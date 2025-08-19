search
Marți, 19 August 2025
De câte ori a spus Zelenski «mulțumesc» în Biroul Oval. Președintele Ucrainei și-a însușit criticile lui JD Vance

Publicat:

În luna februarie a acestui an, în Biroul Oval, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost întrebat de vicepreședintele SUA, JD Vance, dacă a mulțumit măcar o dată lui Donald Trump pentru eforturile depuse în privința încheierii războiului. Jumătate de an mai târziu, Zelenski a fost în același Birou Oval și i-a mulțumit lui Trump de cel puțin 8 ori.

Volodimir Zelenski și Doanld Trump FOTO: EPA-EFE
Volodimir Zelenski și Doanld Trump FOTO: EPA-EFE

Întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump din luna feburarie în Biroul Oval nu s-a încheiat așa cum se aștepta, ci brusc, după discuții tensionate. La momentul respectiv, vicepreședintele SUA, JD Vance, l-a criticat pe liderul de la Kiev pentru faptul că nu a mulțumit îndeajuns poporului american și lui Donald Trump pentru eforturile depuse în încheierea războiului, scrie Mediafax.

„Domnule președinte, consider că este lipsit de respect din partea dumneavoastră să veniți în Biroul Oval pentru a încerca să discutați această chestiune (încheierea războiului – n.r.) în fața presei americane”, a fost comentariul lui JD Vance. „Ar trebui să-i mulțumiți președintelui pentru că încearcă să pună capăt acestui conflict”. Aceasta a fost afirmația care a generat un dialog tensionat în Biroul Oval, în urma căruia Zelenski a plecat mai repede decât era programat.

Jumătate de an mai târziu, Zelenski a revenit în Biroul Oval pentru o nouă rundă de discuții cu Trump, însă de această dată a venit însoțit de lideri europeni. În plus, el i-a mulțumit lui Trump de cel puțin opt ori, notează The Guardian.

Mulțumiri pentru liderii europeni și pentru SUA

Zelenski i-a mulțumit lui Trump pentru că l-a primit pe el și pe alți lideri mondiali la Casa Albă luni, în încercarea de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, dacă îmi permiteţi, în primul rând, vă mulţumesc pentru atenţie. Vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale pentru a opri omorurile şi pentru a opri acest război. Vă mulţumesc”, a spus Zelenski.

El a prezentat mulțumiri și primei-doamne a SUA, Melania Trump, care i-a trimis o scrisoare lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. „Profitând de această ocazie, mulţumesc soţiei dumneavoastră”, i-a spus Zelenski lui președintelui american.

De asemenea, Zelenski a ținut să mulțumească și liderilor europeni pentru suportul oferit. „Şi mulţumesc tuturor partenerilor noştri şi pentru că aţi susţinut acest format. După întâlnirea noastră, vom avea în jurul nostru liderii din Marea Britanie, Franţa, Germania, toţi partenerii din jurul Ucrainei care ne susţin. Mulţumesc şi lor. Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie”, a conchis Zelenski.

Pe de altă parte, The Washington Post relatează că în cele 4 minute și jumătate în care s-a adresat public luni, Zelenski a mulțumit, în total, de cel puțin 11 ori. Acest număr rezultă din transcrierea declarațiilor din Biroul Oval, care arată că liderul ucrainean a spus „mulțumesc” de trei ori fără a i se adresa direct lui Trump, ci în timp ce răspundea jurnaliștilor din încăpere.

