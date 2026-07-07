search
Marți, 7 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Polonia, SUA și alți trei aliați vor înființa în Europa un centru de mentenanță pentru rachetele Patriot. Acordul, semnat la Ankara

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Polonia, SUA și alți trei parteneri europeni au convenit să înființeze un centru de mentenanță pentru rachetele avansate PAC-3 Patriot în Europa.

Baterie Patriot/FOTO: Profimedia
Baterie Patriot/FOTO: Profimedia

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat marți, 7 iulie, acordul în cadrul summitului NATO de la Ankara.

„Am semnat un acord cu Statele Unite, Germania, Țările de Jos și Suedia pentru înființarea unui centru de mentenanță pentru rachetele PAC-3 destinate sistemelor Patriot în Europa”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

„Acest lucru va crește semnificativ capacitatea și va accelera producția și întreținerea rachetelor”, a adăugat el.

Deocamdată nu este clar unde va fi înființat centrul. Totuși, Kosiniak-Kamysz a declarat anterior că Polonia se numără printre statele luate în calcul în mod serios pentru găzduirea viitorului centru de producție al rachetelor PAC-3, scrie TVP World.

Anterior, oficialii americani au transmis că nu exclud producerea rachetelor PAC-3 Patriot în afara Statelor Unite.

Noul centru completează eforturile europene de extindere a capacităților de producție și mentenanță pentru sistemele Patriot, considerate printre cele mai avansate sisteme de apărare antiaeriană din lume și utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice și a altor amenințări aeriene.

Polonia și-a construit o componentă esențială a sistemului național de apărare antiaeriană în jurul acestor rachete. În prezent, operează două baterii Patriot și a comandat încă șase din Statele Unite, în cadrul unui amplu program de modernizare în valoare de mai multe miliarde de dolari.

Cererea pentru rachetele interceptoare PAC-3 era deja foarte ridicată înainte ca Statele Unite să intre în război cu Iranul la sfârșitul lunii februarie.

Luni, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut aliaților NATO să adopte măsuri concrete pentru consolidarea apărării aeriene a țării sale, înaintea summitului Alianței care începe marți la Ankara.

„Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare”, a scris Volodimir Zelenski pe platforma X.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Culisele anulării cartonașului roșu primit de Folarin Balogun: Telefoane, avocați de la Casa Albă, lobby până în Elveția
digi24.ro
image
O angajată din Spania și-a mărit singură salariul cu 20.000 de euro. A fost concediată, dar nu va trebui să returneze banii
stirileprotv.ro
image
România anunță noi achiziții militare în prima zi de summit NATO, alături de alte 10 state aliate. Vom cumpăra avioane Saab de la suedezi. O aeronavă costă până la 450 de milioane de dolari
gandul.ro
image
Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice. Până la 18.500 de lei pentru mașini noi
mediafax.ro
image
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat de FRF după un meci din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Harta autostrăzilor și drumurilor expres din România în iulie 2026: Ce proiecte sunt în construcție și în licitare
libertatea.ro
image
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev
digi24.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
digisport.ro
image
Rețeta Majdei Aboulumosha de plăcintă crocantă din foi de orez cu brânzeturi. Preparatul gustos de care să te bucuri în această vară
click.ro
image
Proprietara terenului unde se află „Focul Viu” din Buzău s-a săturat de atâția turiști și a blocat accesul
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Simbolurile de la funeraliile lui Ali Khamenei. Analist: Sloganul este "trebuie să ne ridicăm"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
newsweek.ro
image
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
prosport.ro
image
Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Formula de calcul și condițiile de promovare
playtech.ro
image
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000 de euro
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de reacții
digisport.ro
image
Cum poți „slăbi” peste noapte, potrivit Mihaelei Bilic: „Nu e vorba de trișat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Carmen Chindriș din Sighetu Marmației. Așa ceva nu s-a mai văzut. Are două scene în interior și o curte spectaculoasă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se fac alegeri din nou! Verificări privind alegătorii din România
mediaflux.ro
image
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”
click.ro
image
Ea e Rontzi, nepoata de 10 pe linie, la Bac, a lui Mircea Badea! Ce medie a obținut fiul lui Dan Helciug: „Pe munca lui, fără meditații!”
click.ro
image
Anthony Hopkins, de nerecunoscut la 88 de ani. Fotografia publicată în timpul Cupei Mondiale a stârnit un val uriaș de reacții
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arată Jessica, fiica de două luni a lui Pepe? Micuța, prima apariție publică în videoclipul documentar „Viața de Țigani”: „Oamenii pleacă, dar familiile rămân”
image
Schimb dur de replici între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu. De la ce a pornit totul: „Vezi că nu ești creator de modă”

OK! Magazine

image
„De două ori pe noapte, cum m-ați sfătuit…” Scrisoarea explicită a Regelui Spaniei către părinții lui, despre noaptea nunții

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Suplimentul pe care un cardiolog îl ia zilnic pentru sănătatea inimii