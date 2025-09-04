Președintele Donald Trump a reacționat dur miercuri în Biroul Oval, spunând unui reporter să-și găsească un alt loc de muncă după ce a fost întrebat de ce nu a luat nicio măsură împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în ciuda războiului continuu din Ucraina.

Întrebarea a venit din partea corespondentului Radio Polonia, Marek Wałkuski, care l-a întrebat pe Trump de ce nu a acționat împotriva lui Putin, deși și-a exprimat în trecut frustrarea și dezamăgirea față de acțiunile liderului rus.

Într-un comentariu pentru publicația The Hill, Wałkuski a spus că apreciază sfatul președintelui, dar că reacția acestuia îi confirmă alegerea carierei de jurnalist: „Am primit un răspuns demn de știri la întrebarea mea din partea președintelui Statelor Unite, și acesta este rolul meu ca jurnalist. Dar îi sunt recunoscător pentru sfat”, a declarat el.

Trump a respins observația lui Wałkuski, care sugera că SUA nu au luat nicio măsură împotriva Rusiei, menționând tarifele aplicate Indiei drept pedeapsă pentru achizițiile de petrol rusesc și adăugând: „Găsește-ți un alt job”.

„Cum poți spune că nu există nicio acțiune? Ai spune că aplicarea de sancțiuni secundare Indiei – cel mai mare cumpărător din afara Chinei, aproape egal – nu este o acțiune?” a spus președintele, referindu-se la tarifele suplimentare de 25% impuse Indiei pentru achiziția de petrol rusesc.

„Aceasta a costat sute de miliarde de dolari Rusia. Crezi că asta nu este o acțiune? Și încă nu am aplicat faza 2 sau faza 3”, a adăugat Trump. „Dar când spui că nu există nicio acțiune, cred că ar trebui să-ți găsești un alt job”, a continuat el. „Pentru că dacă îți amintești, acum două săptămâni am spus că dacă India cumpără – India are mari probleme, și asta s-a întâmplat. Așa că nu-mi spune asta”.

Un jurnalist cu experiență la Casa Albă

Marek Wałkuski este autor a patru cărți despre Casa Albă și SUA, a fost președinte al White House Foreign Press Group între 2024 și 2025 și face parte din corpul de presă al Casei Albe din 2018. Nu este prima dată când acesta se confruntă cu președintele sau creează tensiuni în Biroul Oval.

În februarie, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Wałkuski a pus o întrebare care a declanșat un schimb tensionat între vicepreședintele Vance, Trump și liderul ucrainean. Reporterul a întrebat atunci despre percepția conform căreia Trump s-ar alinia cu Putin în defavoarea aliaților săi, precum Polonia: „Când eram copil, priveam Statele Unite nu doar ca pe cea mai puternică țară, cea mai bogată țară din lume, țara cu muzică grozavă, filme grozave și mașini muscle, ci și ca pe o forță a binelui”, a spus Wałkuski. „Acum vorbesc cu prietenii mei din Polonia și sunt îngrijorați că te aliniezi prea mult cu Putin. Care este mesajul tău pentru ei?”

Trump a răspuns că nu se aliniază cu nimeni și că scopul său este să aducă Rusia și Ucraina la masa negocierilor. Vicepreședintele Vance a intervenit, lăudând eforturile diplomatice ale președintelui, iar când Zelenski a spus că diplomația cu Putin este inutilă, situația a degenerat, liderii americani strigând peste președintele ucrainean.