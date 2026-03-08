search
Duminică, 8 Martie 2026
Ultimele știri

Trump a lansat „Scutul Americilor”, o coaliție militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină: „Avem nevoie de ajutorul vostru”

Președintele SUA, Donald Trump, a găzduit sâmbătă, în statul Florida, primul summit regional intitulat „Shield of the Americas” („Scutul Americilor”), prilej cu care a anunțat lansarea unei noi inițiative de securitate menite să combată cartelurile de droguri și criminalitatea organizată în emisfera vestică. Evenimentul s-a desfășurat la complexul de golf Trump National Doral din Miami și a reunit lideri din America Latină și Caraibe.

La finalul reuniunii, 17 state au semnat o declarație comună de securitate, punând bazele unei inițiative denumite „Coaliția Americilor împotriva cartelurilor” .Potrivit administrației americane, coaliția urmărește coordonarea eforturilor regionale pentru identificarea și distrugerea rețelelor criminale implicate în traficul de droguri.

Angajament pentru folosirea forței militare

În discursul său, Trump a prezentat noua alianță drept o măsură decisivă pentru eliminarea cartelurilor din regiune. El a caracterizat organizațiile de narcotraficanți drept „o plagă pentru regiune” și a declarat că acordul include posibilitatea utilizării forței militare americane.

„Nucleul acordului nostru este un angajament de folosire a forței militare letale pentru a distruge cartelurile și rețelele teroriste sinistre. O dată pentru totdeauna, vom scăpa de ele”, a afirmat Trump în fața liderilor regionali.

Președintele american a subliniat că Statele Unite dispun de tehnologie militară avansată și a cerut sprijinul partenerilor din regiune pentru identificarea locațiilor liderilor cartelurilor. „Avem nevoie de ajutorul vostru. Trebuie doar să ne spuneți unde se află”, a spus el.

„Liderii din această regiune au permis ca vaste teritorii din emisfera vestică să ajungă sub controlul direct al bandelor transnaționale, care au preluat controlul asupra unor zone din țara dumneavoastră”, a subliniat Trump citat de Reuters. „Nu vom permite acest lucru.”

În discursul de deschidere, care a durat mai mult de 30 de minute, Trump a abordat o gamă largă de subiecte - Iranul, Ucraina, Pakistanul și India, fostul președinte Jimmy Carter, zahărul dominican, construirea de nave de război, personalitatea „calmă” a secretarului Trezoreriei, Scott Bessent, „vocea frumoasă” a președintei mexicane Claudia Sheinbaum, precum și importanța interpreților.

„Nu învăț limba voastră. Nu am timp”, a spus președintele american.

Operațiuni militare în Ecuador

Anunțul vine la scurt timp după ce forțele armate americane au început să coopereze cu autoritățile din Ecuador în operațiuni împotriva organizațiilor descrise drept „narco-teroriste”. Comandamentul Sudic al SUA a confirmat că militarii americani au participat la operațiuni comune cu forțele ecuadoriene, inclusiv la o lovitură țintită care a presupus acțiune militară letală.

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, prezent la summit, a lansat recent o ofensivă majoră împotriva rețelelor de trafic de droguri, într-o țară care s-a confruntat în ultimii ani cu o creștere dramatică a violenței asociate cartelurilor.

Lideri regionali prezenți la summit

La reuniunea au participat mai mulți lideri latino-americani și din Caraibe care împărtășesc o abordare fermă față de criminalitate. Printre aceștia s-au numărat:

Javier Milei, președintele Argentinei;

Rodrigo Paz, președintele Boliviei;

Rodrigo Chaves, președintele Costa Rica;

Luis Abinader, președintele Republicii Dominicane;

Daniel Noboa, președintele Ecuadorului;

Nayib Bukele, președintele El Salvadorului;

Irfaan Ali, președintele Guyanei;

Nasry „Tito” Asfura, președintele Hondurasului;

José Raúl Mulino, președintele Panama;

Santiago Peña, președintele Paraguayului;

Kamla Persad-Bissessar, prim-ministrul din Trinidad și Tobago.

La eveniment a participat și José Antonio Kast, recent ales președinte al statului Chile, care urmează să își preia mandatul în zilele următoare.

Absența marilor economii din regiune

De la summit au lipsit însă reprezentanții Braziliei, Mexicului și Columbiei, cele mai mari economii din America Latină. Liderii acestor state - Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum și Gustavo Petro sunt cunoscuți pentru orientarea lor politică de stânga, diferită de cea a liderilor prezenți la reuniune, mulți dintre ei apropiați de agenda politică a lui Trump.

Absența acestor țări evidențiază diviziunile ideologice din regiune privind modul de abordare a problemelor legate de securitate, migrație și criminalitate organizată.

Accent pe securitatea emisferei

Inițiativa lansată de Trump face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației sale de consolidare a influenței americane în emisfera vestică și de întărire a cooperării militare cu statele din regiune.

Deși Trump nu a menționat direct China, el a avertizat că Statele Unite nu vor permite „influențelor străine ostile din afara emisferei vestice” să își extindă prezența în regiune. Washingtonul a exprimat în repetate rânduri îngrijorări cu privire la creșterea investițiilor economice și a influenței strategice a Beijingului în America Latină, inclusiv în domeniul infrastructurii și al porturilor.

Comerțul Chinei cu regiunea a atins cifra de aproximativ 518 miliarde de dolari în 2024, iar Beijingul a acordat împrumuturi în valoare de peste 120 de miliarde de dolari guvernelor din emisfera vestică, potrivit analizei lui Ryan Berg, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Declarații despre Cuba

La reuniune, Trump a fost însoțit de secretarul de stat Marco Rubio, despre care a spus că participă alături de el la negocieri cu autoritățile cubaneze. Cu această ocazie, președintele american a afirmat că regimul comunist de la Havana „își trăiește ultimele clipe”.

SUA

