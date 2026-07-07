Polonia, SUA și alți trei aliați vor înființa în Europa un centru de mentenanță pentru rachetele Patriot. Acordul, semnat la Ankara

Polonia, SUA și alți trei parteneri europeni au convenit să înființeze un centru de mentenanță pentru rachetele avansate PAC-3 Patriot în Europa.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat marți, 7 iulie, acordul în cadrul summitului NATO de la Ankara.

„Am semnat un acord cu Statele Unite, Germania, Țările de Jos și Suedia pentru înființarea unui centru de mentenanță pentru rachetele PAC-3 destinate sistemelor Patriot în Europa”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

„Acest lucru va crește semnificativ capacitatea și va accelera producția și întreținerea rachetelor”, a adăugat el.

Deocamdată nu este clar unde va fi înființat centrul. Totuși, Kosiniak-Kamysz a declarat anterior că Polonia se numără printre statele luate în calcul în mod serios pentru găzduirea viitorului centru de producție al rachetelor PAC-3, scrie TVP World.

Anterior, oficialii americani au transmis că nu exclud producerea rachetelor PAC-3 Patriot în afara Statelor Unite.

Noul centru completează eforturile europene de extindere a capacităților de producție și mentenanță pentru sistemele Patriot, considerate printre cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană din lume și utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice și a altor amenințări aeriene.

Polonia și-a construit o componentă esențială a sistemului național de apărare antiaeriană în jurul acestor rachete. În prezent, operează două baterii Patriot și a comandat încă șase din Statele Unite, în cadrul unui amplu program de modernizare în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Cererea pentru rachetele interceptoare PAC-3 era deja foarte ridicată înainte ca Statele Unite să intre în război cu Iranul la sfârșitul lunii februarie.

Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut aliaților NATO să adopte măsuri concrete pentru consolidarea apărării aeriene a țării sale, înaintea summitului Alianței care începe marți la Ankara.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.