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Milionarul de extremă dreapta Abelardo de la Espriella, admirator al lui Trump, câștigă la limită alegerile prezidențiale din Columbia

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Avocatul și omul de afaceri Abelardo de la Espriella, candidat de extremă dreapta și admirator declarat al președintelui american Donald Trump, a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale din Columbia, învingându-l la limită pe senatorul de stânga Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella, candidat de extremă dreapta, a câștigat prezidențialele din Columbia/FOTO:
Abelardo de la Espriella, candidat de extremă dreapta, a câștigat prezidențialele din Columbia/FOTO:

Potrivit rezultatelor preliminare, după numărarea a 99,99% din buletinele de vot, De la Espriella a obținut 12,96 milioane de voturi, adică 49,66%, cu doar 250.830 mai multe decât Cepeda, care a primit 12,7 milioane de voturi, adică 48,7%. Un procent de 1,6% din buletinele de vot au fost lăsate necompletate.

Diferența dintre cei doi candidați a fost mai mică decât în primul tur al scrutinului, desfășurat cu trei săptămâni în urmă, când De la Espriella avea un avans de peste 670.000 de voturi.

Victoria sa marchează o schimbare semnificativă de direcție politică în Columbia, după patru ani de guvernare sub Gustavo Petro, primul președinte de stânga din istoria țării. Constituția Columbiei nu îi permite lui Petro să candideze pentru un nou mandat.

Rezultatul este interpretat de analiști și ca parte a unei tendințe mai ample observate în America Latină, unde mai mulți candidați conservatori sau de extremă dreapta au obținut recent victorii electorale. În timpul campaniei, De la Espriella a primit și susținerea lui Donald Trump, care a salutat victoria acestuia printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În discursul susținut după anunțarea rezultatelor, la Barranquilla, oraș situat pe coasta caraibiană a Columbiei, noul președinte ales a promis că va respecta Constituția și că va guverna în interesul tuturor cetățenilor.

„Vreau să mă adresez în special celor care nu au votat pentru mine. Drepturile dumneavoastră vor fi respectate, opiniile dumneavoastră vor fi ascultate și nu va trebui să vă temeți pentru că gândiți diferit”, a declarat acesta.

De la Espriella a pledat, de asemenea, pentru consolidarea relațiilor cu Statele Unite, pe care le consideră principalul partener comercial și un aliat esențial în combaterea criminalității organizate.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că a discutat cu președintele ales pentru a-l felicita, afirmând că administrația Trump dorește să colaboreze îndeaproape cu noul guvern de la Bogota în domenii precum securitatea regională, migrația și relațiile economice.

La scurt timp după publicarea rezultatelor preliminare, președintele Gustavo Petro a pus sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral, susținând existența unor nereguli în centralizarea voturilor. El nu a prezentat însă dovezi în sprijinul acuzațiilor.

Petro a declarat că va recunoaște doar rezultatul oficial rezultat în urma procesului de verificare și validare a voturilor, care urmează să fie finalizat în următoarele zile.

În aceeași linie, candidatul învins, Iván Cepeda, a refuzat să își recunoască înfrângerea înainte de finalizarea verificărilor. El a anunțat că echipa juridică a formațiunii sale contestă rezultatele din aproximativ 33.000 de secții de votare.

Proteste și tensiuni

Rezultatul scrutinului a generat proteste în mai multe orașe. La Cali, manifestanții au intrat în confruntări cu forțele de ordine și au incendiat steaguri americane. În capitala Bogota, sute de persoane s-au adunat în apropierea unuia dintre principalele centre de centralizare a voturilor.

În discursul său de victorie, De la Espriella le-a cerut lui Petro și Cepeda să respecte rezultatul electoral și să evite alimentarea tensiunilor sociale.

Promisiuni privind securitatea

Campania electorală s-a desfășurat pe fondul deteriorării situației de securitate din Columbia, unde violențele asociate grupărilor armate și traficului de droguri au crescut în ultimii ani.

De la Espriella a câștigat sprijinul unei părți importante a electoratului promițând măsuri dure împotriva organizațiilor criminale. El a anunțat că intenționează să construiască zece penitenciare de maximă securitate și să renunțe la politica de negociere cu grupările armate promovată de administrația Petro.

Noul președinte a declarat că va solicita sprijinul Statelor Unite pentru intensificarea operațiunilor împotriva culturilor de coca. Columbia rămâne cel mai mare producător mondial de cocaină, iar traficul de droguri este considerat una dintre principalele cauze ale violenței din țară.

Un outsider controversat

Născut la Bogota și crescut pe coasta caraibiană, Abelardo de la Espriella și-a construit notorietatea ca avocat specializat în cauze penale, reprezentând de-a lungul carierei mai multe figuri asociate grupărilor paramilitare de dreapta.

Ulterior, și-a extins activitatea în domenii precum imobiliarele, industria băuturilor și moda masculină. Deși este asociat de mult timp cu cercurile conservatoare ale establishmentului politic columbian, el și-a construit campania în jurul imaginii de candidat anti-sistem.

Mandatul său va începe la 7 august. El va guverna însă cu o majoritate fragilă în Congres și într-un climat politic profund polarizat, după una dintre cele mai tensionate campanii electorale din ultimii ani.

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