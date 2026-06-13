Trump anunță uciderea lui Niño Guerrero, șeful organizaţiei criminale venezuelene Tren de Aragua

Autoritățile din SUA și Venezuela au anunțat vineri, 12 iunie, uciderea șefului organizației criminale venezuelene Tren de Aragua. Nino Guerrero, liderul grupării, a fost pus sub acuzare de un tribunal din New York în 2025.

Într-un nou semn al recentei reluări a cooperării dintre Washington şi Caracas, moartea lui Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Nino Guerrero („Copil Războinic"), a fost făcută publică de președintele american Donald Trump şi apoi confirmată de guvernul venezuelean, scrie Agepres.

„La ordinul meu, Comandamentul Sudic al Statelor Unite a desfășurat o lovitură militară rapidă și letală care a dus la eliminarea cu succes a lui Niño Guerrero, liderul notoriu al Tren de Aragua, una dintre cele mai sângeroase organizații teroriste de pe planetă”, a transmis Trump pe Truth Social.

Acesta îl acuză pe fostul președinte Joe Biden că „a deschis frontiera sudică a țării pentru milioane de infractori ilegali și a permis acestei armate străine să violeze, să mutileze și să ucidă cetățeni americani fără nicio consecință.”

„La începutul mandatului meu, mi-am respectat promisiunea de a desemna Tren de Aragua drept organizație teroristă străină, de a deporta mii de criminali periculoși și de a declara război cartelurilor, care de mult timp poartă un război împotriva cetățenilor noștri, în timp ce liderii slabi au lăsat America neajutorată și în defensivă.

Această operațiune a fost coordonată îndeaproape cu prietenii noștri din Venezuela, cu care colaborăm foarte bine. Drept urmare, teroriștii Tren de Aragua nu mai au un refugiu sigur în Venezuela sau în altă parte, iar sub conducerea mea îi vom găsi pe acești criminali și traficanți de droguri oriunde s-ar afla și îi vom trimite în adâncurile iadului, acolo unde le este locul.”

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de cinci milioane de dolari pentru informații care au dus la capturarea sa.

„Guerrero Flores a fost creierul din spatele evoluției Tren de Aragua, care a trecut de la o bandă de deţinuţi venezueleni la organizaţie teroristă transnaţională”, a declarat procurorul american Jay Clayton la anunţarea rechizitoriului.

Această operaţiune comună este încă un exemplu de apropiere dintre Washington şi Caracas de la capturarea lui Nicolas Maduro. În martie, cele două ţări au reluat relaţiile diplomatice, care fuseseră rupte în 2019, iar Statele Unite sunt în proces de redeschidere a ambasadei lor din Caracas.

În paralel, Donald Trump relaxează treptat sancțiunile împotriva Venezuelei, care a adoptat noi legi privind hidrocarburile şi sectorul minier, deschizând aceste sectoare investiţiilor private într-o ţară cu cele mai mari rezerve de petrol din lume.

Nino Guerrero, în vârstă de 42 de ani, a fost pus sub acuzare de un tribunal din New York în 2025, împreună cu alţi 69 de presupuşi membri ai Tren de Aragua, una dintre cele mai importante organizaţii criminale din America Latină, pentru ordonarea, dirijarea şi facilitarea unor acte de terorism şi violenţă în Statele Unite.

Tren de Aragua, considerată o organizaţie teroristă de către Statele Unite, a fost formată în 2014 în statul venezuelean Aragua, situat la vest de capitala Caracas. Conform rapoartelor serviciilor de informaţii, aceasta s-a răspândit ulterior în opt ţări sud-americane.

Organizaţia este acuzată de trafic de persoane, crime, răpiri, furturi, trafic de droguri, extorcare şi chiar minerit ilegal, controlând în acelaşi timp afaceri legale.