membre ale Alianței. Potrivit a trei oficiali occidentali, Rusia este pregătită să recurgă la sabotaje și atacuri cibernetice împotriva NATO, dar evită o confruntare directă.

Chiar luna aceasta, drone au fost observate deasupra unei baze militare germane. O altă dronă, încărcată cu exploziv, a fost depistată pe un aeroport de marfă din Germania.

Cu toate acestea, interesul pentru experiența ucraineană continuă să crească. Încă din martie, președintele Volodimir Zelenski declara că Ucraina ajută cinci state din Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic să contracareze dronele iraniene, precizând că asistență similară au cerut și Statele Unite, alături de parteneri europeni. Șeful Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone, a declarat, la rândul său, că ucrainenii devin instructori pentru forțele NATO.

Militarii americani folosesc, de asemenea, experiența ucraineană în propria pregătire. În aprilie a apărut informația despre un exercițiu bazat pe operațiunea „Pânza de păianjen", în cadrul căruia SUA au reconstituit un atac ucrainean asupra unor obiective militare rusești. Iar în august, operatori ucraineni de drone au „distrus", în cadrul unor exerciții desfășurate în Germania, trupe americane simulate, depistând militari și tehnică blindată.

Un comandant NATO spune că instruirea soldaților ucraineni arată forțelor sale că abilități neglijate după Războiul Rece redevin importante

Instruirea trupelor ucrainene pentru războiul cu Rusia le-a reamintit antrenorilor occidentali cât de importantă este războiul electronic, o abilitate-cheie care a primit mai puțină atenție de la finalul Războiului Rece, dar care se dovedește tot mai importantă în lupta modernă.

Norvegia conduce un nou efort multinațional de instruire, desfășurat pe teritoriul NATO, menit să pregătească trupele ucrainene pentru luptă. Instructorii transmit practicile occidentale, dar învață și din lecțiile soldaților ucraineni participanți, care aduc o experiență de luptă valoroasă, dobândită pe front, în domenii precum războiul electronic și cel cu drone.

Instruirea soldaților ucraineni reprezintă un mod prin care națiunile partenere pot aduce lecțiile războiului înapoi în propriile armate, a declarat pentru Business Insider brigadierul Atle Molde, comandantul care coordonează Task Force Legio. El a spus că Camp Jomsborg, tabăra de instruire construită special, pe care Business Insider a vizitat-o în Polonia, „este unul dintre mai multe, dar poate cel mai important senzor de informații”.

Una dintre lecțiile pe care Norvegia le desprinde din această colaborare, a spus el, este importanța reînnoită a capabilităților de război electronic.

Războiul electronic era un domeniu în care „Occidentul, respectiv NATO și forțele occidentale, aveau o capacitate destul de mare în perioada Războiului Rece”, a spus Molde. „Dar după căderea Uniunii Sovietice, odată cu sfârșitul Războiului Rece, când ne-am orientat spre lupta antiinsurgență și lucruri de acest gen, toate acestea au dispărut.”

Acum, a spus el, Occidentul trebuie „să reconstruiască acele capacități”.

O parte din războiul din Ucraina constă într-o luptă electronică acerbă. Ambele părți încearcă să detecteze, să bruieze și să perturbe comunicațiile, dronele, sistemele de navigație și senzorii adversarului.

Cele două armate dezvoltă în permanență noi tactici și tehnologii, pentru a-și menține funcționale propriile sisteme, în timp ce le perturbă pe cele ale inamicului.

Războiul din Ucraina a expus armatele occidentale cerințelor unei lupte moderne, de amploare, determinând investiții mai mari în tehnologie, precum și în capacitățile critice care fuseseră lăsate să se degradeze în perioada post-Război Rece.

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Războiul electronic este un exemplu în acest sens. A reprezentat un punct central de interes în timpul Războiului Rece, când ambele tabere căutau să perturbe comunicațiile și radarele inamice, protejându-le în același timp pe ale lor. Această prioritate a scăzut în conflictele purtate ulterior de armatele occidentale, precum luptele antiinsurgență și antiterorism.

Mareșalul de aviație Sir John Stringer, adjunctul Comandantului Suprem Aliat pentru Europa în cadrul NATO, a declarat pentru Business Insider, la începutul acestui an, că structurile de comandă militară trebuie să învețe să se ascundă „la vedere”, controlându-și semnăturile electronice.

Radiourile, radarele, legăturile de date și alte sisteme pot emite semnale pe care inamicul le poate detecta și folosi pentru a localiza cartierele generale. Controlul acestor emisii, în paralel cu căutarea celor ale inamicului, face parte din confruntarea mai amplă pentru controlul spectrului electromagnetic, care include și războiul electronic.

Mareșalul de aviație Sir Stuart Peach, fostul președinte al Comitetului Militar al NATO, a declarat în 2024 că, deși NATO nu a investit substanțial în războiul electronic timp de decenii, „Rusia nu a încetat niciodată să practice războiul electronic”.

El a spus că Ucraina reprezintă „cel mai dens și mai periculos mediu de operare electromagnetic pe care l-am văzut vreodată”, adăugând că „trebuie să învățăm de la ucraineni, care luptă pentru viața și pentru țara lor”.

Regulile războiului nu se mai aplică

La Camp Jomsborg, războiul electronic, la fel ca pilotarea dronelor, nu reprezintă domenii pe care partenerii îi învață pe soldații ucraineni, întrucât Ucraina are deja o experiență vastă în ambele domenii, a declarat pentru Business Insider maiorul John, ofițerul S3 responsabil de sincronizarea întregii operațiuni de instruire, care a cerut să fie identificat doar prin prenume, din motive de securitate.

Experiența de luptă a Ucrainei se află în centrul acestui efort de instruire. În loc să urmeze o programă concepută de cele 11 forțe occidentale participante, Ucraina este cea care le spune ce anume are nevoie și pe ce dorește să se concentreze. Instructorii ucraineni ajută la conducerea cursului, iar experiența soldaților ucraineni este integrată în program. John a spus: „Am definit acest loc drept un centru de instruire ucrainean.”

John a spus că instructorii încearcă mereu să învețe de la ucrainenii pe care îi pregătesc, nu doar pentru a îmbunătăți instruirea, ci și pentru a duce o parte din aceste experiențe înapoi în propriile forțe armate.

Regatul Unit, care de asemenea instruiește trupe ucrainene, a declarat că acest proces l-a determinat să regândească părți importante din modul în care își pregătește propriile trupe pentru luptă.

La Camp Jomsborg, „putem învăța de la experții ucraineni în fiecare zi”, a spus Molde. „Așa că este ceva valoros.” El a descris instruirea drept „o stradă cu două sensuri”, aliații instruindu-i pe ucraineni, dar desprinzând, în același timp, lecții pentru propriile armate.

El a spus că nu este vorba despre a copia tot ceea ce face Ucraina, întrucât unele dintre abordările sale — precum dependența de drone — au apărut ca urmare a unor lipsuri și limitări cu care aliații s-ar putea să nu se confrunte. De asemenea, Ucraina are un teren și o populație diferite față de Norvegia, ceea ce schimbă modul în care se poartă lupta.

Norvegia încearcă să preia „lecțiile relevante învățate din experiența Ucrainei”, a spus el.

Molde a spus că printre celelalte lecții importante pe care Norvegia le analizează din cadrul instruirii se numără modul în care Ucraina folosește eficient dronele și modul în care Norvegia se poate proteja de modul în care Rusia folosește dronele, precum și importanța apărării antiaeriene.

„Avem acum un actor, o amenințare la adresa securității întregii Europe de Vest. Regulile războiului nu se mai aplică”, a spus el, referindu-se la disponibilitatea Rusiei de a ataca infrastructura civilă.

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Importanța apărării antiaeriene este o altă lecție pe care partenerii spun că o desprind din acest război. Apărarea antiaeriană este o altă capacitate neglijată de aliați după sfârșitul Războiului Rece, la care aceștia trebuie acum să revină. Aliații au redus investițiile în sistemele de apărare antiaeriană terestră după Războiul Rece, dar acum le sporesc, îngrijorați fiind că, odată cu creșterea accentuată a numărului de drone ieftine, nu va fi posibilă desfășurarea unor apărări suficiente pentru a proteja totul, sau chiar toate obiectivele cu adevărat critice.

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Trupe occidentale conduc tancuri, vehicule blindate și motociclete către soldați ucraineni, în cadrul unor exerciții menite să îi pregătească pentru atacurile mecanizate și de infanterie neregulată ale Rusiei.

Trupele ucrainene nu exersează război mecanizat ca parte a antrenamentului, întrucât atacurile mecanizate ucrainene de amploare nu mai reprezintă o caracteristică majoră a războiului. Este însă important ca soldații să știe cum să răspundă unor astfel de atacuri, deoarece „încă vedem că rușii folosesc vehicule mecanizate”, a spus John.

Tancurile și vehiculele blindate au avut un rol mai important la începutul războiului, dar s-au dovedit deosebit de vulnerabile în fața amenințărilor reprezentate de mine și de drone. Războiul a devenit un conflict de uzură, epuizant, cu o zonă de front tot mai extinsă în care este dificilă desfășurarea unui război de manevră agil. Tancurile și blindatele grele sunt concepute pentru tipul de străpungeri care devin tot mai rare.

Rusia continuă totuși să desfășoare atacuri mecanizate, inclusiv asalturi mai mici, localizate, cu mai puține vehicule, în încercarea de a înainta și de a câștiga teren. Prin urmare, soldații ucraineni trebuie în continuare să știe cum să le facă față cât mai bine.

Soldații ruși folosesc motociclete, ATV-uri și quad-uri în Ucraina pentru atacuri rapide, dar și pentru asalturi de amploare, prin care încearcă să copleșească pozițiile ucrainene. Și Ucraina folosește astfel de vehicule pentru a ataca rapid pozițiile rusești. Cei care se deplasează pe aceste vehicule sunt mai puțin protejați și mai vulnerabili la atacurile cu drone decât trupele aflate în vehicule blindate, dar se pot deplasa rapid, ceea ce îi face mai greu de reperat și de vizat.

Molde a spus că obiectivul este ca forța opozantă să performeze mai bine cu aceste vehicule decât o face Rusia, oferindu-le astfel ucrainenilor un adversar mai dificil în cadrul antrenamentului.

„Este un principiu militar vechi. Antrenează-te din greu, ca să lupți mai ușor,.” spune acesta.