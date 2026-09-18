În cazul în care învinge Ucraina, România ar putea întâlni din nou Franța la CE de volei

Aseară s-au încheiat meciurile din cele patru grupe ale Campionatului European masculin de volei. Se știu partidele din optimile de finală. Clasată pe locul 3 în Grupa D, România va întâlni Ucraina, duminică, 20 septembrie, la ora 16.00.

Voleibaliștii români i-au tot întâlnit pe cei francezi în ultimii ani Foto: Marian Burlacu

Confruntarea se va disputa la Sofia, acolo unde se mai dispută alte trei partide din „optimi”. Practic, echipele din Grupa B (de la Sofia) le întâlnesc pe cele din Grupa D (de la Cluj). Iată programul confruntărilor:

Sâmbătă, 19 septembrie 2026

Ora 16.00: Polonia (locul 1 în Grupa B) - Letonia (locul 4 în Grupa D)

Ora 20.00: Germania (2D) - Bulgaria (3B)

Duminică, 20 septembrie 2026

Ora 16.00: Ucraina (2B) - România (3D)

Ora 20.00: Franța (1D) - Portugalia (4B)

Meciul România - Ucraina va fi transmis de TVR1 în direct.

Iată și celelalte meciuri din optimile de finală, cele care se dispută la Torino (Italia):

Duminică 20 septembrie 2026

Ora 17.00: Finlanda (locul 2 în Grupa C) - Grecia (locul 3 în Grupa a)

Ora 22.05: Italia (1A) - Danemarca (4C)

Luni, 21 septembrie 2026

Ora 17.00: Belgia (1C) - Cehia (4A)

Ora 22.00: Slovenia (2A) - Serbia (3C)

E de precizat că formațiile care au evoluat în Bulgaria și Italia, în prima fază a competiției, sunt favorizate în optimile de finală fiindcă ele cunosc sălile de joc (au deja repere).

În cazul în care va trece de Ucraina, România ar putea întâlni din nou Franța, în sferturile de finală ale competiției. Așa cum s-a mai întâmplat, de altfel, și la ediția precedentă din 2023.

La CE 2026, România a înregistrat următoarele rezultate: 1:3 cu Letonia, 3:1 cu Elveția, 2:3 cu Germania, 3:1 cu Turcia și 3:2 cu Franța.

Deținătoare a titlului continental este Polonia.

Grupa D - Cluj, BT Arena

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia 3:0

Elveția – România 1:3

12 septembrie 2026

Franța – Turcia 3:0

România – Germania 2:3

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia 0:3

Letonia – Franța 1:3

14 septembrie 2026

Germania – Elveția 3:1

România – Turcia 3:1

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția 1:3

Franța – Germania 3:0

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia 1:3

Franța – România 2:3

Clasament

1. Franța 13 puncte (5 meciuri)

2. Germania 11 puncte (5 meciuri)

3. România 9 puncte (5 meciuri)

4. Letonia 6 puncte (5 meciuri)

5. Turcia 3 puncte (5 meciuri)

6. Elveția 3 puncte (5 meciuri)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia 3:1

Slovacia - Slovenia 0:3

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia 2:3

Grecia - Italia 0:3

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia 3:0

Italia - Slovacia 3:1

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia 0:3

Slovenia - Grecia 1:3

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia 3:1

Cehia - Italia 1:3

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia 3:1

Cehia - Slovenia 1:3

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia 1:3

Italia - Slovenia 3:2

Clasament

1. Italia 14 puncte (5 meciuri)

2. Slovenia 10 puncte (5 meciuri)

3. Grecia 9 puncte (5 meciuri)

4. Cehia 8 puncte (5 meciuri)

5. Suedia 4 punct (5 meciuri)

6. Slovacia 0 puncte (5 meciuri)

Grupa B, Sofia (Bulgaria)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord 3:0

Portugalia - Bulgaria 0:3

12 septembrie 2026

Polonia - Israel 3:0

Bulgaria - Ucraina 1:3

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel 2:3

Macedonia de Nord - Polonia 0:3

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia 3:0

Bulgaria - Israel 3:1

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia 0:3

Polonia - Ucraina 3:0

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord 0:3

Polonia - Bulgaria 2:3

Clasament

1. Polonia 13 puncte (5 meciuri)

2. Ucraina 12 puncte (5 meciuri)

3. Bulgaria 11 puncte (5 meciuri)

4. Portugalia 4 puncte (5 meciuri)

5. Israel 2 puncte (4 meciuri)

6. Macedonia de Nord 0 puncte (4 meciuri)

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia 1:3

Serbia - Estonia 3:1

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda 3:0

Belgia - Finlanda 2.3

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca 0:3

Finlanda - Serbia 3:0

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda 3:2

Estonia - Belgia 1:3

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca 3:1

Olanda - Finlanda 2:3

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia 2:3

Olanda - Estonia 1:3

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia 0:3

Finlanda - Estonia 2:3

Clasament

1. Belgia 13 puncte (5 meciuri)

2. Finlanda 11 puncte (5 meciuri)

3. Serbia 7 puncte (5 meciuri)

4. Danemarca 7 puncte (5 meciuri)

5. Estonia 5 puncte (5 meciuri)

6. Olanda 2 puncte (5 meciuri)

Primele patru clasate în fiecare grupă s-au calificat în optimile de finală.