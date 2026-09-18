În cazul în care învinge Ucraina, România ar putea întâlni din nou Franța la CE de volei
Aseară s-au încheiat meciurile din cele patru grupe ale Campionatului European masculin de volei. Se știu partidele din optimile de finală. Clasată pe locul 3 în Grupa D, România va întâlni Ucraina, duminică, 20 septembrie, la ora 16.00.
Confruntarea se va disputa la Sofia, acolo unde se mai dispută alte trei partide din „optimi”. Practic, echipele din Grupa B (de la Sofia) le întâlnesc pe cele din Grupa D (de la Cluj). Iată programul confruntărilor:
Sâmbătă, 19 septembrie 2026
Ora 16.00: Polonia (locul 1 în Grupa B) - Letonia (locul 4 în Grupa D)
Ora 20.00: Germania (2D) - Bulgaria (3B)
Duminică, 20 septembrie 2026
Ora 16.00: Ucraina (2B) - România (3D)
Ora 20.00: Franța (1D) - Portugalia (4B)
Meciul România - Ucraina va fi transmis de TVR1 în direct.
Iată și celelalte meciuri din optimile de finală, cele care se dispută la Torino (Italia):
Duminică 20 septembrie 2026
Ora 17.00: Finlanda (locul 2 în Grupa C) - Grecia (locul 3 în Grupa a)
Ora 22.05: Italia (1A) - Danemarca (4C)
Luni, 21 septembrie 2026
Ora 17.00: Belgia (1C) - Cehia (4A)
Ora 22.00: Slovenia (2A) - Serbia (3C)
E de precizat că formațiile care au evoluat în Bulgaria și Italia, în prima fază a competiției, sunt favorizate în optimile de finală fiindcă ele cunosc sălile de joc (au deja repere).
În cazul în care va trece de Ucraina, România ar putea întâlni din nou Franța, în sferturile de finală ale competiției. Așa cum s-a mai întâmplat, de altfel, și la ediția precedentă din 2023.
La CE 2026, România a înregistrat următoarele rezultate: 1:3 cu Letonia, 3:1 cu Elveția, 2:3 cu Germania, 3:1 cu Turcia și 3:2 cu Franța.
Deținătoare a titlului continental este Polonia.
Grupa D - Cluj, BT Arena
9 septembrie 2026
România – Letonia 1:3
10 septembrie 2026
Franța – Elveția 3:0
Turcia – Germania 1:3
11 septembrie 2026
Germania – Letonia 3:0
Elveția – România 1:3
12 septembrie 2026
Franța – Turcia 3:0
România – Germania 2:3
13 septembrie 2026
Elveția – Turcia 0:3
Letonia – Franța 1:3
14 septembrie 2026
Germania – Elveția 3:1
România – Turcia 3:1
15 septembrie 2026
Letonia – Elveția 1:3
Franța – Germania 3:0
16 septembrie 2026
Turcia – Letonia 1:3
Franța – România 2:3
Clasament
1. Franța 13 puncte (5 meciuri)
2. Germania 11 puncte (5 meciuri)
3. România 9 puncte (5 meciuri)
4. Letonia 6 puncte (5 meciuri)
5. Turcia 3 puncte (5 meciuri)
6. Elveția 3 puncte (5 meciuri)
Celelalte grupe
Grupa A, Modena (Italia)
Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia
10 septembrie 2026
Italia - Suedia 3:0
11 septembrie 2026
Cehia - Grecia 3:1
Slovacia - Slovenia 0:3
12 septembrie 2026
Suedia - Cehia 2:3
Grecia - Italia 0:3
13 septembrie 2026
Slovenia - Suedia 3:0
Italia - Slovacia 3:1
14 septembrie 2026
Slovacia - Cehia 0:3
Slovenia - Grecia 1:3
15 septembrie 2026
Grecia - Suedia 3:1
Cehia - Italia 1:3
16 septembrie 2026
Suedia - Slovacia 3:1
Cehia - Slovenia 1:3
17 septembrie 2026
Slovacia - Grecia 1:3
Italia - Slovenia 3:2
Clasament
1. Italia 14 puncte (5 meciuri)
2. Slovenia 10 puncte (5 meciuri)
3. Grecia 9 puncte (5 meciuri)
4. Cehia 8 puncte (5 meciuri)
5. Suedia 4 punct (5 meciuri)
6. Slovacia 0 puncte (5 meciuri)
Grupa B, Sofia (Bulgaria)
Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel
9 septembrie 2026
Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0
10 septembrie 2026
Polonia - Portugalia 3:0
Israel - Ucraina 1:3
11 septembrie 2026
Ucraina - Macedonia de Nord 3:0
Portugalia - Bulgaria 0:3
12 septembrie 2026
Polonia - Israel 3:0
Bulgaria - Ucraina 1:3
13 septembrie 2026
Portugalia - Israel 2:3
Macedonia de Nord - Polonia 0:3
14 septembrie 2026
Ucraina - Portugalia 3:0
Bulgaria - Israel 3:1
15 septembrie 2026
Macedonia de Nord - Portugalia 0:3
Polonia - Ucraina 3:0
16 septembrie 2026
Israel - Macedonia de Nord 0:3
Polonia - Bulgaria 2:3
Clasament
1. Polonia 13 puncte (5 meciuri)
2. Ucraina 12 puncte (5 meciuri)
3. Bulgaria 11 puncte (5 meciuri)
4. Portugalia 4 puncte (5 meciuri)
5. Israel 2 puncte (4 meciuri)
6. Macedonia de Nord 0 puncte (4 meciuri)
Grupa C, Tampere (Finlanda)
Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca
10 septembrie 2026
Finlanda - Danemarca 3:0
11 septembrie 2026
Olanda - Belgia 1:3
Serbia - Estonia 3:1
12 septembrie 2026
Danemarca - Olanda 3:0
Belgia - Finlanda 2.3
13 septembrie 2026
Estonia - Danemarca 0:3
Finlanda - Serbia 3:0
14 septembrie 2026
Serbia - Olanda 3:2
Estonia - Belgia 1:3
15 septembrie 2026
Belgia - Danemarca 3:1
Olanda - Finlanda 2:3
16 septembrie 2026
Danemarca - Serbia 2:3
Olanda - Estonia 1:3
17 septembrie 2026
Serbia - Belgia 0:3
Finlanda - Estonia 2:3
Clasament
1. Belgia 13 puncte (5 meciuri)
2. Finlanda 11 puncte (5 meciuri)
3. Serbia 7 puncte (5 meciuri)
4. Danemarca 7 puncte (5 meciuri)
5. Estonia 5 puncte (5 meciuri)
6. Olanda 2 puncte (5 meciuri)
Primele patru clasate în fiecare grupă s-au calificat în optimile de finală.