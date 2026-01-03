După intervenția în Venezuela urmează Mexicul? „Va trebui făcut ceva”, spune Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunea militară a Statelor Unite care a dus la capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro nu a fost menită să transmită un mesaj Mexicului, dar a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul ar putea lua măsuri suplimentare împotriva cartelurilor de droguri care operează la sud de granița americană.

Într-un interviu telefonic de aproape 30 de minute acordat emisiunii Fox & Friends Weekend, Trump a oferit noi detalii despre atacurile aeriene asupra Caracasului și despre capturarea lui Maduro și a soției sale, precizând că cei doi au fost extrădați în Statele Unite pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri formulate de procurorii federali din districtul sudic al statului New York.

Discuția a atins rapid și subiectul Mexicului, după ce unul dintre moderatori a făcut referire la declarațiile vicepreședintelui JD Vance, potrivit cărora „traficul de droguri trebuie să înceteze”. Întrebat direct dacă operațiunea din Venezuela a fost gândită ca un avertisment pentru președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, Trump a negat.

„Nu a fost intenția noastră, iar relația noastră cu ea este una bună. Este o femeie bună”, a spus Trump, înainte de a susține că puterea reală în Mexic nu aparține conducerii alese, ci cartelurilor de droguri. „Ea nu conduce Mexicul. Cartelurile conduc Mexicul. Putem fi politicoși și corecți politic și să spunem că ea conduce țara, dar nu este adevărat. Este foarte speriată de carteluri”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Trump a susținut că i-a propus în repetate rânduri președintei mexicane sprijinul Statelor Unite pentru combaterea directă a cartelurilor, dar că aceasta ar fi refuzat. „Am întrebat-o de multe ori: «Vreți să ne ocupăm noi de carteluri?» Iar răspunsul a fost: «Nu, domnule președinte, vă rog, nu»”, a relatat Trump.

Președintele american a legat apoi problema securității Mexicului de criza drogurilor din Statele Unite, afirmând că bilanțul oficial al victimelor este mult subestimat. „Au murit 300.000 de oameni, după părerea mea. Ei spun 100.000. O sută de mii este enorm, dar numărul real este mult mai mare”, a declarat Trump.

Potrivit acestuia, cea mai mare parte a drogurilor ilegale ajunge în Statele Unite prin granița de sud, deși o parte intră și dinspre Canada. „În principal vin prin sud. Și va trebui făcut ceva în legătură cu Mexicul”, a avertizat președintele american.

Declarațiile lui Trump sunt urmărite cu atenție în regiune, pe fondul temerilor că intervenția din Venezuela ar putea deschide calea unei politici americane mai agresive în America Latină, sub pretextul luptei împotriva traficului de droguri.