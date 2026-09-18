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Trump și Xi Jinping se întâlnesc la Washington. Taiwanul, Iranul și inteligența artificială, pe agenda summitului

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Președintele SUA, Donald Trump, îl va primi săptămâna viitoare, la Washington, pe omologul chinez Xi Jinping, cei doi urmărind astfel să stabilizeze o relaţie tensionată din cauza unor probleme variate – de la comerţ, Taiwan şi Iran, până la îngrijorările globale legate de inteligenţa artificială.

Xi Jinping și Donald Trump
Xi Jinping și Donald Trump Foto: AFP

Potrivit Reuters, este prima vizită a lui Xi la Casa Albă din ultimul deceniu. Trump, confruntat cu situaţia tensionată legată de Iran şi cu cote scăzute de popularitate, caută succese comerciale pe care să le poată prezenta americanilor nemulţumiţi de creşterea preţurilor.

Reuters a analizat câteva dintre subiectele cheie ale summitului din 24 septembrie, care urmează vizitei efectuate de Trump la Beijing în luna mai.

Piețele vor urmări dacă SUA și China vor prelungi armistițiul privind tarifele vamale, care expiră pe 10 noiembrie. Cele două țări ar urma să discute și despre agricultură și barierele comerciale netarifare.

Trump ar putea încerca să obțină noi acorduri comerciale înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, inclusiv achiziții importante de avioane Boeing și produse agricole de către China.

Beijingul și Washingtonul negociază, de asemenea, chestiuni legate de tehnologie: China dorește acces în continuare la tehnologia americană avansată, iar SUA solicită facilitarea exporturilor chineze de pământuri rare și minerale critice.

Taiwan

Aliaţii SUA din Asia sunt tot mai îngrijoraţi că, pentru a obţine acele victorii economice, Trump ar putea fi tentat să diminueze sprijinul Washingtonului pentru Taiwan, insula guvernată democratic pe care China o revendică.

Taiwanul respinge categoric pretenţiile de suveranitate ale Chinei.

Deși SUA nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, Washingtonul este principalul susținător internațional și furnizor de armament al insulei.

China dorește ca Donald Trump să limiteze vânzările de arme către Taiwan și să declare public că SUA se opun independenței insulei, o schimbare față de formularea tradițională potrivit căreia Washingtonul doar „nu susține” independența Taiwanului.

O asemenea modificare ar putea genera controverse și opoziție în Congresul american.

Războiul din Iran

Se preconizează că cei doi preşedinţi vor discuta despre războiul cu Iranul, conflict pe care Trump a încercat să-l încheie după ce l-a declanşat împreună cu Israelul în luna februarie.

China menţine legături strânse cu Teheranul şi este, de departe, cel mai mare cumpărător mondial de petrol iranian. Washingtonul consideră că Xi este singurul capabil să exercite presiuni asupra Teheranului, însă acesta nu a dat semne că ar dori să facă acest lucru.

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Reuters a relatat luna trecută că Beijingul ar vinde Iranului bunuri de miliarde de dolari printr-o schemă de eludare a sancțiunilor, acuzație respinsă de Ministerul chinez de Externe. În acest context, SUA și China urmează să discute despre legăturile financiare ale Beijingului cu Teheranul.

Trump a negat, de asemenea, informațiile potrivit cărora entități chineze ar fi furnizat Iranului imagini din satelit ale unei baze americane din Iordania.

Inteligența Artificială

Analiştii consideră inteligenţa artificială un domeniu potenţial de cooperare, având în vedere implicaţiile sale asupra securităţii naţionale, competitivităţii economice şi capacităţilor militare, precum şi preocupările comune ale SUA şi Chinei legate de utilizarea necorespunzătoare a acestei tehnologii.

Cu toate acestea, experţii afirmă că rivalitatea intensă dintre cele două ţări în acest domeniu va limita, probabil, posibilităţile de cooperare la simple acorduri simbolice.

Miercuri, Axios a citat o declaraţie a lui Bessent, potrivit căreia Statele Unite sunt deschise să discute cu China despre riscurile comune în cadrul negocierilor privind AI din acest weekend.

Legislatorii americani cer noi reglementări pentru sistemele de inteligență artificială, în timp ce șeful Anthropic, Dario Amodei, avertizează asupra riscurilor pentru SUA în cazul unei dominații chineze în domeniu.

Beijingul a respins avertismentul, iar Trump a minimalizat îngrijorările privind dezvoltarea IA.

Problema fentanilului

Limitarea fluxului de precursori chimici pentru fentanil dinspre China rămâne o preocupare a administraţiei Trump, având în vedere ravagiile pe care acest drog le-a provocat în rândul americanilor.

Potrivit unei determinări prezidențiale publicate de Departamentul de Stat al SUA, China „continuă să fie cel mai mare producător din lume al multora dintre substanțele chimice precursoare folosite pentru producerea ilegală de fentanil, metamfetamină și alte droguri sintetice letale.”

„Am abordat direct această problemă cu președintele Xi Jinping, iar anul trecut, la solicitarea mea, RPC (n.r. Republica Populară Chineză) a introdus noi cerințe prin care companiile sale trebuie să obțină licențe înainte de a exporta în America de Nord anumite substanțe chimice precursoare.

Cu toate acestea, infractorii continuă să găsească modalități de a ocoli aceste controale prin utilizarea unor substanțe chimice precursoare care nu sunt reglementate. RPC trebuie să ia măsuri mai ferme pentru a reduce în mod eficient fluxul acestor substanțe, prin includerea în categoria substanțelor reglementate a unor precursori chimici și a altor substanțe suplimentare solicitate de Statele Unite”, a declarat Trump în decizia prezidenţială publicată de Departamentul de Stat.

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